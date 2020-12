Kaikki saman talouden jäsenet eivät välttämättä sairastu koronaan - professori ymmällään: ”Mysteeri tutkijoillekin”

Perheen nainen sairastui koronavirukseen, mutta kaikki samassa taloudessa asuvat eivät saaneet tartuntaa. Helsingin yliopiston immunologian professori uskoo, että jonkinlainen immuniteetti perheen sisällä voi vähentää tartuntariskiä myös ulkomaailmassa.

Perheenjäsenellä todettiin koronavirus, mutta kaikki samassa taloudessa asuvat eivät silti saaneet tartuntaa. Miksi kaikki samassa taloudessa asuvat eivät välttämättä sairastu koronavirukseen, vaikka perheessä olisi tartuttaja?

Tätä kysymystä pohti äänekoskelainen nainen, joka sairastui syksyllä koronaviruksen aiheuttamaan infektioon. Koko perhe jäi kolmeksi viikoksi karanteeniin kotioloihin. Perheen isä ja aikuiset pojat välttyivät tartunnalta, vaikka kotioloissa ei karanteenin aikana kiinnitetty erityistä huomiota desinfiointiin tai turvaväleihin.

– Sain koronavirustartunnan syksyllä Äänekoskella olleen isomman tartuntaryppään seurauksena. Teimme kotona sen päätöksen, että emme eristä sisällä ketään tai desinfioi koko ajan joka paikkaa, sillä kaikki olivat jo ehtineet altistua. Eristämistä ja desinfiointia kyllä suositeltiin. Sen sijaan pidimme huolen siitä, että emme tavanneet talouden ulkopuolisia. Sairastin taudin lievillä oireilla, eikä perheen miesväki saanut missään vaiheessa tartuntaa, nainen kertoo.

Perheen miesväki kävi kahteen otteeseen koronatestissä, mutta näytteet olivat molemmilla kerroilla negatiivisia. He eivät naisen mukaan myöskään oireilleet.

” Lääkärit eivät oikein osanneet sanoa, mistä voisi johtua, että perheen miehet eivät saaneet tartuntaa.

– Lääkärit eivät oikein osanneet sanoa, mistä voisi johtua, että perheen miehet eivät saaneet tartuntaa. He epäilivät, että joko miehet olivat sairastaneet koronan tietämättään jo aiemmin, tai tauti ei vain jostain syystä ollut tarttunut, nainen sanoo.

– Tiedän monia perheitä, joissa osa samassa taloudessa asuvista perheenjäsenistä on sairastunut, mutta osa on välttynyt tartunnalta. Oli myös niin, että joissakin perheissä kaikilla oli samat oireet, mutta osa oireilevista sai jatkuvasti negatiivisen tuloksen ja osa positiivisen tuloksen, hän jatkaa.

Nainen on sittemmin parantunut, mutta kärsii koronaviruksen aiheuttamista jälkioireista, kuten haju- ja makuaistin menetyksestä ja nivelkivuista. Hän on pohtinut erityisesti sitä, onko taudin seurauksena syntynyt minkäänlaista immuniteettia.

Helsingin yliopiston immunologian professori ja HUSLABin ylilääkäri Seppo Meri.­

Helsingin yliopiston immunologian professori ja HUSLABin ylilääkäri Seppo Meri kertoo, että asia on vielä osittain mysteeri tutkijoillekin. Jonkinlaista tietoa on kuitenkin jo saatu.

– Karkeasti arvioituna noin puolet samassa taloudessa asuvista perheenjäsenistä ei sairastu koronavirukseen, jos perheen sisällä on todettu tartunta, Meri sanoo.

Syitä voi olla monia. Esimerkiksi perheenjäsenten iällä on merkitystä.

– Yksi selkeä syy on se, että lapsilla on todettu olevan luontaista immuniteettia, joka suojaa heitä sairastumiselta. Joillakin henkilöillä voi olla myös opittua immuniteettia aikaisempien sairastettujen infektioiden, kuten kausikoronainfektioiden seurauksena, Meri kertoo.

– Muutamissa tutkimuksissa on myös hiljattain todettu, että aiemmin annetut rokotteet, erityisesti MPR-rokote, voisivat antaa osittaista suojaa koronainfektiota vastaan. Nämä ovat kuitenkin vielä vähän epävarmempia löydöksiä, hän jatkaa.

Lapsilla on todettu olevan luontaista immuniteettia, joka suojaa heitä sairastumiselta, Seppo Meri kertoo.­

Kovin suurta eroa esimerkiksi sukupuolten välillä ei professorin mukaan kuitenkaan ole todettu. Hän kertoo, että vanhemmissa ikäluokissa miesten on havaittu sairastuvan herkemmin koronaviruksen vaikeaan tautimuotoon. Suomessa kuolleisuus miesten ja naisten kesken on kuitenkin samaa luokkaa.

Jos talouden jäsenellä todetaan koronavirustartunta, sairastuneen tulisi Merin mukaan eristäytyä muista karanteeniajaksi, eli noin kymmenen vuorokauden ajaksi. Mikäli perheenjäsenet ovat kuitenkin olleet tekemisissä keskenään, kaikki perheenjäsenet lasketaan altistuneiksi.

– Perhe lasketaan monesti yksiköksi, sillä yleensä kaikki perheenjäsenet ovat altistuneet. On tärkeää, että kaikki talouden jäsenet pysyttelevät karanteenissa saman ajan kuin tartunnan saanut. Mikäli joku sairastuu, karanteeniaika on vastaavasti pidempi. Samassa taloudessa toiselta suojautuminen on usein tuossa vaiheessa jo melko hyödytöntä. Tartuttaminen alkaa keskimäärin kaksi päivää ennen oireiden ilmenemistä, professori sanoo.

Samassa taloudessa altistuneella, mutta terveenä pysyneellä henkilöllä voi kuitenkin olla parempi suoja koronavirusta vastaan myös talouden ulkopuolella.

Vaikka yhdellä talouden jäsenistä todetaan koronavirus, ei hyvää hygieniaa kannata silti unohtaa.­

– Jos on altistunut koronavirukselle samassa taloudessa asuvan kanssa, mutta on silti säilynyt itse terveenä, sama suoja koronavirusta vastaan on luultavasti ulkomaailmassakin. Toki taudin voi aina saada muualtakin, mutta riski on varmasti pienempi, Meri uskoo.

Vaikka monesti peli on jo niin sanotusti menetetty siinä vaiheessa, kun yhdellä talouden jäsenistä todetaan koronavirus, ei hyvää hygieniaa kannata professorin mukaan silti unohtaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tekee parhaillaan tutkimusta siitä, miten koronavirus leviää kotitalouksissa, joissa on todettu koronaviruksen aiheuttama covid-19-infektio. Tutkimuksessa selvitetään myös sitä, miten perheenjäsenet altistuvat infektiolle.