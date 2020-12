Salaperäinen shakkinero koki hirveän kohtalon – kuoleman jälkeen ”Samettitappaja” kaivettiin vielä ylös haudasta

Bobby Fischerin älykkyysosamäärä oli arvioiden mukaan jopa 181, mikä täyttää neron määritelmän. Huippusuositussa Musta kuningatar -sarjassa voi nähdä joitakin yhtymäkohtia shakkineron elämään.

9-vuotiaan Beth Harmonin äiti kuolee järkyttävässä auto-onnettomuudessa, mutta tytär pelastuu kuin ihmeen kaupalla. Beth päätyy orpokotiin, jonka kellarissa hän tapaa shakkia pelaavan talonmiehen. Mies huomaa tytön poikkeukselliset kyvyt. Bethistä tulee maailman paras shakinpelaaja, mutta taistelu omia demoneita vastaan jatkuu.

Kuulostaako tutulta? Oheinen juoni on Musta kuningatar (The Queen’s Gambit) -sarjasta, joka on Netflixin historian suosituin minisarja.

Katsojatutkimuksia tekevän Nielsen Ratingin mukaan sarjaa katsottiin 1,85 miljardia minuuttia lokakuun 26. ja marraskuun 1. päivän välisenä aikana. Se nousi Nielsenin suoratoistolistan ykköseksi.

Walter Tevisin romaaniin perustuva sarja on mielikuvituksen tuotetta, mutta siinä on nähtävissä yhtymäkohtia maailman parhaana shakinpelaajana pidetyn Robert James Fischerin eriskummalliseen elämäntarinaan.

” Fischerin älykkyysosamääräksi on arvioitu jopa 181, mikä täyttää neron määritelmän.

– Bethillä ja Fischerillä on sama aggressiivinen pelitapa, Maailman shakkiliiton FIDE-mestari Dylan Loeb McClain havainnollisti New York Timesille.

– Pelatessaan valkoisilla Sisilialaista puolustusta vastaan, he molemmat käyttävät Fischer-Sozin hyökkäystä.

Robert ”Bobby” Fischer syntyi Chicagossa Yhdysvaltain Illinoisissa maaliskuussa 1943. Hänen äitinsä Regina Wender Fischer oli yksinhuoltaja, joka työskenteli eri puolilla maata voidakseen huolehtia Robertista ja tämän siskosta Joanista.

19. lokakuuta 1960 Leipzigissä, Saksassa.­

Bobby Fischerin elämästä kirjoittanut Frank Brady kertoo Endgame-teoksessa, että Regina Fischer oli pojan syntymän aikaan koditon.

Bobbyn isäksi arvioitiin saksalaista biofyysikkoa Hans-Gerhardt Fischeriä, jonka kanssa Regina avioitui 1933. Philadelphia Inquirerin tutkivat journalistit päätyivät kuitenkin 2002 johtopäätökseen, jonka mukaan shakkineron todellinen isä oli unkarilainen matemaatikko Paul Nemenyi.

Reginalla oli suhde Nemenyin kanssa 1942. Lehden mukaan Nemenyi maksoi Regina Fischerille elatusmaksuja kerran kuussa ja kustansi Bobbyn koulunkäynnin kuolemaansa asti vuonna 1952.

Myös tässä on yksi yhtymäkohta Musta kuningatar -sarjaan: Beth Harmonin isä on kadonnut, mutta etunimi on sama: Paul.

” Hänen silmänsä loistivat ja hänen sormensa lensivät pienen laudan yllä – ja hän vaikutti olevan täysin tietämätön ympäristöstään.

Fischerit muuttivat 1949 New Yorkiin, jossa äiti-Regina opiskeli sairaanhoitajaksi. Päivät olivat sisaruksille pitkiä, ja Joan alkoi opettaa pikkuveljelleen erilaisia pelejä.

Kun Bobby täytti kuusi, sisko osti hänelle shakkilaudan. Poika kehittyi nopeasti, ja pian hän hioi avauksia, taktiikkaa ja strategioita Brooklynin ja Manhattanin shakkikerhoissa.

Äiti tuki pojan pelaamista, mutta toivoi tämän hankkivan itselleen kunnon ammatin. Tämä kiristi äidin ja pojan välejä.

