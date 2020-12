Satavuotiaaseen Tuohikotin piilopirttiin monien mutkien kautta päätynyt amerikkalainen Mark rakastaa Suomea. Siksi hän toivoo, että Suomi ponnistaisi vielä nykyistäkin ylemmäksi.

Aivan kohta pesun kestävä jenkki Mark Linder kertoo, miksi Suomi on maailman paras maa.

Sään kestäväkin jenkki, sillä Linderin päiväannos Allas Sea Poolin merivesialtaassa on 200 metriä.

– Vesi on nyt viisiasteista.

200 metriä merivedessä joka päivä eli ei mikään umpijenkki, vaan pikemminkin suomalaiskansallisen umpihullu.­

Muistellaan kuitenkin ensin Kekkos-kaskua.

Kun Yhdysvaltain varapresidentti Lyndon B. Johnson syyskuussa 1963 vieraili Suomessa, tasavallan presidentti Urho K. Kekkonen esitteli ylpeänä suomalaisia huippusaavutuksia.

Kaikissa vierailukohteissa Johnson ilmoitti, että heillä on kotona samanlainen, mutta paljon suurempi. Kekkonen tuskastui. Kun paluumatkalla ajettiin erään rakennuksen ohi, Kekkonen ei ehtinyt kissaa sanoa, kun Johnson jo kehui heillä olevan suurempi.

”Se on mielisairaala”, Kekkonen tokaisi.

Johnson oli teksasilainen, ja heikäläisiä pidetään Yhdysvalloissakin suuruudenhulluina.

Mark Linderin Nokia-vuosina puhjennut etärakkaus Suomeen sai täyttymyksensä neljä vuotta sitten.­

Mark Linder, 67, on kotoisin New Yorkista. ”Markkinoinnin maailmankansalainen”, kuvaili Kauppalehti Linderiä, kun tämä neljä vuotta sitten muutti Lontoosta Suomeen.

Emme mene kovin syvälle Linderin työhistoriaan, josta löytyy sellaisia kirjaimia kuin KPMG ja WPP ja viimeksi N2 Comms. Suomi-yhteys syntyi Nokian kautta, jota Linder edusti eri puolilla maailmaa.

Mark ja velipoika, Dutchess, New York.­

Mark (eiköhän sinutella) ihastui Suomeen. Aluksi etäältä. Suomalainen yhteiskunta väikkyi houkuttelevana.

– Ajattelin, että haluan vielä asua Suomessa.

Markin vaimo ei halunnut.

– Yksi asia johti toiseen, kului vuosia ja olemme nyt tahoillamme uusissa naimisissa.

Mark ja Sirkku asuvat Kruununhaassa, Unioninkadulla. Siellä Mark on saanut syventävää opetusta suomalaisuudesta taloyhtiön saunassa. Esimerkiksi sekin naapuri, joka on alati Decline and Fall -tunnelmissa.

– Kaikki menee aina päin helvettiä, mutta pohjimmiltaan hän on valtava optimisti, Mark nauraa.

Veljekset Linder New Yorkista kesälaitumella Dutchessissa.­

Saunassa suomalaiset myös paljastavat lojaalisuutensa maataan, sen historiaa ja tulevaisuutta, kohtaan.

– Amerikkalaiset ovat lojaaleja ideologioille, Mark vertaa.

Saunaan Mark astui ensimmäisen kerran 9-vuotiaana perheen kesämökillä New Yorkin osavaltion Dutchessissa.

Hänen isänsä Cortland johti New Yorkissa huolintayhtiötä, jonka rahteja kuljettivat pohjoismaalaiset varustamot, Ruotsin Axel Johnson ja Norjan DK Ludwig.

Isä Cortland Linder (vas) työmatkalla Norjassa, mistä tarttui mukaan sauna.­

Saunan isä hankki Norjasta; kiukaan hiihdon kaksinkertaiselta MM-mitalistilta Trygve Brodahlilta.

Ensimmäinen tuntuma löylyihin oli unohtumaton (”holy shit”).

Siitä päästiin yli.

Mark ja Sirkku viettävät (ja saunovat) viikonloput Lovasjärven mökillä Tuohikotissa, satavuotiaassa entisessä metsänvartijan torpassa, josta puuttuvat kaikki niin sanotut mukavuudet. Vesi juostaan rannasta.

