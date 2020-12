Sairastuminen vei työkyvyn ja johti ”pakkohoitoon” – sen jälkeen Kirsillä, 45, ei ollut rahaa edes hammasharjaan

Mielen sairastuminen vei Kirsiltä, 45, työkyvyn kymmenen vuotta sitten. Välillä mentiin kuin sumussa, mutta nyt menee jo paremmin, vaikka rahasta tekeekin tiukkaa.

Vyöryn lailla toisiaan seuranneet ikävät asiat neljä vuotta sitten olivat kietoutuneet Kirsin mielessä sekavaksi mytyksi, josta on yhä vaikea saada otetta.

– Se alkoi sisaren kuolemasta, vaivuin kuin sumuun. Samaan aikaan poika sairastui. En nähnyt elämässä mitään järkeä, järvenpääläinen Kirsi Pakkanen, 45, kertoo.

Itsetuhoisuus hiipi kavalasti mieleen, eikä sitä tahtonut saada millään ajetuksi pois. Lopulta tilanne ajautui pisteeseen, jossa Kirsi joutui neljäksi kuukaudeksi tahdosta riippumattomaan hoitoon. Tai ”pakkohoitoon”, jota sanaa Kirsi itse käyttää.

Se muutti Kirsin taloudellista asemaa. Hänelle määrättiin edunvalvoja hoitamaan raha-asioita. Kirsin mukaan edunvalvoja ei ollut tehtäviensä tasalla.

– Laskuja jäi maksamatta ja taloudellinen tilanne meni huonompaan suuntaan.

Tukalassa tilanteessa Kirsi haki apua diakoniatyöstä, joka auttoi alkuun.­

Edunvalvonta-asiaa puitiin lopulta oikeudessa. Kokemus opetti Kirsille karvaalla tavalla, että aina raha-asioiden meneminen myttyyn ei ole itsestä kiinni.

Kirsi on palannut pitkältä osastojaksolta. Elämän aloittaminen oli niukkaa, rahaa ei ollut edes hammasharjaan.

– Sitä eli ihan rajalla, että pärjääkö.

Kirsi saa eläkettä nyt yhteensä noin 1 000 euroa kuukaudessa.

– Kun siitä vähentää lääkkeiden omavastuuosan ja muut menot puhelimen ja tietokoneen kulut, niin vapaaseen kulutukseen jää 300–400 euroa kuussa, Kirsi laskee.

Kirsi asuu yksin, kahdesta lapsesta nuorin asuu ADHD-lapsille tarkoitetussa lastenkodissa, toinen on jo omillaan.

– Hän pärjää siellä hyvin ja se on hyvä ratkaisu. Mutta ei se tarkoita, etteikö tule pyyntöjä, että äiti hei, heitä parikymppiä, Kirsi naurahtaa.

Ilman ruoka-apua Kirsi ei sanojensa mukaan pärjää.

– Käyn Mäntsälän ruokajakelussa joka viikko. Sen lisäksi käyn Yhdessä katettu -verkoston ruokajakelussa.

Järvenpäässä toimivassa Yhdessä katettu -verkostossa tehdään ja nautitaan yhdessä ruokaa, joka on valmistettu paikallisten sopimuskumppaneiden lahjoittamista raaka-aineista. Ruokailun lisäksi verkosto on tärkeä apu arjen yksinäisyyden lievittämisessä. Verkoston kautta Kirsille on avautunut näkymä tämän päivän köyhyyteen laajemmin kuin vain oman elämän kautta.

– Koronatilanteen takia köyhyys koskettaa nyt montaa ihmistä: on työnsä menettäneitä, pienipalkkaisia ja etenkin suurperheitä, syrjäytyneitä, eläkeläisiä ja opiskelijoita, Kirsi luettelee.

Hänen mukaansa suomalaisille on edelleen valtava kynnys lähteä hakemaan apua.

– Monelle on vaikea myöntää, että on heikossa asemassa.

Kirsi on ottanut häntä kohdanneeseen elämänmuutokseen toisen suunnan. Kirsi kouluttautui kokemusasiantuntijaksi, joka kertoo hoitoalan ammattilaisille ja opiskelijoille, mitä tarkoittaa sairastuminen kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön.

Ja millaista on, kun omilla lapsilla diagnosoidaan ADHD-häiriö. Tai millaista on selvitä niukkuudessa.

Jouluksi Kirsi saa lapset kotiin ja joulua vietetään yhdessä perheen kanssa.

Metsä tuo Kirsille yhä onnellisuuden tunnetta.­

– Kuusta meille ei tule allergian vuoksi, mutta pihalle olen jo askarrellut risukuusen.

– Metsä on ollut minulle aina tärkeä voimavara. Kun elämässä on ollut vaikeaa, vietin aikaa metsässä ja latasin itseäni sen hiljaisuudessa.

– Ja se kun lapset hymyilevät ja nauravat, se saa minut aina onnelliseksi, Kirsi sanoo.