Kommentti: Istahdin junan vaunuun – tajusin, että eteen avautui koko suomalainen mielenmaisema

Kahdeksan tunnin junamatka on yhtä sivistävä kuin päivä Kansallismuseossa ja yhtä viihdyttävä kuin Sohvaperunat-maraton, toimittaja Ellinoora Autti kirjoittaa.

”It’s not the destination, it’s the journey.”

Väitän, että klisee kuvaa täydellisesti junamatkaa Suomen halki. Kahdeksan tunnin junamatka on yhtä sivistävä kokemus kuin päivä Kansallismuseossa sekä yhtä viihdyttävä kuin Sohvaperunat-maraton. Se mahdollistaa kattavan katsauksen suomalaiseen metsä- ja mielenmaisemaan suhteellisen lyhyessä ajassa.

Olen opiskeluaikanani junaillut säästölipuilla Vaasa–Rovaniemi-väliä sen verran tiuhaan, että junasta on tullut kuin toinen kotini – tai oikeastaan työpaikkani. Missään muualla en saa yhtä hyvää flow-tilaa opiskeluun tai inspiraatiota kirjoittamiseen, mistä tämä kommenttikirjoitus on yksi todiste.

Tervetuloa mukaani junatuolimatkalle läpi Suomen!

”Tämä on InterCity 23 Rovaniemeltä Helsinkiin. Pysähdyspaikkojamme ovat…”

Pasila. Viereisellä penkkirivillä istuva mummo kaivaa käsilaukustaan folioon käärityn ruisleivän. Klassikko. Mikään ei tuo suomalaiselle samanlaista retkifiilistä kuin rukiisten palojen välissä pehmenneet kurkkuviipaleet.

Itse joudun vielä säästelemään eväitäni, vaikka kaikkihan sen tietävät, että ne haluttaisi syödä heti, kun liikkeelle on päästy.

” Jos joku asia rakentaa suomalaisiin yhteisöllisyyttä, se on yhteinen ärsytys.

Suomalaisen junamatkan eväskassiin kuuluu olennaisesti myös vesipullo, jota ei sitten missään vessassa voi täyttää. Aloittelijat joutuvat pulittamaan monta euroa ravintolavaunun ”lähdevedestä”.

Tikkurila. Eteeni istahtaa tupakantuoksuinen henkilö, jolla ei ole maskia. Vaikka tiedän köhinän johtuvan todennäköisesti muusta kuin koronasta, en voi lakata ajattelemasta aerosoleja, jotka leijailevat nyt ilmassa.

Pysähdymme Tampereella. Junaan noussut mies kulkee käytävällä ”väärään” suuntaan, mutta väistää kohteliaasti vastaantulevia tyhjälle penkkiriville. Virhe!

Juuri nämä tuolit sattuvat kuulumaan vastaantuleville ystävyksille, jotka tekevät sen saman tien miehelle selväksi. En tiedä, ketä turhauttaa eniten.

Ystävysten takana istuu pariskunta, jonka toinen puolisko kulkee vessaan ja takaisin. Olen pahoillani hänen puolestaan, mutta huolissani myös omasta hiipivästä vessahädästäni. Yritän selvitä yhden pysähdyksen taktiikalla.

Vaunuun saapuu nainen, joka kysyy ruisleipämummolta kysymyksen. ”Anteeksi, mikä vaunu tämä on?”. Hän toivoo voivansa vaihtaa paikkaa, koska hänen vaunussaan on niin ahdasta.

Oho, ihan ilmielävä paikanvaihtaja! Siis henkilö, joka altistaa vapaaehtoisesti itsensä mahdollisille ”Olet minun paikallani” -keskusteluille. Harvinaista Suomessa.

” Onko parempaa viihdettä kuin kuunnella ahtaalle laitettua vanhempaa vastaamassa kysymyksiin Jumalan olemassaolosta?

Nuori nainen vaaleissa kiharoissa viilettää korkokengissä ohitse. Hän on tyylikäs. Olen aina ihaillut freesejä junamatkaajia. Itse puksutan mukavan joustavissa housuissa, meikittä, unohtamatta koko penkkirivin valloittavia kantamuksia.

Kolmen tunnin jälkeen konduktööri huutaa ”Seinäjoelta”. Lapsi kiljaisee ”lunta!”.

Junamatkojen parasta viihdettä ovat ehdottomasti lapset. Kun kukaan muu ei uskalla puhua, he eivät mieti kanssamatkustajia. Onko parempaa viihdettä kuin kuunnella ahtaalle laitettua vanhempaa vastaamassa kysymyksiin Jumalan olemassaolosta?