Rakkaat. Suomi ja Sirkku.­

Sirkku ja Mark mökkeilevät Lovasjärvellä ympäri vuoden.­

Markin mukaan Lovasjärvi (toimittaja ei tunnista nimeä) voi suomalaisten mielestä olla vaatimattoman kokoinen.

– Amerikkalaisilla standardeilla se on giganttinen!

Mark on viehättynyt swimruniin eli uintijuoksuun, jossa vuorotellaan juostaan maastossa, vuoroin uidaan.

– Missä muualla sitä voi harrastaa niin kuin Suomessa, jossa luonto on puhdasta!

Mark löysi tuhansien järvien ja tuhansien kilometrien Suomesta uuden lajin, uintijuoksun.­

Kun Mark on esitelty ja asiallisen kaveriksi todettu, annetaan Tuohikotin mökkiin höperöityneen ja lukemattomien löylyjen lyömän, metsissä loikkivan ja Altaan pakkasissa polskivan jenkin vihdoin kertoa, miksi Suomi on maailman paras maa.

Syitä on kolme.

Ykkönen on koulutus, ei vain sen laatu, vaan koko suomalainen asenne oppimiseen ja ammattiin kouluttautumiseen.

Toinen on suomalaisen yhteiskunnan ja politiikan tasapainoisuus ja laaja pyrkimys yhteistyöhön.

Kolmas vahvuus on vienti, vaikka sitä voisi olla ”vieläkin enemmän”.

Mark tiivistää visionsa kahteen sanaan: Platform of Trust.

Luottamus. Saumaton yhteistyö. Sille pohjalle uskaltaa investoida. Sitä kehtaa markkinoida.

– Tästä pitäisi puhua enemmän, ei vain eukonkannosta ja joulupukkirakkaudesta. Revontuletkin ovat hienoja, mutta se on turismia.

Rent a Finn -teema ei Markia sytytä, tuo pieni Suomi, joka etsii löytäjäänsä.

– Platform of Trust tarkoittaa, että maailmassa on yksi paikka, jossa kaikki toimii. Maailman parhaasta ammatillisesta koulutuksesta kertominen kantaa lopulta pitemmälle kuin mainostaa vahvaa vodkaa, Mark uskoo.

– Sanontaan, että työvoima on Suomessa kallista. Kyllä, mutta se on myös hyvin koulutettua. Ajatus kouluttamattomasta työvoimasta on vieras Suomessa.

– Okei, se maksaa enemmän, mutta mitä saat, sekin on ihan eri asia.

Mark mainitsee virtuaalisen ammatillisen oppimisen projektin, jonka parissa parhaillaan työskentelee.

Markin mielimaisemia on Helsingin Tervasaari, kesät talvet.­

– Populismia voi torjua vain kyvyillä, kasvulla ja rahalla.

Hän on viehättynyt Thomas Leadbetterin malliin, jossa mitataan asteikoilla systemaattisuutta ja empaattisuutta. Suomi on korkealla kummassakin: järjestelmällinen, tehokas maa, mutta ei kylmä eikä kova.

– Kun tulet Suomeen oikealla taustalla ja asenteella, sinut otetaan mukaan tekemään asioita.

Voimavara on myös naapuruus Venäjän kanssa.

– Korona näytti, kuinka Suomessa osattiin reagoida kriisiin ilman mitään hysteriaa, so amazing cool under fire.

– Ja onhan se helpompi kohdata korona kuin venäläiset tankit kaduilla, Mark pohtii.

– Ruotsissa huokailtiin oikeuksista ja aukioloista, Suomessa ajateltiin, että asiat pitää saada kontrolliin.

Mark näkee vahvuutena myös yleisen asevelvollisuuden.

– Se tuo yhtenäiskulttuuria.

Suomi ja sen äidinkasvot. Kesät, talvet. Mies ja moottorisaha. Sauna-avanto.­

– I just love this country, but Finland punches below its weight, Mark tiivistää tunteensa.

Hän on oppinut, ehkä saunassa, että makeilu ei ole suomalainen tapa, joten rakkauden tunnustus sisältää myös haasteen: Suomella olisi rahkeet ponnistaa vieläkin ylemmäksi.

Ja saattoipa siellä heti rakkauden jälkeen kuulua pieni miehekäs f-alkuinen sanakin.

Ettei mene makeiluksi.