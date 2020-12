Käräjäoikeus on käsitellyt kuluvalla viikolla tapausta, jossa vanki löi vartijaa yllättäen aamupalajaon yhteydessä. Pahoinpitelyllä epäillään olevan yhteys United Brotherhoodiin.

Vankilavirkailijain liitto on huolestunut väkivallan lisääntymisestä vankiloissa.

Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja ja pääluottamusmies Antti Santamäki.­

Liiton puheenjohtaja ja pääluottamusmies Antti Santamäki sanoo, että hänen tiedossaan on puolentoista vuoden ajalta 20 tapausta, joissa vartija on pahoinpidelty.

Väkivalta ei ole rajoittunut ainoastaan vankilan muurien sisäpuolelle vaan on vahvoja viitteitä siitä, että vartijoihin on kohdistettu tarkoituksella väkivaltaa myös heidän vapaa-aikanaan. Väkivalta on myös raaistunut.

– Sukevalla vanki heitti vartijan päälle kuumaa öljyä, Santamäki sanoo.

– Nämä eivät ole enää yksittäisiä tapauksia. Taustalla on selkeä järjestäytyneen rikollisuuden toimintatavan muutos.

Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa käsiteltiin kuluvalla viikolla tapausta, jossa punamustiin pukeutunut vanki pahoinpiteli vartijan Riihimäen vankilan C3-osastolla eli niin sanotulla ”jengiosastolla”.

Kaikkein vaativimmat vangit sijoitetaan Riihimäen vankilan osastolle C3.­

Kyse on varmuusosastosta, jossa sellinsä ulkopuolella saa olla enintään kaksi vankia kerrallaan.

Vaatetuksen väri on tärkeä osa todistelua, sillä sen on katsottu kertovan siitä, että pahoinpitely tehtiin vaarallisena pidetyn rikollisryhmän United Brotherhoodin (UB) nimissä. UB on väliaikaisessa toimintakiellossa ja Poliisihallitus on erikoissyyttäjän kanssa ajanut ryhmän lakkauttamista.

Nämä vaatteet vangilla oli päällään pahoinpitelyn aikana.­

Pahoinpitely tapahtui kesken aamupalajaon. Vanki oli mennyt vartijan luo ja lyönyt tätä nyrkillä kasvoihin. Vartija kaatui ja löi päänsä betonilattiaan niin lujaa, ettei muistanut tapahtumista jälkikäteen mitään.

– Olin hänen sellinsä ovella ja pidin sitä auki jalallani. Hän tuli palauttamaan roskapussin ja otti kärrystä uuden pussin. Tämän jälkeen hän meni selliinsä, palasi sieltä ja tämän jälkeen muistan vain nähneeni punaiset housut. Seuraavaksi muistan makaavani osaston käytävän lattialla, kertoi vartija tapahtumasta poliisikuulustelussa.

Syytteessä on myös toinen vanki, UB:n puolijäsen, jonka epäillään yllyttäneen lyöjää vartijan pahoinpitelyyn. Hänen sellistään löydettiin lista, johon oli kirjoitettu kolmen vartijan nimet. Vain yhtä listalla olleista vartijoista ei ollut pahoinpidelty.

Molemmat vangit ovat kiistäneet liittyvänsä mitenkään United Brotherhoodiin.

Lyöjän sellistä löytyi muistivihko, jonka kannessa oli United Brotherhoodin alajärjestön Bad Unionin tunnus.­

Lyöjän mukaan häntä oli ärsyttänyt se, etteivät vartijat antaneet hänen puhua vuorollaan puhelimeen vaan suosivat vanhempia vankeja.

Kun häneltä kysyttiin kuulusteluissa, yrittikö hän vartijaa lyömällä saada mainetta tai päästä United Brotherhoodin jäseneksi, hän kiisti moisen jyrkästi.

Miehille vaaditaan ehdotonta vankeutta. Tuomio jutussa annetaan tammikuussa 2021.

Santamäki sanoo, että vankiloissa tarvitaan kipeästi lisää osaavaa henkilökuntaa, jotta työturvallisuus saadaan säälliselle tasolle. Sairauslomaluvut ovat korkeita ja moni jättää alan kokonaan.

– Minulla on iso huoli kaikista työntekijöistä. Tilanne on nyt se, että kun lähdet aamulla töihin, niin et tiedä saatko turpaan vai et.

” Minulla on iso huoli kaikista työntekijöistä. Tilanne on nyt se, että kun lähdet aamulla töihin, niin et tiedä saatko turpaan vai et.

Hänen mukaansa järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät henkilöt pitää eristää aiempaa tehokkaammin muusta vankimassasta, sillä rikollisryhmät painostavat myös vankeja etuja hankkiakseen.

– Painostetaan esimerkiksi siihen, että lomilta tai perhetapaamisilta pitää salakuljettaa huumeita vankilaan.

Vartijakuolemilta on kuitenkin viime vuosina vältytty. Edellinen tapaus on vuodelta 2004, jolloin kaksi vankia murhasi vartijan pakonsa yhteydessä Pelson vankilassa Pohjois-Pohjanmaalla. Teossa käytettiin muun muassa kirvestä ja vasaraa.

– Se oli niin säälittävä teko, että sitä ei saisi kukaan unohtaa, sanoo Santamäki.

Ilta-Sanomat uutisoi äskettäin, että Pelson vartijan murhasta tuomittu oululaismies on pyrkimässä ehdonalaiseen. Hänen elinkautisensa on kestänyt jo yli 16 vuotta.

Hovioikeus ehti tehdä jo kertaalleen päätöksen miehen vapauttamisesta, mutta Korkein oikeus kumosi vapauttamispäätöksen Rikosseuraamuslaitoksen valitettua asiasta.

Korkein oikeus totesi, että vapauttamista vastaan puhui etenkin se, että mies oli liittynyt vankeutensa aikana United Brotherhoodiin ja saanut ryhmässä täysjäsenen aseman.