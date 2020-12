Vapaavuori: Pientä ryhti­liikettä korona­rajoitusten noudattamisessa – ”Silti on parantamisen varaa”

Sairaaloihin tulee vierailukielto.

Jan Vapaavuori on havainnut katukuvasta, että ihmiset ovat noudattaneet suosituksia. - On silti parantamisen varaa.­

Helsingissä koronatilanne on vakava. Kaupunki tiukentaa rajoituksia hoivalaitoksissa, seniorikeskuksissa ja sairaaloissa. Rajoitukset alkavat perjantaina ja kestävät 20. joulukuuta asti.

Omaiset ja läheiset eivät voi vierailla sairaaloissa. Potilaita ei voi tavata edes ulkona.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) sanoi torstain tiedotustilaisuudessa, että hän on havainnut pientä ryhtiliikettä koronarajoitusten kiristyttyä pääkaupunkiseudulla syksyn mittaan.

– Katukuvassa voi havaita, että ihmiset ovat reagoineet rajoituksiin ja suosituksiin. Silti on parantamisen varaa.

Tavoitteena on Vapaavuoren mukaan vähentää ihmisten kohtaamisia. Tautia on paljon ihmisten keskuudessa. Ilmaantuvuusluku on Helsingissä 254.

Koronaepidemiaa ei voi viranomaismääräyksin täysin säädellä, Vapaavuori muistutti.

– Kyse ei ole siitä, että kaikki mikä ei ole tiukasti kiellettyä, olisi sallittua. Se että viranomaiset eivät voi sulkea yksityisiä tiloja eikä edellyttää kasvomaskin käyttöä, ei tarkoita, että väenpaljouden tai ruuhkan keskelle pitää lähteä maskittomana.

Tautitilanne on vakava ja ellei sitä saada alas, valtiovalta joutuu ottamaan käyttöön rankemmat toimet, Vapaavuori sanoi.