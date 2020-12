Erilaista apua on korona-aikana siirretty etäpalveluiksi, mutta monet vaikeuksissa olevien perheiden vanhemmat eivät ole kyenneet niitä käyttämään.

Suomalaislasten ja -nuorten monenlaiset ongelmat ovat kärjistyneet koronaepidemian aikana. Kuntaliiton mukaan suurimmat uhkakuvat näkyvät lastensuojelun erilaisissa palveluissa, esimerkiksi huostaanottotapausten määrissä.

Vielä alkuvuodesta lastensuojeluilmoitukset olivat monilla Suomen alueilla jopa vähentymässä vuoteen 2019 verrattaessa, mutta kevään jälkeen tilanne muuttui. Kesästä lähtien lastensuojeluilmoitusten määrissä on havaittu merkittävä kasvupiikki, ja samaan aikaan alaikäisten avohuollon asiakasmäärät ovat nousseet jopa radikaalisti – muun muassa Päijät-Hämeessä runsaalla 20 prosentilla.

– Lastensuojeluilmoitusten selvä kasvu kesästä lähtien johtuu pitkälti vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmista sekä lähisuhdeväkivallasta. Nyt syksystä alkaen lasten mielenterveyden ongelmat ovat nousseet jopa huolestuttavasti esiin, Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen kertoo IS:lle.

– Jo keväällä etäkoulun aikana kunnat viestittivät yläkouluikäisten pahoinvoinnin kasvusta ja heidän päihteidenkäytöstään. Alaikäisten laitoskatkaisu- ja pysäytyshoitoa vaativat vakavat päihdeongelmat ovatkin lisääntyneet hälyttävästi syksyllä 2020. Korona-ajan poikkeusolot ovat olleet selkeästi kehitystä pahentava tekijä.

Kuntaliitto on hankkinut tietoa lastensuojelutilanteesta suoraan kunnista, ja vastauksia se on tähän mennessä saanut noin 1,5 miljoonan asukkaan väestöpohjaa vastaavalta alueelta. Puustinen-Korhosen mukaan koronaepidemia on vaikuttanut monin tavoin perheisiin, perheiden tarvitsemiin palveluihin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä lastensuojelun palvelutarpeeseen.

– Lastensuojelussa palveluvelkaa on syntynyt epidemian aikana erityisesti siksi, että lastensuojeluilmoitusten määrä laski etäkoulun aikana keväällä 2020. Kouluhan on ollut merkittävä ilmoittajataho, Puustinen-Korhonen muistuttaa.

– Huolestuttavaa on erityisesti se, että ilmoitusten määrän laskua oli havaittavissa merkittävässä määrin heikoimmilla sosioekonomisilla alueilla. Tästä johtuen heikoimmassa asemassa olevien lasten tilanne on vaikeutunut, tuen tarpeita jäänyt havaitsematta ja tarvittava tuki usein viivästynyt.

Loppukesästä ilmoitusmäärät siis kuitenkin lisääntyivät. Kuntaliitto ennakoi niiden kasvavan vielä huomattavasti nykyisestä syksyn ja ensi vuoden aikana.

– Perheiden tarvitsema moniammatillinen tuki ja hoito vähenivät poikkeusolojen aikana keväällä, koska terveys-, päihde-, mielenterveys- ja työikäisten sosiaalipalveluita oli supistettu, siirretty etäpalveluiksi tai suljettu. Monet lastensuojelun asiakasperheiden vanhemmat eivät myöskään ole kyenneet käyttämään etäpalveluita, Puustinen-Korhonen alleviivaa.

”Uhkaa syventää polarisaatiota”

Huolestuttavana tilannetta pidetään jo esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella. Siellä lastensuojelun asiakasmäärien kasvu on ollut suurempaa kuin keskimäärin muualla Suomessa. Myös lasten ja nuorten huostaanottoja on tehty huolestuttavassa tahdissa.

– Alueellamme erityisesti alaikäisten kiireelliset sijoitukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Jo lähtötilanne ennen epidemiaa oli vaikea, koska alueella on paljon haasteita lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola kertoo.

– Oleellisimmat syyt huostaanottoihin ovat nuorten päihteiden käyttö, vanhempien päihteiden käyttö ja perheväkivalta.

Koronaepidemian leviämisvaiheessa olevassa Päijät-Hämeessä ei ole vielä juuri rajoitettu lasten ja nuorten harrastustoimintaa, toisin kuin Uudellamaalla.

– Olemme erittäin huolissamme esimerkiksi huostaanottotapauksista. Katsomme, että lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittaminen saattaa pahentaa useiden perheiden vaikeuksia. Jokaisella rajoituksella on kääntöpuolensa ja alueellinen harkinta on tärkeää, Erhola perustelee.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimialajohtaja Mika Forsberg lisää, että kentältä kevään ja kesän aikana saadut viestit kertovat monien perheiden lisääntyneestä ahdingosta. Maakunnan lastensuojelun kustannuksia nostaa erityisesti se, että laitoshoidon osuus on merkittävä.

– Koronatilanteessa ahdinkoa ovat aiheuttaneet lomautukset, irtisanomiset ja yleinen epävarmuus. Kun kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut reilulla 20 prosentilla vuoden 2019 määrästä, kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvaa merkittävästi. Forsberg linjaa.

– Oma näkemykseni on, että koronatilanne ja sen pitkittyminen uhkaa syventää polarisaatiota.