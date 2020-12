Sängyn alta pilkottava matkalaukku kiinnitti poliisien huomion – sisältä paljastui kauheampaa kuin kukaan osasi odottaa

– Poliisikin on ihminen. Kyllä siinä tuli tunne, että miten tällaista voi tapahtua, tutkinnanjohtaja Tero Muurman muistelee vuonna 2012 sattunutta poikkeuksellista tapausta.

Peruna­kauppias Seppo Tapio Tirkkosen henki­rikos­tutkinta sai odot­tamat­toman käänteen Nurmi­järven Klaukkalassa loka­kuussa 2012.

Tirkkosen katoamismysteeri oli askarruttanut poliisia jo liki vuoden ajan. Nyt poliisit etsivät todistusaineistoa Tirkkosesta klaukkalalaisesta talosta.

Poliisit kävivät läpi talon tavaroita, kun makuuhuoneen sängyn alta pilkottava matkalaukku kiinnitti heidän huomionsa. Laukku avattiin.

Matkalaukusta löytyi tekstiileitä, muovikasseja, jätesäkkejä, laukkuja sekä valumassaa. Niiden sekaan oli pakattu ruumis.

Pahasti mädäntynyt ruumis ei ollut kuitenkaan Seppo Tirkkosen.

Tilanne oli erikoinen. Vainaja oli löytynyt, mutta ei se, mitä alun perin mahdollisesti oli etsitty.

Nyt poliisit joutuivat pohtimaan, kuka oli vastuussa pienen tyttövauvan kuolemasta.

Poliisit ottivat kiinni asunnolla asuneen miehen. Hän yllättyi täysin poliisin löydöksestä ja siitä, että häntä epäiltäisiin rikoksesta.

Tapahtumat alkoivat valjeta.

Mies kertoi, että hän asui talossa puolisonsa, siivoojana työskentelevän virolaisnaisen kanssa. Hän jatkoi, että oli saapunut kotiinsa työreissulta Virosta juhannuksen jälkeen ja kuullut oudosta hajusta.

Pariskunnan talolla oli asunut muita työmiehiä, joista yksi oli kertonut, ettei pysty nukkumaan asunnossa pahan hajun takia. Miehet olivat epäilleet rottaa.

Miehen kertoman mukaan asunnossa oli ollut kaappi, joka oli sekaisin ja josta valui nestettä pitkin seinää. Mies oli tyhjentänyt kaapista tavarat ja laittanut ne kolmeen 200 litran jätesäkkiin.

Mies sanoi, ettei ollut kiinnittänyt tavaroihin erityisempää huomiota. Hän oli vain halunnut hajusta eroon. Mies oli kuljettanut jätesäkit kotinsa lähistöllä sijaitsevaan metsikköön.

Mies kertoi poliisikuulustelussa jätesäkkien sijaintipaikan, jonka poliisit päättivät tarkistaa.

– Paikalla olleet poliisit rupesivat purkamaan pakettia. Sitten he totesivat, että ei hemmetti, täällähän on toinen (ruumis) vielä. Käsi näkyi, jutun tutkinnanjohtaja Tero Muurman muistelee.

– Me oltiin, että ei voi olla totta. Se oli aluksi epäuskoinen hetki, että voiko tämä olla totta, mutta näin se tosiaan oli.

Poikavauvan ruumis löytyi jätesäkin sisällä olleesta käsilaukusta, johon oli valettu valumassaa.

Klaukkalan vauvasurmien oikeudenkäynti alkoi Hyvinkään käräjäoikeudessa 3. huhtikuuta 2013.­

Vaikka Muurman oli tutkinut useita henkirikoksia, oli vauvan ruumiinavaus hänellekin pysähdyttävä hetki.

– Poliisikin on ihminen. Kyllä siinä tuli tunne, miten tällaista voi tapahtua.

– Se tilanne jäi mieleen. Se oli kaikin tavoin muutenkin poikkeuksellinen tilanne, Muurman sanoo.

DNA-tutkimuksissa varmistui, että kaksosvauvat olivat miehen ja hänen avopuolisonsa lapsia.

Mies tai kukaan muukaan naisen lähipiiristä ei ollut tiennyt naisen raskaudesta.

Oikeudessa varmistui, että nainen oli synnyttänyt kaksosvauvat yksin kotinsa kylpyhuoneessa juhannusaattona 2012.

Heti synnytyksen jälkeen nainen oli surmannut molemmat lapset kohdistamalla heidän päähänsä väkivaltaa.

Surmien jälkeen nainen siivosi paikat, pakkasi ruumiit ja säilytti niitä kotonaan. Hän ei puhunut asiasta kenellekään.

Mielentilatutkimuksen mukaan nainen oli tekojen aikaan syyntakeinen, eli hän ymmärsi tekonsa.

Naisella todettiin kuitenkin persoonallisuushäiriö, minkä lisäksi hänellä oli taipumus käsitellä kokemuksiaan lokeroimalla tai tukahduttamalla. Nämä seikat olivat oikeuden mukaan kytköksissä siihen, miksi hän halusi peitellä tekonsa jäljet.

Käräjäoikeudessa nainen tuomittiin kahdesta murhasta ja kahdesta hautarauhan rikkomisesta elinkautiseen. Hovioikeudessa tuomio muuttui kuitenkin neljäksi vuodeksi vankeutta. Hovioikeuden mukaan nainen syyllistyi ainoastaan kahteen lapsensurmaan. Hovioikeuden mukaan nainen teki rikokset synnytyksestä johtuvassa ahdistuksessa tai uupumuksessa.

Joulukuussa 35 vuotta täyttävä nainen on jo kärsinyt rangaistuksensa.

Perunakauppias Seppo Tirkkosta ei ole tänä päivänäkään löydetty. Keskusrikospoliisi tutkii asiaa tappona.

Lapsen surmaaja on useimmiten oma äiti

Suomessa surmataan vuosittain keskimäärin viisi alle 15-vuotiasta lasta, ilmenee Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tilastoista.

Kuolleita oli vuosien 2003–2019 välisenä aikana 84.

Tutkija Martti Lehti Helsingin yliopistosta huomauttaa, että lapsisurmien määrä Suomessa ei ole suuri, jos tilannetta vertaillaan kansainvälisesti.

– Muihin maihin suhteutettuna se on matala määrä. Siinä suhteessa Suomi ei paista Euroopassa silmiin.

Iso osa, peräti 40 prosenttia lapsen surmista tapahtuu, kun lapsi on juuri syntynyt tai on alle 1-vuotias. Muutamaa tapausta lukuun ottamatta teoista on ollut vastuussa lapsen äiti. Surma tehdään tyypillisesti paniikissa tai mielenhäiriössä.

– Pääosa on nuoria naisia. Iso osa heistä on kertonut, ettei ole edes tiennyt olevansa raskaana ja synnytys on tullut yllätyksenä.

Lapsen oma äiti on ollut surmaaja 60 prosentissa kaikista lapsiin kohdistuvista henkirikoksista.

– Teot liittyvät usein mielenterveyshäiriöihin ja masennukseen, Lehti sanoo.