Bobby Fischer kirjoitti itsensä historiankirjoihin 14-vuotiaana voittamalla nuorimpana pelaajana historiassa Yhdysvaltain shakkimestaruuden.

Seuraavana vuonna hänestä tuli kaikkien aikojen nuorin shakin suurmestari; Fischer oli 15 sijoituttuaan kuudenneksi Portorozin kansainvälisessä turnauksessa nykyisessä Sloveniassa.

Islannissa kesäkuussa 1972. Fischer sai julkisuudessa nimen ”Samettitappaja” – osin koreilevan pukeutumistyylin takia.­

16-vuotiaana Fischer jätti high schoolin kesken ja antautui pelille lopullisesti. Kirjailija Frank Brady tapasi Fischerin illallisella Greenwich Villagessa vuonna 1960.

Nuorukaisella oli pöydässä mukana taskukokoinen shakkilautansa, jota ilman hän ei mennyt minnekään. Bradyn mukaan Fischer harjoitteli tulevaa ottelua varten kesken päivällisen.

– Hänen silmänsä loistivat ja hänen sormensa lensivät pienen laudan yllä – ja hän vaikutti olevan täysin tietämätön ympäristöstään kuiskaillessaan mahdollisia siirtoja.

Kirjailija oli tutustunut neroon jo New Yorkin shakkiturnauksessa 1950-luvun puolivälissä.

– Muistan, kuinka joku vanhempi mies kerran puhui pelin aikana. Bobby pyörähti paikalle ja sanoi: Hiljaa! Tämä on shakkipeli! Brady kertoi NPR:n All Things Considered -ohjelmassa 2011.

– Mies oli varmaan 65-vuotias, mutta lapsi hiljensi hänet.

Myös Netflixin suosikkisarjassa päähenkilö voittaa Yhdysvaltain mestaruuden hyvin nuorena. Seuraavaksi hän opettelee venäjää pelatakseen neuvostoliittolaisia shakkimestareita vastaan. Tosielämässä Bobby Fischer toimi samalla tavalla.

Fischerin suuri päivä valkeni 11. heinäkuuta vuonna 1972. Hän ja neuvostoliittolainen Boris Spasski asettuivat vastakkain pelipöydän ääreen Reykjavikissa, Islannissa. Tuolloin vasta 29-vuotias Fischer haastoi hallitsevan maailmanmestarin Laugardalshöllin urheiluareenalla.

Nuorta amerikkalaista kutsuttiin julkisuudessa nimellä ”Samettitappaja” – osin koreilevan pukeutumistyylin takia. Myös tässä voi halutessaan nähdä yhtymäkohdan Musta kuningatar -sarjaan: monet ovat kiinnittäneet huomiota päähenkilön huomattavan tyylikkääseen pukeutumiseen.

1970-luvun alussa Neuvostoliiton valtakausi shakissa oli kestänyt jo neljä vuosikymmentä. Amerikkalainen haastaja sähköisti ilmapiirin aivan uudella tavalla, ja ottelu sai ennennäkemätöntä julkisuutta länsimaailmassa.

Lopputulosta voi verrata Yhdysvaltain olympiakultaan Lake Placidissa kahdeksan vuotta myöhemmin. Silloin kiekkokaukalossa kaatui pelätty punakone, nyt Fischer löi Spasskin 21 pelissä ja hänestä tuli shakin maailmanmestari elo-syyskuun vaihteessa 1972.

Tämän jälkeen Fischerin elämä sai synkempiä sävyjä.

” Fischer asettui Filippiineille ja antoi vuonna 1999 hämmentävän haastattelun sikäläiselle radioasemalle.

Fischerin älykkyysosamääräksi on arvioitu jopa 181, mikä täyttää neron määritelmän. Älykkyyden mittaaminen on kiisteltyä ja tapoja on useita. Varmoja lukemia ei ole saatavilla, mutta enemmistö ihmisistä asettuu tutkimuksissa lukemien 85–115 välille.

Muun muassa kanadalainen tutkija Alexander Penney MacEwanin yliopistosta on todennut, että poikkeuksellisen kapasiteetin kanssa eläminen on kaikkea muuta kuin helppoa – ja tässä edes Fischer ei ollut poikkeus.

