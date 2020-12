Järvi, Ljudmila ja Sirwa kertovat, mitä rakastavat Suomessa – ”Sananvapaus antaa tunteen, että kuuluu yhteiskuntaan”

Suomeen tulee eniten maahanmuuttajia Virosta, Venäjältä ja Irakista. Näistä maista muuttaneet kertovat, mitä Suomessa rakastavat.

Järvi Lipasti, 52 Kotoisin Virosta, asunut Suomessa yhdeksän vuotta.

”Matkustin ensimmäisen kerran Suomessa junalla 1990-luvun alussa ja rakastuin juniin heti. Junat olivat täällä iloisia ja ihmisläheisiä.

Virossa junat ja rautatiet olivat tuolloin vielä hitaita ja rumia. Ne edustivat vierasta valtaa ja muistuttivat miehitysajasta.

Suomessa rautatieverkosto on tehty ihmisiä varten. Samalla se kertoo vakaasta ja vauraasta yhteiskunnasta.

Junat ovat täällä mukavia, nopeita ja täsmällisiä, ja niillä pääsee joka suuntaan.

Ikkunasta voi katsella Suomen kaunista luontoa. Virolaisena pidän erityisesti kallioista, joita meillä ei ole, ja järvistä.

Matkan aikana voi seurata ystävällisiä ja kohteliaita suomalaisia ihmisiä. He istuvat hiljaa ja antavat toisten nauttia matkasta. Minulle suomalais-ugrilaisena se sopii.

Järvi Lipasti kertoo aina Virossa rakastavansa Suomessa kolmea r-kirjaimella alkavaa asiaa. Ne ovat rongid, rattateed ja raamatukogud eli junat, pyörätiet ja kirjastot.­

Konduktöörit taas ovat leppoisia ja puheliaita. He tuntuvat tykkäävään siitä, että ihmiset matkustavat junalla.

Onneksi junat ovat Virossakin nykyään uusia ja mukavia, vieläpä iloisen porkkananvärisiä. On alkanut tuntua siltä, että rautatiekin voi olla jotain virolaista.

Myös Virossa kuljen junalla aina kun mahdollista, mutta niillä ei pääse kovin kauas, sillä valtion raja tulee nopeasti.”

Ljudmila Vorozhbitova työskenteli Venäjällä konditoria-alalla.­

Ljudmila Vorozhbitova, 54 Kotoisin Venäjältä, asunut Suomessa 13 vuotta.

”Rakastan Suomessa luontoa, metsää ja merta. Marjastan ja sienestän paljon, ja mieheni on innokas kalastaja. Kun mies kalastaa, minä olen metsässä tai suolla.

Asuin 30 vuotta Viipurissa. Kyllä Karjalan kannaksellakin on hienoja ja kiehtovia paikkoja, mutta siellä ei voi poimia marjoja ja sieniä yhtä vapaasti, koska kävijöitä on enemmän.

Suomessa on enemmän tilaa ja vähemmän poimijoita. Sienet ja marjat odottavat minua.

Viime kesä oli todella runsasmarjainen. Töiden jälkeen menin heti metsään ja sain huikean vadelma- ja puolukkasadon. Marjoista teen hilloja ja leivon kakkuja, sieniä kuivatan, pakastan ja suolaan.

Myös villiyrtit kiinnostavat. Ulkoilen usein Helsingissä Kallahdenniemellä, mistä löytää esimerkiksi maitohorsmaa ja nokkosta.

Viime kesänä olimme ensimmäistä kertaa syötteellä. Runsas lakkasato yllätti ja hurmasi.

Otimme pienen pakastimen mukaan ja teimme lakoista hilloa ja lakkalikööriä.

Kun olin menossa yksin metsään, ei tuntunut täysin turvalliselta. Kysyin ensin lähikaupasta, onko alueella nähty karhuja.

Koska karhut välttävät melua, laitoin puhelimesta musiikin soimaan, kun ei huvittanut itse laulaa.

Työskentelen Venäjän-kaupan parissa ja matkailualalla. Aion markkinoida Venäjällekin matkapakettia Syötteen porotiloille.”

Sirwa Farik työskentelee Irakin naisten yhdistyksessä ja auttaa eri maista tulevia maahanmuuttajanaisia kotoutumaan ja etsimään töitä.­

Sirwa Farik, 47 Kotoisin Irakista, asunut Suomessa 20 vuotta.

”Nykypäivän sananvapaus Suomessa on minulle erittäin tärkeä.

Sananvapaus antaa ihmiselle tunteen, että hän kuuluu yhteiskuntaan ja voi osallistua. Toisin kuin monissa maissa, joissa ihmiset näkevät vallanpitäjät vihollisina.

Vastaavaa mahdollisuutta ilmaista itseään ja näkemyksiään haluamallaan tavalla ei ole esimerkiksi siellä mistä minä olen kotoisin, Irakissa ja Kurdistanin hallintoalueella.

Irakissa toimin naisjärjestössä, joka ajoi tasa-arvoa ja muutoksia perustuslakiin. Meitä uhkailtiin, ja lopulta toimintamme estettiin kokonaan.

Myös mieheni ja serkkuni olivat poliittisesti aktiivisia. Siksi islamistit ampuivat heidät vuonna 1998 – vailla seuraamuksia, sillä vallanpitäjät katsoivat asiaa läpi sormien.

Pakenimme Irakista pienen tyttäreni sekä serkkuni vaimon ja hänen tyttärensä kanssa, ensin Turkkiin ja sieltä Suomeen.

Kotona ollessani mietin omaa suruani. Etenkin silloin Turkissa, mutta edelleen. Mutta kun autan muita, surustani tulee helpompi kantaa.

Kurdistanissa on tällä viikolla ammuttu mielenosoittajia vain siksi, että he vaativat omia palkkojaan. Paikallinen hallinto on maksanut niitä tänä vuonna vain neljältä kuukaudelta.

Suomessa voi kritisoida mitä vain, puhua mistä vain sekä vaatia muutoksia ja halutessaan ryhtyä vaikuttamaan.

Silloin tällöin kuulee, että eri kulttuurien kunnioittamisen nimissä tietyt arvot pitäisi jättää kokonaan kritiikin ulkopuolelle. Toivon, että tämä ei mene läpi ja kaikkea voidaan kritisoida, kunhan ihmisarvosta ei tingitä.”