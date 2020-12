10 kuvaa: Tämän takia Suomi on maailman paras maa

Ja lopuksi vielä Tilastokeskuksen viime itsenäisyyspäiväksi listaamia Suomen saavutuksia: Suomi tuottaa kokoonsa nähden eniten hyvää ihmiskunnalle (Good Country, The Good Country Index 2019), Suomi on maailman vakain valtio (The Fund for Peace, Fragile states index 2019), Suomi on maailman vapain maa (Freedom House, Freedom in the World 2019)­