Vuonna 1992 Fischer ja Spasski pelasivat uusintaottelun Jugoslaviassa. Fischer voitti ottelun, mutta joutui maanpakoon.­

Hän ei koskaan saapunut puolustamaan maailmanmestaruuttaan, ja menetti tittelin 1975 neuvostoliittolaiselle haastajalle Anatoli Karpoville. Kuningaspelin valtikka palasi kommunistien käsiin: Karpov hävisi tittelin kymmenen vuotta myöhemmin maanmiehelleen Garri Kasparoville. Fischer taas katosi julkisuudesta liki kahdeksi vuosikymmeneksi.

Vuonna 1992 shakki- ja muukin maailma kohisi: Fischer ja Spasski pelaisivat uusintaottelun Jugoslaviassa. Voitto kilauttaisi entisen ihmelapsen kassaan nykyrahassa noin kolmen miljoonan euron potin.

Fischer päätti lähteä, mutta matka tuli kalliiksi toisella tavalla: hajoamissotiin ajautunut Jugoslavia oli YK:n kauppasaarrossa, ja USA asetti kansalaisensa syytteeseen saarron rikkomisesta. Fischer voitti ottelun, mutta joutui maanpakoon.

Fischer kuvattiin tammikuussa 2008 Reykjavikissa.­

Shakkinero vältteli lopun elämäänsä Yhdysvaltain pidätysmääräystä. Hän soitti muutamalle ystävälleen kotiin aika ajoin, mutta vannotti heitä salaamaan yhteydenpidon.

Fischer asettui Filippiineille ja antoi vuonna 1999 hämmentävän haastattelun sikäläiselle radioasemalle: hän räyhäsi kansainvälisestä juutalaisten salaliitosta, joka ”yrittää tuhota paitsi hänet, käytännössä myös koko maailman”.

Syyskussa 2001 Fischeristä alkoi liikkui outoja huhuja Britanniassa. Saarivaltion shakkimestari Nigel Short kertoi Sunday Telegraphille kuulleensa Fischerin pelaavan anonyymisti pikapelejä netissä. Short ei uskonut ennen kuin sai tilaisuuden pelata kyseistä käyttäjää vastaan Internet Chess Clubissa. Hän hävisi kahdeksan kolmen minuutin pikapeliä – ja alkoi uskoa, että vastassa tosiaan oli Fischer.

Vain kaksi päivää jutun julkaisun jälkeen maailma pysähtyi, kun islamistiterroristit lensivät kaksi matkustajakonetta Word Trade Centerin torneihin New Yorkissa.

Läntinen maailma oli sokissa, Fischer puolestaan kertoi iloitsevansa. Hän kertoi Baguiossa paikalliselle radiojuontajalle, että iskut New Yorkiin ja Pentagoniin olivat ”loistava uutinen”.

Viimeistään nyt oli selvää, ettei Fischer voisi koskaan palata Yhdysvaltoihin.

Japanin viranomaiset pidättivät hänet lentokentällä 2004, kun hän yritti nousta Manilan koneeseen väärällä passilla. Seurauksena oli yhdeksän kuukauden vankeustuomio.

Viimeiset vuotensa Fischer asui siellä, mistä hän uransa suurimman kruunun oli hakenut: Islannissa.

Fischer sai Islannin kansalaisuuden 2005. Hän kuoli 64-vuotiaana vuonna 2008.

Shakkimestari ehti levätä rauhassa kuitenkin vain kaksi ja puoli vuotta, kunnes hauta Laugardaelirin kirkkomaalla Selfossissa avattiin. Syynä oli filippiiniläisen Marilyn Youngin väite, jonka mukaan Fischer on hänen tuolloin 9-vuotiaan tyttärensä isä. Young vaati oikeuksia Fischeriltä jääneeseen miljoonakiinteistöön.

Islannin korkein oikeus määräsi, että Fischerin ruumiista on otettava dna-näyte. Oikeus päätyi kuitenkin siihen, ettei Fischer ollut tyttären isä.

Fischer laskettiin takaisin hautaan näytteen ottamisen jälkeen.

Lähteet: NPR, Women’s Health Magazine, BBC, Encyclopaedia Britannica, New York Times, Business Insider