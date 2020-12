Raimon, 82, treffi-ilmoitukseen tuli 3 900 yhteydenottoa – näin miehelle kävi

Treffi-ilmoituksellaan valtakunnallisesti kohauttanut Raimo Palin on onnellinen mies. Hän kehottaa kanssaihmisiään itsensä tavoin rohkeaan treffiseikkailuun. Yksinäisyyteen voi tulla vipinää, Raimo vinkkaa.

Espoolaisessa palvelutalossa asusteleva Raimo Palin vastaa puhelimeen reippaan oloisesti. Mies valmistautui itsenäisyyspäivän viettoon tunnelmallisissa merkeissä. Mies asetteli jokaiselle ikkunalle kahta kynttilää. Niiden loisteessa oli hyvä nauttia sunnuntai-illasta, itsenäisestä Suomesta.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Vallin arvion mukaan Suomessa on jopa satojatuhansia yksinäisiä vanhuksia.

Raimo päätti hakea omaan yksinäisyyteen uutta virikettä neljä vuotta sitten. Tai oikeastaan vastuussa siitä oli hänen tyttärenpoikansa, joka laittoi Raimon nimissä Facebookiin treffi-ilmoituksen. Raimo antoi siihen suostumuksen. Hän oli ollut tuolloin nelisen vuotta leskenä.

– Tässä on mun ukki, Raimo Oskari Palin, sinkkumiesleski vailla vertaa, alkoi tyttärenpojan kirjoittama Facebook-päivitys, johon oli liitetty myös kuva Raimosta, joka oli tuolloin 82-vuotias.

Eikä aikaakaan, kun viestejä alkoi satamaan. Raimon poikkeuksellinen treffi-ilmoitus herätti huomiota myös suomalaisissa tiedotusvälineissä. Esimerkiksi Ilta-Sanomat kirjoitti Raimon seuranhakuilmoituksesta.

Koska Raimolla ei ollut tietokonetta, eikä hän itse ollut sosiaalisessa mediassa, tyttärenpoika välitti hänelle viestit.

Nyt Raimo kertoo IS:lle, että hän sai peräti 3 900 yhteydenottoa ympäri Suomen. Osa viesteistä tuli maailmalta, jopa Pariisista asti. Käytännön matkustamissyiden takia naisehdokkaista valittiin vain ne, jotka asuivat sopivan etäisyyden päässä espoolaisesta Raimosta.

Reippaana miehenä Raimo soitti naisia läpi. Yhdenkin naisen Raimo joutui torppaamaan heti alkuunsa, koska tämä piisasi liikaa Jumalan sanasta.

– Mä sanoin, että meillä on niin erinäköiset elämänkatsomukset, eiköhän lopeteta tähän, Raimo naureskelee.

Mutta oli joukossa myös sopivia ehdokkaita, joiden kanssa treffit sovittiin. Raimo laskee käyneensä treffeillä yli kymmenen naisen kanssa.

– Mentiin kaffelle ja semmoista, Raimo sanoo.

Raimo kävi kunkin naisen kanssa 1–3 kertaa treffeillä, kunnes oli seuraavan ehdokkaan vuoro. Raimon mukaan naiset olivat 70–80-vuotiaita, jo elämää nähneitä leidejä, joista osa oli ollut naimisissakin.

Eräänkin naisen kanssa Raimo kävi pariin otteeseen ravintolassa. Nainen halusi tutustua myös kauppakeskus Isoon Omenaan. Treffit päättyivät salamannopeasti, kun Raimo kertoi, että hänellä oli silloin tällöin tapana pelata rulettia.

– Hän käsitti asian niin, että meidän oli tarkoitus mennä sinne (pelaamaan). Sitten hän sanoi, että ”jos tonne menet, niin yksin menet”. Se oli niin kova linja, Raimo nauraa.

– Mä saatoin hänet sitten metrolle ja kiitin illasta. Mä ajattelin, että mä en semmoista määräävää asennetta kestä, Raimo veistelee hyväntuulisesti.

Lopulta Raimo ei saanut uutta elämänkumppania, kertomansa mukaan hänellä oli ”huono tuuri”. Nyt hän ei ole käynyt vuosiin uusilla treffeillä. Mutta kokemuksena treffailusuma oli Raimon mielestä antoisa.

– No olihan se kivaa. Tuli vähän vauhtia elämään. Mä olen vähän vanha ja aika yksinäinen. Ja varsinkin nyt, kun on tämä koronapandemia, Raimo sanoo.

Raimo kertoo, että valtaosa hänen palvelutalon asukkaista on naisia, jotka ovat yksinäisiä, mutta ”hirveän fiksuja”. Jotkut naisista miellyttäisi Raimoa enemmänkin, mutta Raimoa ei ole lykästänyt.

– En mä niille kelpaa, heittää Raimo, joka on nykyään 87-vuotias.

Raimo kehottaa kaltaisiaan ikäihmisiä rohkeasti treffeille. Raimo kuitenkin muistuttaa, että pitää olla tarkkana, ja varoa huijareita. Raimo ei joutunut huijauksen uhriksi.

– Ilman muuta kannattaa, jos on sosiaalinen ja kaipaa seuraa. Täällä on niin paljon vanhuksia, jotka ovat yksinäisiä, Raimo sanoo.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Vallin toiminnanjohtaja Virpi Dufva korostaa kunkin vanhuksen itsemääräämisoikeutta. Hänen mukaansa esimerkiksi seurakunnilla, kunnilla sekä vanhus- ja eläkejärjestöillä on paljon erilaista toimintaa ja retkiä, joissa voi tutustua muihin kanssaihmisiin.

– Haaste on se, miten vanhat ihmiset löytävät ne oikeat polut. Ja siinä tarvitaan yleensä tukea.

– Ja voihan olla, että esimerkiksi sitä kautta löytyy se elämänkumppani, Dufva kertoo.

Toisin kuin monilla muilla yksinäisillä vanhuksilla Suomessa, Raimolla on kuitenkin sukulaisia, kuten lapsia, lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia, keitä hän voi nähdä koronarajoitukset huomioiden. Ristiäistapahtumankin osallistujamäärä piti rajata kymmenen, mutta Raimo pääsi arvokkaaseen tilaisuuteen mukaan.

Raimo on arkeensa tyytyväinen ja onnellinen. Läheisessä kauppakeskuksessakin on kaikki tarvittavat palvelut.

– Mulla on tuttavia ja sukulaisia, että siltä osin mulla ei ole hätää, Raimo sanoo.

– Täällä (palvelutalossa) on kaikki siivoukset ja semmoiset kunnossa. Kaikki kuitenkin maksaa, kun tämä on yksityinen. Kun sairaanhoitaja sanoo päivää, se on 18,5 euroa, Raimo vääntää vitsiä.