Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtajan mukaan huonontunut koronatilanne on saanut yhä useamman sairaanhoitajan pohtimaan alanvaihtoa.

Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela on huolissaan sairaanhoitajien jaksamisesta. Hänen mukaansa konkreettisia tekoja sairaanhoitajien jaksamisen parantamiseksi on tehty Suomessa vähän, ja koronatilanteen huonontuminen on johtanut siihen, että moni sairaanhoitaja on vaihtanut alaa tai aikoo vaihtaa alaa heti tilaisuuden tullessa.

Liitto julkaisi lokakuun alussa kyselytuloksia, joiden mukaan yli puolet alalla olevista on miettinyt alanvaihtoa koronapandemian aikana. Vastaajista 40 prosenttia kertoi olevansa uupunut tai erittäin uupunut. Ennen pandemiaa 73 prosenttia ei ollut kokenut uupumusta.

– Meillä on pelko, että suurin piirtein koko ammattikunta palaa loppuun ja vaihtaa alaa, jos asialle ei tehdä mitään, hän sanoo.

Hahtela korostaa, että ongelma ei koske ainoastaan teho-osastojen hoitajia, vaan laajasti koko hoitoalaa, kun ihmisiä on siirretty eri tehtäviin nopeallakin varoitusajalla ja lyhyellä perehdytyksellä, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta omasta osaamisesta.

Hahtela kertoo, että moni sairaanhoitaja toivoo rahallista korvausta menetetyn ajasta ja nähdystä vaivasta. Se, että rahallista korvausta ei ole, koetaan Hahtelan mukaan merkkinä siitä, että sairaanhoitajia ei arvosteta.

– Jos heitä kehutaan vain juhlapuheissa, se tuntuu suunnilleen pilkanteolta. Selkeä viesti sairaanhoitajilta on, että rahallinen korvaus pitäisi saada.

Koronapandemian aikana moni ala on saanut tukea selvitäkseen poikkeusaikojen yli.

– Tämä on poikkeustilanne myös sairaanhoitajille, hän korostaa.

Sairaanhoitajaliitto jakoi marraskuussa 150 euron koronatunnustuksen jäsenilleen, jotka täyttivät tunnustuksen hakukriteerit. Tunnustusta ei voinut hakea itselleen, vaan sitä pystyi hakemaan kollegalle tai alaiselle. Liitto ei paljasta tarkkaa lukua, mutta tunnustuksen saaneita oli satoja.

Sairaanhoitajaliitto avasi maaliskuussa kyselyn, jossa sairaanhoitajat saivat väylän kertoa omasta tilanteestaan. Hahtelan kokemuksen mukaan hoitohenkilökunta jää usein hiljaiseksi, ja kyselyjen kautta liitto halusi antaa jäsenilleen äänen.

– Aika harvoin sairaanhoitaja on kertomassa, mikä tilanne oikeasti on.

Myös kyselytuloksissa korostui, että sairaanhoitajat eivät koe saavansa riittävästi arvostusta. Hahtela pitää tunnetta arvostuksen puutteesta uhkana alalle, ja siksi olisi tärkeää, että sairaanhoitajien tilannetta parannetaan. Silloin alalle saadaan jatkossakin uusia työntekijöitä ja jo alalla olevat saadaan pidettyä.

Hahtela kertoo, että kevääseen verrattuna jotkin asiat ovat parantuneet. Keväällä kyselyissä korostui esimerkiksi se, että suojavarusteita ei ollut riittävästi. Nyt suojavarusteiden osalta tilanne on parempi. Koronapotilaiden hoitamiseen on ehtinyt myös muodostua rutiinia.

Tulevan joulun ei odoteta tuovan helpotusta koronatilanteeseen, mikä vaikuttaa myös sairaanhoitajien työskentelyyn.

Hahtela sanoo, että vaikka sairaanhoitajat työskentelevät normaalisti myös jouluisin, osa hoitohenkilökunnasta on silloin lomalla tai vapaalla. Nyt osa hoitohenkilökunnasta joutuu elämään epävarmuudessa, perutaanko vapaita ja voiko lomia pitää joulun aikana.

– Valmiuslaki kummittelee taustalla. Kokemus on, että kesälläkin lomia jouduttiin perumaan tai lyhentämään.

Hahtela sanoo, että elämme nyt ratkaisevia viikkoja siinä, saammeko maahan turvallisen joulun. Hän pyytää ihmisiltä malttia jouluostoksiin ja mainitsee rynnistykset, joita osassa Suomea koettiin black fridayna.