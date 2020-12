Lauantaita varjostivat tiedot hoitokodeissa sattuneista tartuntaryppäistä.

Vihdissä sijaitsevassa Viljonkodista on tavattu koronaa marraskuun puolivälistä alkaen.­

Suomessa raportoitiin lauantaina 460 uutta koronatartuntaa. STT:n mukaan Pirkanmaalla nähtiin tähänastisen epidemia-ajan suurin päiväkohtainen tartuntamäärä. Uusia tartuntoja maakunnassa raportoitiin 43.

Tuorein tieto sairaalahoidossa olevista potilaista on perjantailta, jolloin hoidossa oli 141 henkilöä. Heistä 21 on siirretty tehohoitoon. Hoidossa olevien määrä väheni keskiviikosta parilla kymmenellä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui epidemiakeskusteluun varhain iltapäivällä Ylen Radio 1:ssä. Lähetykseen soittavien kansalaisten kanssa keskustellut presidentti totesi, että pandemian vuoksi joulu tehdään tänä vuonna eri tavalla. Presidentin mukaan kaikki tekevät tällä hetkellä joulua omalla käyttäytymisellään, jottei korona tulisi vieraaksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui epidemiakeskusteluun radiossa.­

Helsingin Sanomien perjantaina julkaistun kyselytutkimuksen mukaan kaikkiaan 56 prosenttia suomalaisista on valmis ottamaan koronavirusrokotteen, jos se on ensi vuoden alussa mahdollista.

Niinistö kertoi olevansa vakuuttunut, että kun rokotteiden antaminen pääsee käyntiin ja niistä on pelastavaa hyötyä, moni harkitsee kantaansa uudelleen. Itse Niinistö kertoi ottavansa koronarokotteen heti tullessaan saajavuoroon.

Päivän aikana uutisoitiin myös kahdesta kotimaisessa hoitokohdissa sattuneesta tartuntaryppäästä.

Ilta-Sanomat uutisoi päivällä neljästä koronatartunnan saaneesta vanhuspalvelujen asumisyksikön hoitajasta Pieksämäellä. Tartunnat havaittiin torstaina ja lauantaina.

Pieksämäen kaupunki on kertonut testaavansa koko henkilökunnan ja asukkaat toistaiseksi joka toinen päivä. Näin varmistetaan, että kaikki mahdollisesti tartunnan saaneet saadaan selville.

Altistuneet henkilöt on kartoitettu ja heidät on ohjattu karanteeniin. Tilanteen takia vierailua tulisi välttää Valonan vanhuspalveluyksikössä.

Toisessa tapauksessa on kyse Uudenmaan Vihdissä sijaitsevasta hoitokodista, Viljonkodista. Hoitokodissa on tavattu koronaa marraskuun puolivälistä alkaen, ja neljä asukasta on kuollut. Asiasta kertoi Karkkilan ja Vihdin sote-kuntayhtymä Karviainen.

Marraskuun puolivälin jälkeen koronatartuntoja on todettu hoitokodissa 11 asukkaalla ja seitsemällä henkilökunnan jäsenellä.

Iltakahdeksan aikoihin myös Keski-Uudenmaan sote tiedotti Twitterissä yhdestä yksityisessä hoitokodissa ilmaantuneesta tartunnasta Nurmijärvellä. Lisäksi kuntaryhmä kertoi joukkoaltistumisesta hyvinkääläisessä naisten koripallojoukkueessa.

Epidemian alusta lähtien koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on Suomessa tilastoitu 415. Seuraavan kerran sairaanhoitopiirit ja THL päivittävät tiedot koronakuolemista maanantaina.

Viimeisten kahden viikon aikana maassa on raportoitu 6 002 tartuntaa, mikä on 2 171 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Yhteensä koronavirustartuntoja on Suomessa raportoitu 27 218.