Arja Korisevan nimissä leviää härski Facebook-huijaus – laulaja ryhtyi toimiin

Arja Koriseva on pahoillaan hänen nimissään leviävästä Facebook-huijauksesta.

Suosikkilaulaja, vuoden 1989 tangokuningatar Arja Koriseva on saanut ystäviltään viime päivinä viestejä, joiden mukaan hänen nimissään leviäisi Facebook-huijaus.

Korisevan käsityksen mukaan joku tai jotkut ovat tehneet hänen nimissään aidon näköisen Facebook-profiilin, josta on lähetetty kaveripyyntöjä. Sen jälkeen Facebookin Messenger-keskusteluosioon on tullut viestejä, joissa on puhuttu rahasta.

Koriseva kertoo IS:lle, että hän on lähettänyt Facebookille pyynnön, että kyseinen huijausprofiili poistettaisiin.

– Olen laittanut korjauspyynnön Facebookille, mutta en tiedä, onko se toiminut, Koriseva kertoo.

– Siinä on ollut rahakytkös, mutta en tiedä, onko kukaan mennyt siihen harhaan. Tämä on hirveän ikävää, Koriseva kertoo.

Satu-Maria kertoo IS:lle, että hän sai Korisevan nimissä tulleen kaveripyynnön perjantaina. Satu-Marian mukaan tili vaikutti aidolta, eikä hän osannut epäillä mitään. Profiilissa oli samanlainen kuva ja samanlaisia päivityksiä kuin Korisevan aidossa Facebook-profiilissa.

– Painoin nappia, ja hyväksyin Arjan kaveriksi. Seuraavaksi tuli Messengerin kautta viesti, jossa Arja ilmoitti, että hän haluaa lähettää minulle 5 000 euroa. Se kuulosti vähän epäuskottavalta. Siinä vaiheessa päättelin, että nyt ei ole oikea Arja kyseessä, ja poistin hänet kavereista, Satu-Maria toteaa.

Tällaisen viestin Satu-Maria sai.­

Koriseva on tilanteesta pahoillaan.

– No tietysti se tuntuu kurjalta, koska itse yritän tehdä kaiken niin lojaalisesti ja juridisesti oikein kuin mahdollista. En tietenkään haluaisi, että ihmisiä johdettaisiin harhaan ainakaan mun nimissä, eikä muutenkaan. Se on tosi ikävää, että näin on, Koriseva kertoo.

Hän toivoo, että ihmiset osaisivat käyttää järkeä, ja että he tunnistaisivat huijausprofiilin.

– Kannattaa olla tarkkana, eikä olla sinisilmäinen, koska täällä on pahantahtoisia ihmisiä, jotka tekevät tämmöistä. Ei pidä hätiköityä, vaan pureskella tarkasti sitä, mikä se viesti oikeasti on, Koriseva toteaa.

Televisiokana Nelosen Vain elämää -ohjelmasta on saatu ihastella tämän syksyn aikana Korisevan ja muiden tähtiartistien lauluesityksiä.

Arja Koriseva aikoo viettää joulua perheen ja läheisten kanssa.­

Korona on vaikuttanut luonnollisesti Korisevan, kuten muidenkin suomalaisartistien keikkailuihin tänä vuonna. Korisevan joulukonsertteja on joko peruttu tai siirretty. Joulukuun puolivälissä hän tekee konsertin, joka striimataan netissä.

– Mä toivon, että se on pieni lohdutus siihen, että en pysty menemään livenä (keikoille), Koriseva sanoo.

– Mä haluan tällä ikään kuin toivottaa hyvää joulua, Koriseva jatkaa.

Koriseva pyrkii pitämään omista jouluperinteistään kiinni, joskin korona hieman rajoittaa niitä.

– Isoimmat asiat eivät muutu. Mulla on nyt entistä enemmän aikaa valmistella kodin joulua sekä tehdä jouluahjoja itse. Haen sillä joulumieltä, kun en voi antaa joululaulun lahjaa ihmisille.

– Me ei kokoonnuta viettämään joulua niin isolla porukalla kuin yleensä. Mutta läheisten ja perheen kanssa ollaan kuitenkin. On joulusaunaa, joulukirkko ja haudalla käyntiä sekä jouluruokailua, Koriseva kertoo.

Joulupukkia ei tänä vuonna Korisevan perheessä nähdä.

– Meille on yleensä tullut joka vuosi joulupukki, mutta nyt meillä on englantilainen pukki, joka pistää lahjat varmaan savupiipusta, Koriseva naurahtaa.

– Luodaan tästä ikimuistoinen, erilainen joulu. Toivotaan, että tämä on ainoa poikkeuksellinen joulu, Koriseva kertoo.