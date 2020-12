Mökeille iskeneiden murto­miesten toiminta ihmetyttää rikos­komisariota – ”Mikä koko varkauden idea on ollut?”

Mökkimurtoja tehtiin kuluvana vuonna marraskuun alkuun mennessä 18 prosenttia viime vuotta enemmän.

Mökkimurtojen määrä on kasvanut.­

Mökkimurtojen määrä on tänä vuonna kasvanut edelliseen vuoteen nähden, kertoo poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen Poliisihallituksesta.

– Mökkimurtoja tehtiin kuluvana vuonna marraskuun alkuun mennessä 18 prosenttia viime vuotta enemmän. Murroista vapaa-ajan asuntoihin poliisi kirjasi 1 175 ilmoitusta, kun niitä viime vuonna vastaavaan aikaan tehtiin 994 kappaletta.

Alkuvuodesta elokuun loppuun ulottuvalla tarkastelujaksolla mökkimurroissa oli yli 34 prosentin lisäys viime vuoteen verrattuna. Pöyhösen mukaan on mahdollista, että alkuvuoden lisäys johtuu osin vuosittaisesta vaihtelusta, aktiivisista rikoksen tekijöistä ja otollisista kohteista.

Loppuvuotta kohden murtojen määrä on lähtenyt hienoiseen laskuun.

Pöyhösen mukaan koronan aiheuttamat poikkeusolotkin ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet tilanteeseen.

– Koronavirukseen liittyvien rajoitusten takia uusimaalaiset eivät päässeet mökeilleen maalis-huhtikuussa, joten mökit olivat oiva kohde murtajille. Toisaalta etätöiden takia monet viettivät aikaa mökeillään normaalia enemmän, joten heidän mökeilleen murtajilla ei ollut asiaa.

Eniten mökkimurtoja on kuluvan vuoden aikana tapahtunut Lounais-Suomen alueella, jossa nousua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on runsaat 64 prosenttia.

Kaakkois-Suomessa nousua viime vuoteen verrattuna on runsaat 52 prosenttia ja Itä-Suomessa noin 48 prosenttia.

– Nämä lukemat eivät sinällään ole harvinaisia. Ne menevät vuosittaisen vaihtelun piiriin. Esimerkiksi yksittäinen mökkimurtoporukka voi tehdä jonain vuonna useita mökkimurtoja ja seuraavana vuonna ei yhtään.

Pöyhösen mukaan vapaa-ajan asuntojen käsite on monipuolistunut.

– Se ei ole enää välttämättä mökki järven rannalla, vaan se voi olla rivitalo taajamassa tai vaikkapa kerrostaloasunto vanhassa kotikaupungissa, Pöyhönen sanoo.

Kaakkois-Suomen poliisi kertoi keskiviikkona, että marras-joulukuun vaihteessa on tullut ilmi useita Iitissä tapahtuneita murtoja vapaa-ajan asuntoihin. Mökeiltä on anastettu irtainta omaisuutta, kuten televisioita ja huonekaluja.

IS otti uutisen jälkeen yhteyttä Suomen kolmeen suurimpaan mökkikuntaan.

Tilastokeskuksen mukaan mökkivaltaisin kunta vuonna 2019 oli Kuopio, jossa oli 10 847 mökkiä. Seuraavaksi eniten kesämökkejä oli Mikkelissä (10 558) sekä Paraisilla (8 904).

Suurimmista mökkikunnista kerrotaan, että varkaiden mukaan lähtee omaisuutta laidasta laitaan.

Osa toimii ammattimaisesti vieden vain arvokasta tai helposti rahaksi vaihdettavaa omaisuutta. Osa taas ottaa mukaansa lähes mitä tahansa.

– Moottorisahoja, ruohonleikkureita, perämoottoreita, sähkötyökaluja ja elektroniikkaa. Myös keräilyesineet, kuten vanha piippuleimallinen Arabia kelpaa, kertoo rikoskomisario Kauko Kuismin Kuopion poliisista.

