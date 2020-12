Helsingissä on tänä vuonna tapahtunut yksi henkirikos ja neljä henkirikoksen yritystä, joissa epäiltyinä on alaikäisiä. Mitä tapauksista tiedetään tässä vaiheessa?

Tappo, murhan yritys ja kolme tapon yritystä. Tässä Helsingin poliisin kuluneen vuoden aikana tutkimia vakavia väkivallantekoja, joissa epäiltyinä on yksi tai useampi alaikäinen nuori.

Nuorisorikollisuus on herättänyt viime aikoina runsaasti keskustelua.

Ilta-Sanomat uutisoi marraskuussa, että Poliisihallituksen tilastojen perusteella vuonna 2020 Suomessa poliisin tietoon on tullut 43 alle 18-vuotiaan tekemäksi epäiltyä henkirikosta tai sellaisen yritystä. Määrä on moninkertaistunut, sillä viimeisen viiden vuoden aikana vastaava luku on vaihdellut yhdeksän ja kuudentoista välillä.

Yksistään Helsingissä on tänä vuonna ollut yksi nuorten tekemäksi epäilty henkirikos sekä neljä henkirikoksen yritystä.

Kolmessa viidestä Helsingin tapauksesta esitutkinta on jo valmistunut ja edennyt syyttäjälle tai käräjäoikeuteen.

Ilta-Sanomat kävi läpi, mitä kyseisistä Helsingin poliisin tutkimista nuorten vakavista väkivaltarikosepäilyistä tässä vaiheessa tiedetään.

Helmikuussa Helsingin Sörnäisissä Lintulahdenaukion lähistöllä tapahtui puukotus, jossa tekohetkellä 14- ja 17-vuotiaat pojat kävivät heille entuudestaan tutun 17-vuotiaan henkilön päälle.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forssin mukaan poliisi epäilee 14-vuotiaan lyöneen uhria useita kertoja puukolla. Molempia poikia on epäilty asiassa tapon yrityksestä.

Tarkempaa motiivia ei esitutkinnassa selvinnyt, mutta Forssin mukaan erilaiset päihteet liittyivät tapaukseen.

Asiaa tullaan myöhemmin käsittelemään käräjäoikeudessa vain vanhemman pojan osalta. Syyttäjä on nostanut tekohetkellä 17-vuotiasta epäiltyä vastaan syytteen tapon yrityksestä ja huumausaineen käyttörikoksesta nuorena henkilönä.

14-vuotiaan epäillyn osalta asia ei edennyt syyttäjälle tai etene oikeuteen, koska hän ei ole ikänsä takia rikosoikeudellisessa vastuussa.

Toukokuisena iltana Pitäjänmäessä lenkkipolulla tapahtui epäilty tapon yritys, jossa uhrina oli 67-vuotias vastaantulija.

Teon aikaan 17-vuotias tyttö kohtasi lenkkipolulla itselleen tuntemattoman vastaantulijan ja alkoi yllättäen lyödä tätä mattoveitsellä ensin olkapäähän ja sitten useita kertoja pään alueelle.

Tyttö lopetti lyömisen vasta, kun paikalle tullut sivullinen puuttui tilanteeseen. Haastehakemuksen mukaan uhrille aiheutui lyönneistä kuusi verta vuotavaa haavaa päälaelle.

Poliisikuulustelussa epäilty ei osannut kertoa mitään motiivia teolleen tai uhrin valikoitumiselle.

Tyttöä syytetään tapon yrityksestä nuorena henkilönä. Vaihtoehtoisena syytteenä on törkeä pahoinpitely nuorena henkilönä.

Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa kesällä, ja tuolloin annettiin myös välituomio. Samalla käräjäoikeus määräsi epäillyn mielentilatutkimukseen. Lopullinen tuomio annetaan mielentilatutkimuksen valmistuttua.

Heinäkuussa Kontulassa sijaitsevassa yksityisasunnossa puukotuksen uhriksi joutui 19-vuotias henkilö. Puukotuksesta epäillään poikaa, joka oli tekohetkellä 15-vuotias.

Asian käsittely on aloitettu Helsingin käräjäoikeudessa. Teon aikaan 15-vuotiasta epäiltyä syytetään tapon yrityksestä nuorena henkilönä. Toissijainen syyte on törkeästä pahoinpitelystä.

Haastehakemuksen mukaan poika yritti tappaa uhrin lyömällä tätä useasti puukolla. Kaksi iskuista osui uhria selkään ja kaksi kylkeen.

Samassa juttukokonaisuudessa on syytettyinä myös muita henkilöitä, joista osa on niinikään ollut tapahtuma-aikaan alaikäisiä. Muita syytettyjä ei epäillä tapon yrityksestä, vaan heitä epäillään vaihtelevasti muun muassa törkeästä kotirauhan rikkomisesta, pahoinpitelystä ja vahingonteosta. Yhtä syytetyistä epäillään lisäksi muun muassa uhrin törkeästä pahoinpitelystä, uhriin kohdistuneesta varkaudesta ja lisäksi huumausainerikoksesta.

15-vuotias epäilty oli kesällä muutamia viikkoja vangittuna ja tämän jälkeen tehostetussa matkustuskiellossa syyskuun loppuun. Sittemmin hän on ollut vapaalla jalalla ja matkustuskielto kumottu. Tuomio asiassa annetaan myöhemmin.

Lokakuussa Helsingin keskustassa tapahtui epäilty murhan yritys, jonka kohteena oli poliisi. Epäiltynä on 15-vuotias tyttö.

Epäilyjen mukaan tyttö yritti lyödä konstaapelia hedelmäveitsellä pyrkiessään poliisia karkuun. Poliisi sai tilanteessa lieviä fyysisiä vammoja.

Tapausta on tutkittu murhan yrityksenä, koska teko kohdistui virkatehtävissä olleeseen poliisiin.

Tyttö oli aiemmin vangittuna, mutta hänet vapautettiin ja määrättiin sen sijaan tehostettuun matkustuskieltoon. Hän kuitenkin rikkoi matkustuskieltoa poistamalla jalkapantansa, ja hänet vangittiin uudelleen.

Tyttöä epäillään tällä hetkellä myös pahoinpitelyn yrityksestä ja laittomasta uhkauksesta. Tutkinnanjohtaja Marko Forssin mukaan tapauksen esitutkinta alkaa olla loppusuoralla, ja epäilty on edelleen vangittuna.

Lokakuun lopulla aamuyön tunteina Helsingin Vallilassa vuonna 2001 syntynyttä miestä puukotettiin Alepan edustalla Mäkelänkadun ja Päijänteentien risteyksessä.

Uhri kuoli saamiinsa vammoihin myöhemmin aamuyöllä sairaalassa.

Asiaa tutkitaan epäiltynä tappona. Teosta epäillään kolmea poikaa, joista kaksi on 16-vuotiaita ja yksi 14-vuotias.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi marraskuun alussa kaksi 16-vuotiasta poikaa Vallilan taposta epäiltyinä, ja he ovat edelleen vangittuina. 14-vuotiasta epäiltyä ei voida vangita, eikä rikosepäily hänen osaltaan etene oikeuteen, koska hän ei ole ikänsä takia rikosoikeudellisessa vastuussa.

Poliisin käsityksen mukaan teon taustalla ovat huumausaineet. Poliisin epäilyjen mukaan tapahtumiin liittyy tilanne, jossa epäillyt olivat hankkimassa huumeita. Tekoa ei edeltänyt esimerkiksi riitaa. Poliisi epäilee, että uhri myös ryöstettiin.

Esitutkinta tapauksessa on edelleen kesken.