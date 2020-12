”Olen kiitollinen rakastavista vanhemmista, sisaruksista ja ystävistä” – 17-vuotiaan lukiolaisen kaunis vastaus tiivistää, mistä suomalaiset ovat kiitollisia

Useiden tutkimusten mukaan kiitollisuuden tunne tekee ihmisestä onnellisemman.

Tämän vahvistaa myös psykologian emeritusprofessori, onnellisuusprofessoriksikin tituleerattu Markku Ojanen. Hän ei kuitenkaan halua sitoa asiaa pelkästään yksilön omaan onnellisuuden­tunteeseen, vaan laajempaan sosiaaliseen kokemukseen.

– Oma lähtökohtani on, että kiitollisuuden osoittaminen ja konkreettinen kiittäminen on meidän yhteisen onnellisuutemme ehto. Se kuuluu ikään kuin velvollisuuteen ihmisenä. Miten hyvältä se tuntuu, kun meitä kiitetään ja muistuttaa siitä, että olisipa hyvä jos mekin muistaisimme kiittää, Ojanen sanoo.

Yllä olevalta videolta voit katsoa, mistä tavalliset kadunkulkijat kokevat kiitollisuutta.

Konkreettiset teot ovat yleisen onnellisuuden tunteen kannalta tärkeämpiä kuin ajatukset ja asenteet, Ojanen muistuttaa. Hän kuitenkin kuvailee asiaa muna vai kana -tyyppiseksi kysymykseksi.

– On laitettava toimeksi. Ei se pelkkä oivallus tai asenteen ymmärtäminen auta vielä mihinkään, vaan sitten on lähdettävä tekemään näitä hyviä juttuja, joista kiitollisuuden ilmaiseminen on tavattoman tärkeä.

Kuka kykenee olemaan onnellinen, jos ympärillä ihmiset ovat onnettomia, kysyy psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen.­

Ojasen mukaan perinteinen sananlasku, ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”, pätee tähänkin. Hänen mukaansa paras tapa saada kiitollisuutta osakseen on jakaa sitä muille.

Omasta onnellisuudesta ei kuitenkaan kannata ottaa stressiä tai keinot voivat kääntyä tarkoitustaan vastaan.

– Silloin itsellekin ehkä syntyy sellainen kuva, että nyt minä teen näitä asioita, jotta olisin onnellisempi. Siihen tulee helposti sellaista manipulaation makua mukaan.

Ilta-Sanomat kysyi kadulla ihmisiltä, mistä he ovat kiitollisia. Lähes kaikissa vastauksissa nousivat esille joko terveys, läheiset tai molemmat yhdessä. (Voit katsoa vastaukset oheiselta videolta.)

Ojasen mukaan tämä on erinomainen lähtökohta elämään.

– Näiden varassahan se meidän elämä erittäin suuressa määrin on. Kuka kykenee olemaan onnellinen, jos ympärillä ihmiset ovat onnettomia? Kyllä se alkaa ennemmin tai myöhemmin ahdistamaan.

– Vaikka nykyajan ihminen haluaa niin kovasti olla jotenkin riippumaton ja itsenäinen, niin kyllä se toinen ihminen – varsinkin sellainen, joka meitä rakastaa ja jota me voimme rakastaa – kyllä se on äärimmäisen tärkeä.

Kysyimme myös verkkokyselyllä, mistä suomalaiset ovat kiitollisia. Ohessa vastauksia.

”Olen kiitollinen rakastavista vanhemmistani, sisaruksistani ja ystävistäni, jotka tekevät jokaisesta päivästäni mukavan ja joiden ansiosta elämäni on maailman parasta. Olen kiitollinen myös itselleni siitä, että olen onnistunut saattamaan itseni siihen tilanteeseen, missä olen nyt.” 17-vuotias lukiolainen

”Olen kiitollinen elämälle, joka antoi minulle suloisen lapsenlapsen, kun olin jo melkein luopunut toivosta. Pienen tytön hymy on kauneinta mitä on.” –Isoäiti

”Olen kiitollinen ihan tavallisista asioista, lämpöisestä kodista ja työpaikasta, pitkästä avioliitosta, asuinpaikasta maalla. Lapset ja lastenlapset ovat ihan parasta elämässäni. Minulla on hyviä ystäviä. Iloitsen, jos aurinko pilkahtaa edes hetkeksi. Sairauslomalla totesin olevani hyvin kiitollinen terveydenhuollostamme.” –Onnellinen

”Pääsin viinanpirusta eroon 14 kuukautta sitten. Vain vanhat haavat eivät arpeudu viinanhuuruisen entisen elämän ajalta koskaan.” –Nyt myöhäistä katua

”Olen kiitollinen, kun on talvi ja olen saanut puolet joululahjoista valmiiksi. Enää puolet on tekemättä. Teen kaksi sukkaparia tätikälle ja hänen miehelleen. Saan myös sukat valmiiksi äidilleni.” –Käsityö

”Menetin puolisoni pari kuukautta sitten, mutta ikävän ja surun keskellä tunnen kiitollisuutta niistä vuosista, jotka saimme viettää yhdessä. Olen kiitollinen, että olen terve (ei koronaa), lapsistani ja lapsenlapsista, vanhemmistani, ystävistä, työpaikasta sekä tulossa olevasta uudesta kodista. Elämä jatkuu.” –Surusukka vm. 2020

”Lapset ovat suuri kiitollisuuden ja onnellisuuden aihe. Ystävät ja miesystävä tulevat heti lasten jälkeen, terveyden kanssa. Työ ja toimeentulo myös nousevat kärkikahinoihin kiitollisuuden aiheissa. Maaseudulla olevassa lapsuudenkodissani vierailut saavat minut aina onnelliseksi.” –Onnetar

”Olen kiitollinen vanhemmilleni. He loivat lämpimän kodin ja uhrasivat kaikkensa lastensa eteen. Olen kiitollinen isovanhemmilleni. Siellä Karjalassa ovat lapsuusmuistoni, mummolan pihassa aitan rappusilla istumassa, tuvassa piirakoita leipomassa, järvellä ukin kanssa soutelemassa. Kiitos, tätini, joka jaksoit lukea minulle, alkaen Seitsemästä veljeksestä. Siinä se minun satukirjani. Olen kiitollinen siitä, että minulla on veljiä, joille voin aina soittaa, ja heidän kanssaan voin jutella pitkäänkin.” –Heili Karjalasta