”Seuraavana Kauhava. Nästa Kauhava.”

Marimekon raitoihin sonnustautunut nuori poika tasapainoilee kahvinsa kanssa ravintolavaunusta päin.

”Minä haluan painaa!” Kuulen lapsen huudon ennen kuin isä parin pellavapääpoikansa kanssa saapuu vaunuun vessareissullaan. Minua huvittaa, että poika haluaa painaa nappia, jota minä sörkin epämääräisesti kyynärpäälläni. Kiitos junamatkailun, käsihygieniakäytännöt olivat minulle normi jo ennen koronaa.

Ohitseni kävelee mies. Katseemme kohtaavat, ja hetken meinaan moikata häntä. Tajuan tuntevani hänet tv:stä. Junamatkan kiintiö-Suomi-julkkis, tsek.

Kokkolaa lähestyessä puutkin ovat jo kuurassa, ihanaa!

Takanani kuorsaa mies. Teinipoika mustaan huppuun piiloutuneena kävelee ohi. Kannuksen kohdalla nuori tyttö alkaa syödä proteiinipatukkaa.

”Nästä Ylivieska”. Alkaa pukemisrumba.

Poika kahisevissa toppahaalareissaan kysyy äidiltään: ”Voidaanko kävellä kotiin?”. Äiti ihmettelee, miksi poika haluaa kävellä. ”Koska haluan hengittää ulkona.”

Samaistun. Kukapa ei junamatkan jälkeen kaipaisi raikasta ilmaa?

Juuri junaan nousseet miehet pohtivat ravintolavaunuun lähtemistä.

Lähden vessaan. En saa ovea kiinni. Aina sama ongelma.

” Menee viisi sekuntia, ja juna töksähtää käyntiin. Juuri kun olisi päässyt valittamaan!

Tulen vessasta. Miehet ovat kadonneet.

Ihana kahvin tuoksu valtaa vaunun. Proteiinipatukkatytön tilalle on ilmestynyt mies mustassa kauluspaidassaan. Hän plaraa etusormellaan älypuhelintaan. Hän on ostanut kahvinkostukkeeksi pullaa. Kuuntelen, kuinka voitaikina rapisee.

Lunta pyryttää vaakatasossa. Jarrutamme, en tiedä miksi.

Marimekon raitapaitapoika kävelee ohi kokiksen kanssa. Kofeiinin tarpeesta päättelen, että hänkin yrittää opiskella.

Vau, mitkä jouluvalot Kemin asemalla on! Kello on vasta puoli neljä. Missä välissä tuli pimeää?

Saan jälleen uusia vieraita taakseni. Isä saattelee tyttönsä junaan ja hyppää itse takaisin asemalle. Mustapaitaisen miehen roskis tippuu maahan.

Muurola. Pimeää ja hiljaista. Lähetän äidilleni viestin ”Muurola”. Vastaukseksi saan peukun.

Alan pakata tavaroitani. Pyllyni on puutunut. Lapaluiden välissä pistää.

”Hyvät matkustajat, saavumme Rovaniemelle. Kiitämme kaikkia matkustajia. Tervetuloa uudelleen. Bästa passagerare, vi anländer till Rovaniemi. Vi tackar alla passagerare. Välkomna åter.”

Mutta älä nuolaise ennen kuin tipahtaa.

Olemme kahdeksan minuuttia myöhässä aikataulusta, alle kilometrin päässä pääteasemalta. On naurettavaa, kuinka pitkältä kahdeksan minuuttia voi tuntua, kun edelliset kahdeksan tuntia ei tuntunut missään.

” Olemme aika ihania kaikista hassuista tavoistamme huolimatta.

”Hetken aikaa tässä odotellaan. Opastinvalo on jostain syystä punainen, alamme sitä tässä selvittelemään.”

*Huokaus*. Nonni, pitihän tämä taas todistaa. Vr, venaa rauhassa jne.

Ihmiset seisovat hikisinä toppavaatteissaan junan käytävällä. Jos joku asia rakentaa suomalaisiin yhteisöllisyyttä, se on yhteinen ärsytys.

Jotkut ehtivät jo palata paikoilleen. Menee viisi sekuntia, ja juna töksähtää käyntiin. Tämäkin vielä! Juuri kun olisi päässyt valittamaan!

Jonottaessani ulos junasta näen kerralla kanssamatkustajien koko kauniin kirjon. Olemme aika ihania kaikista hassuista tavoistamme huolimatta.

Yläkerrasta kävelee varusmies. Nyt junamatkani on täydellinen.