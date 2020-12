Tässä ovat Vuoden virkakoirat: Vinha, Massi, Kärppä, Unto ja Muggy auttoivat upeasti koko Suomea

Vuoden virkakoirat toimivat ansiokkaasti tehtävässään ihmisen apuna.

Vuoden virkakoirat on valittu. Tänä vuonna Vuoden virkakoiran arvonimen vastaanottavat poliisikoira Vinha, tullikoira Massi, rajakoira Kärppä, vankilakoira Unto ja sotakoira Muggy.

Palkittavat koirat ovat valinneet Poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos, Rikosseuraamuslaitos ja Puolustusvoimat.

Kaikki Vuoden virkakoirat ovat toimineet ansiokkaasti tehtävässään ihmisen apuna. Vuoden virkakoirissa on sekä nuorempia että jo seniori-ikäisiä viranhaltijoita.

– On hienoa nähdä, miten kaikki viisi Vuoden virkakoiraa ovat hyväluonteisia, aktiivisia koiria, jotka nauttivat siitä, että niillä on rodunomaista tekemistä, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen kertoo Ilta-Sanomille.

Hän muistuttaa, että kaikki palkitut ovat rotukoiria.

– Koirien kouluttaminen on nykyään motivointia. Koirista näkee, että ne luottavat ohjaajaansa. Ne iloitsevat siitä, että niitä palkitaan onnistuneesta suorituksesta, Lehkonen sanoo.

Nämä koirat palkittiin

Vuoden poliisikoira 2020 on belgianpaimenkoira malinois Vinha työskentelee Helsingin poliisilaitoksella yhdessä ohjaajansa, vanhemman konstaapeli Jan Tanskasen kanssa. Vinha on poliisin partiokoirana koulutettu henkilön jäljestämiseen, henkilöetsintään, esineenetsintään rikospaikalla sekä voimankäyttöön. Erikoisosaamisalueena Vinhalla on huumausaineiden etsintä.

Vuoden 2020 poliisikoira Vinha.­

Vuoden tullikoira 2020 on labradorinnoutaja Metsäsuharin Pellervo ”Massi”. Suomen Tullin ensimmäinen rahakoira Massi aloitti työnsä kesällä 2014 raha- ja huumekoirana Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Massi työskentelee lentoasemalla yhdessä ohjaansa Timo Pasasen kanssa.

Vuoden 2020 tullikoira Massi.­

Vuoden rajakoira 2020 on belgianpaimenkoira malinois Kiirastulen Ceireeni ”Kärppä”. Kärppä työskentelee ohjaajansa, vanhemman merivartija Markus Nyholmin kanssa Länsi-Suomen merivartiostossa Vallgrundin merivartioasemalla.

Vuoden 2020 rajakoira Kärppä.­

Vuoden vankilakoira 2020 on labradorinnoutaja Namusillan Pinokkio ”Unto”. Unto ja hänen ohjaajansa Mari Törönen työskentelevät Mikkelin vankilassa. Unto tunnistaa kaikki yleisimmät sille koulutetut huumausaineet ja ampuma-aseen ja tarkan hajuaistinsa avulla etsii näitä vankilanympäristöstä.

Unto ja Törönen tarkistavat kaiken vankilaan sisäänpäin tulevan liikenteen, henkilöt, ajoneuvot sekä tavaraliikenteen, jotta vankilaan ei pääse mitään kiellettyä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat tilatarkastukset sekä tarvittaessa virka-avun antaminen muille viranomaisille.

Vuoden 2020 vankilakoira Unto.­

Vuoden sotakoira 2020 on saksanpaimenkoira Troeyn’s Ihan Kuutamolla ”Muggy”. Muggy työskentelee toisen logistiikkarykmentin Skinnarvikin vartiossa yhdessä ohjaajansa, ylipursimies Jouko Räsäsen kanssa. Muggy on tasotarkastettu partiokoira, joiden suorituskykyvaatimuksiin kuuluu voimankäyttö, henkilöetsintä sekä henkilön jäljestäminen. Voimankäytössä Muggy on voimakas ja rajuotteinen ja omaa myös henkilöetsinnässä ja jäljestämisessä vaadittavan tarkan nenän.