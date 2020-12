Sauli Niinistö ja Jenni Haukio paljastivat, miten Aaron ja isovanhempien ikävää lievitetään

Presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion perhe on täsmälleen samassa oudossa tilanteessa kuin muutkin suomalaisperheet joulun alla: pyhien suunnitelmat ovat vielä täysin auki.

Myös Niinistön perheessä pohditaan uskaltaako eri sukupolvien kesken kokoontua yhteiseen joulunviettoon.

– Nyt eletään kyllä sellaista vaihetta, että me emme ole lyöneet lukkoon mitään. Nyt joudutaan seuraamaan tätä kiihtyvää koronatartuntaa. Talttuuko se jouluksi ja mikä silloin on tilanne, presidentti Niinistö pohti Presidentinlinnassa Ilta-Sanomille myöntämässään haastattelussa.

– Täytyy olla vähän joustavuutta nyt. Ennen kaikkea täytyy muistaa, että me jokainen rakennamme juuri nyt omaa jouluamme. Kuinka varovaisia me olemme ja kuinka paljon me ajattelemme muita ja itseämme.

Videopuheluista lohtua ikävään

Onneksi uuden tekniikan mahdollisuudet ovat tuoneet apua ja lohtua niin koronarajoituksissa kuin joulun odotuksessakin.

Kuvapuhelut on kuulemma otettu näppärästi käyttöön myös presidenttiparin suurperheessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kohta 3-vuotias Aaro-poika ja hänen isovanhempansa lievittävät ikäväänsä videopuheluin.

– Yhtä näppärästi kuin kaikissa muissakin perheissä, rouva Jenni Haukio kommentoi tyytyväisyyttä ja vähän ylpeyttäkin äänessään.

– Nyt niiden teknologioiden arvo todella vasta ymmärretään. Ja havaitaan, että se on kätevä tapa pitää yhteyttä ihan päivittäiselläkin tasolla.

Höntsäkiekkoa ja arkiliikuntaa

Talvi on vasta alussa, mutta tekojäät on jo jäädytetty. Niinpä presidentillinen luistin kuopii jo halusta päästä höntsäkiekkotreeneihin. Presidentti palaa halusta päästä rakkaan harrastuksensa pariin.

– Tosi ikävä (höntsäkiekkoa). Joutuu miettimään tekojäille menoakin, siellä on aika tungos. En ole suinkaan ainoa, joka tietää ja tuntee, että se on hienoa hommaa. Mutta eiköhän tuonne vielä keritä, Niinistö uskoo.

Rouva Jenni Haukio luottaa arkiliikunnan voimaan.

– Päivittäin totta kai lapsenkin kanssa liikutaan ulkona. Siinä se, arkiliikunnan kautta pysyy varmasti se kunto.