Suora lähetys kello 17: Pormestari Jan Vapaavuori kertoo Helsingin koronavirustilanteesta

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) pitää tänään torstaina tiedotustilaisuuden pääkaupungin koronavirustilanteesta. Tilaisuudessa käsitellään kaupunkilaisille ja kaupungin työntekijöille olennaisia, tautitilanteeseen liittyviä ajankohtaisia asioita.

Tilaisuus alkaa kello 17. Ilta-Sanomat näyttää sen suorana lähetyksenä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vahvisti aiemmin torstaina, että Suomessa on todettu 540 uutta koronavirustartuntaa. Epidemian alusta Suomessa on raportoitu yhteensä 26 422 tartuntaa, joista 8 158 on todettu Helsingissä.

THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) aamuisessa tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että koronatilanne on huonontunut Suomessa nopeasti. THL:n mukaan tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat viimeisen kahden viikon aikana kasvaneet jyrkästi lähes kaikilla alueilla. Myös sairaala- ja tehohoidon tarpeen arvioidaan kasvavan.