Presidenttipari viettää tänä vuonna itsenäisyyspäivää Presidentinlinnassa ilman juhlavieraita. He tervehtivät mediaa ennen juhlallisuuksien alkamista.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio puhuivat medialle Presidentinlinnan ruokasalissa ennen itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien alkamista.

Niinistö totesi, että poikkeuksellisista juhlamenoista huolimatta tärkeintä on itsenäisyys. Hän totesi, ettei erityisemmin kaipaa aiemmilta vuosilta tuttua kättelyä.

– Itsenäisyyspäivä on itsessään juhla ja koko merkitys. Toinen asia on, miten sitä milloinkin juhlitaan, tällä kertaa näin. Minä korostaisin vain sitä, että tämä on itsenäisyyspäivä eikä suinkaan Linnan juhlien päivä, Niinistö sanoi.

Niinistö myös muistutti jälleen kerran suomalaisia koronarajoitusten tärkeydestä.

– Nyt on moneen kertaan muistutettu annetuista ohjeista, määräyksistä ja kunkin omasta vastuusta. Mielessä kannattaa pitää myöskin se, että nyt jokainen rakentaa itselleen ja läheisilleen sellaista joulua, joka on joko sairastuneen joulua tai sitten terveenä olemista, Niinistö totesi.

Perinteisen kutsuvierastilaisuuden sijaan illan aikana seurataan tunnelmia Presidentinlinnasta, välitetään teatteri- ja musiikkiesityksiä ja katsotaan miten itsenäisyyspäivää juhlitaan eri puolilla Suomea.

Illan lähetyksessä muun muassa näyttelijät Seela Sella ja Esko Salminen esittävät Mika Myllyahon ohjaaman esityksen, joka pohjautuu Jenni Haukion kokoamaan ja toimittamaan sitaattikokoelmaan. Haukio kertoi tehtävän olleen hänelle hyvin mieluisa, ja hän toivoo sen puhuttelevan vastaanottajia.

– Ei mennyt aikaakaan, kun meillä oli keittiön pöytä, ja taisi olla lattiakin, täynnä erilaisia leikkauksia sieltä täältä. Kun tietää ja tuntee mistä puhuu ja mitä tekee, niin silloin jälkeä syntyy, Niinistö kertoi kokoelman synnystä.

Juhlien pukukoodi on aiemmista vuosista poiketen tumma puku, kun se yleensä on juhlapuku. Haukio on tästä syystä valinnut ylleen polvipituisen iltapuvun perinteisen pitkän iltapuvun sijaan. Haukion mukaan mekosta ei ole tänä vuonna mitään erityistä kerrottavaa. Hän kehottaa suuntaamaan huomion itsenäisyyspäivän arvoihin.

Myös Niinistön yllä nähdään tänä vuonna tumma puku frakin sijaan. Edellisen kerran itsenäisyyspäivän juhlien pukukoodina on ollut tumma puku vuonna 2013. Haukiolta kysyttiin, pitäisikö Linnan juhlien pukukoodia höllentää jatkossa. Haukio toteaa kysymyksen olevan kiperä.

– Totta kai se luo tiettyä arvokkuutta, kun ollaan pitkissä iltapuvuissa, Haukio sanoo.