Ylikonstaapeli Toni Reinikainen Itä-Suomen poliisilaitokselta sanoo, että osa tavaroista pyritään muuttamaan rahaksi internetin kauppapaikoilla.

Reinikaisen mukaan toisaalta iso osa varastetusta tavarasta jää pyörimään varkaan haltuun tai löytyy lopulta hylättynä metsästä.

– Perinteiset mökkimurtomiehet eivät ole tv-sarjoista tuttuja suunnitelmallisia rikollisia, vaan päihteistä hyvin sekaisin olevia henkilöitä. Tällaisen henkilön mukaan voi lähteä mitä tahansa. Varkaiden mukaan on lähtenyt esimerkiksi, työkaluja, kalastusvälineitä ja jopa puuastioita.

Murtomiehen mukaan päätyy siis täysin arvotontakin tavaraa. Tämä herättää ihmetystä Lounais-Suomen poliisin rikoskomisariossa Maria Sainiossa.

– Välillä sitä jopa ihan ihmettelee, että mikä koko varkauden idea on ollut. Mukaan on lähtenyt mitä irti on saatu, vaikkapa astioita tai arvoton taulu seinältä. Kerran varas vei vanhan peltisen makeispurkin, Sainio kertoo.

Osa toimii ammattimaisesti vieden vain arvokasta tai helposti rahaksi vaihdettavaa omaisuutta.­

Suurimmissa mökkikunnissa tilanne rauhallinen

Kuopiosta, Mikkelistä ja Paraisilta kerrotaan, että mitään laajempaa mökkimurtoilmiötä ei kuluvan vuoden aikana ole ollut havaittavissa.

– Kuopion alueella on ollut yllättävän vähän mökkimurtotapauksia, koko vuoden aikana alle kymmenen tapausta. Oma näkemykseni on se, että ihmiset ovat viettäneet aiempaa enemmän aikaa mökeillään, joten mökkivarkailla ei ole ollut sopivia tilaisuuksia hämärätoimilleen, kertoo rikoskomisario Kuismin.

Ylikonstaapeli Reinikainen kertoo, että tilastojen valossa myös Mikkelissä on ollut maltillinen syksy mökkimurtojen suhteen.

Mikkelissä on kirjattu 1.8.-3.12.2020 välisenä aikana neljä vapaa-ajan asuntoon kohdistunutta varkautta.

– Osa tapauksista ilmenee vasta aikojen päästä. Mökillä saatetaan käydä vasta jouluna tai seuraavana keväänä. Aivan pienimpiä varaston oven murtamisia ei välttämättä edes huomata tai niistä ei ilmoiteta poliisille, Reinikainen kertoo.

Myös Reinikainen nostaa koronavuoden yhdeksi osatekijäksi vähäisille murtomäärille.

– Voi olla, että tänä vuonna mökeillä on asuttu tai niillä on vietetty enemmän aikaa, kuin muina vuosina. Se suoraan vähentää murtoja.

Varsinais-Suomessa sijaitseva Parainen tuntuu noudattavan samaa kaavaa Kuopion ja Mikkelin kanssa.

Rikoskomisario Sainio kertoo, että Paraisilla on koko vuoden aikana kirjattu kahdeksan mökkimurtoa.

– Mökeiltä on tehty ja tehdään edelleen paljon etätöitä ja se vaikuttaa tilanteeseen. Valvovia silmäpareja on enemmän, joten mökkimurtojen tekeminen on hyvin hankalaa.

Mikäli huomaa, että omaan mökkiin on murtauduttu, asiasta on ilmoitettava poliisille. Useimmiten paikalla kannattaa tehdä paikkatutkinta.

Reinikainen huomauttaa mökkiläisiä erittäin tärkeästä seikasta.

– Sisälle rakennukseen ei saa mennä sotkemaan jälkiä ennen poliisin antamia ohjeita, ylikonstaapeli painottaa.