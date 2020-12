Tämä tiedetään koronaan uudelleen sairastuneista Suomessa – lääkärit sopineet kolmen kuukauden säännöstä

Husissa on ollut joitakin uudelleensairastuneita.

Turun alueelta on tänä syksynä tavattu koronaan sairastuneita, jotka ovat sairastaneet taudin jo aiemmin.

Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi kertoo IS:lle, että tapauksia on vajaa kymmenen.

– Sairastuneita on kaikenikäisiä, lapsista iäkkäisiin.

Peltoniemi uskoo, että muuallakin Suomessa on jonkin verran uusintainfektioita.

Tietoja ensimmäisistä uudelleen koronaan sairastuneista tuli Peltoniemen mukaan elokuussa Ruotsista ja Hollannista.

Julkisessa keskustellussa on arveltu, että kyse voi olla vanhasta koronataudista. Elimistössä on jäänteitä vanhasta virustaudista.

Turun uudelleensairastumiset kumoavat kyseisen teorian.

– Näissä sairastumisissa on sen verran pidempi väliaika, että olemme ajatelleet, että nämä ovat uusintainfektioita, Peltoniemi perustelee.

Henkilö on sairastunut koronaan keväällä. Hän on käynyt kesällä koronatesteissä ja hänet on todettu terveeksi. Syksyllä hän on sairastunut uudelleen koronaan.

– Jos kolmen kuukauden sisällä tulee korona, silloin voi ajatella, että tauti on samaa, Peltoniemi arvioi.

Turun uudelleensairastumisten perusteella tauti tulee toisella kertaa lievemmässä muodossa.

Peltoniemi muistuttaa, että tapauksia on vielä vähän. Vaadittaisiin suurempi potilasmäärä, jotta nähtäisiin, miten virus käyttäytyy.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueelta on löytynyt joitakin koronaan uudelleensairastuneita, infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kertoo.

Henkilö on sairastunut koronaan keväällä. Hän on toipunut ja sitten sairastunut uudestaan syksyllä.

Järvinen sanoo, että kyse voi olla vanhasta viruksesta. Hengitystiesairauksille on tyypillistä, että ne toistuvat uudelleen.

Järvinen sanoo, että alalla on sovittu kolmen kuukauden säännöstä. Koronaan sairastunut on terve, jos kolmen kuukauden aikana hän saa negatiivisia testituloksia.

Järvinen sanoo, että ei voida silti varmasti sanoa, että toisella kerralla on kyse uudesta virustaudista.

– Pitäisi pystyä vertaamaan nämä kaksi virusta aminohappotasolla.

Turun uudelleensairastuneista kirjoitti ensin Turun Sanomat.