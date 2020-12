Husin koronapotilasmäärä kevättä pienempi, mutta sairaaloita täyttävät nyt muut potilaat: ”Talo on käytännössä täynnä”

Johtajaylilääkärin mukaan kiireettömän toiminnan alasajo on välttämätöntä, jos potilasmäärät jatkavat kasvuaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on tällä hetkellä hoidossa 62 koronapotilasta. Husin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan tämä on karkeasti puolet huhtikuun alkupäivien huippulukemista.

– Mutta poiketen keväästä, meillä on muita potilaita normaalimäärä, sekä päivystyksessä että talossa sisällä. Keväällähän etukäteen varauduttiin koronapotilaiden tuloon ja pudotettiin kiireetön toiminta puoleen, mikä teki tilaa vuodeosastoille ja poliklinikoille, Mäkijärvi kertoo STT:lle.

Keväällä myös monet päivystyspotilaat jättäytyivät kotiin, minkä seurauksena Mäkijärvi kuvailee talon olleen puolityhjä.

– Silloin koronapotilaat mahtuivat meille hyvin. Nyt lähdetään siitä tilanteesta, että talo on käytännössä täynnä. Täällä on vain yksittäisiä vapaita paikkoja, joten tilanne on huomattavasti haastavampi.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotti pääkaupunkiseudun koronatoimista mediatilaisuudessa Helsingissä 27. marraskuuta 2020.­

Husissa on tehty suunnitelmia kiireettömän hoidon alasajosta, mikä puolestaan aiheuttaa hoitovelkaa ja hoitojonojen pidentymistä, Mäkijärvi muistuttaa.

– Jos potilaalla on päivystyksellinen tutkimuksen ja hoidon tarve, hänet on vastaanotettava. Mutta kiireetöntä hoitoa on tilanteen pahentuessa ajettava alas rankemmalla kädellä, koska ei ole muuta vaihtoehtoa.

Jatkuva rekrytointi meneillään, "taisteluväsymystä" ilmassa

Tähän saakka henkilökuntaa Husissa on riittänyt, mutta ilmassa on Mäkijärven mukaan jonkin verran "taisteluväsymystä".

– Tätä savottaahan on kestänyt jo yhdeksän kuukautta, ja se näyttää vielä jatkuvan. Porukkaa saa psyykata ja sparrata kuin urheiluvalmentaja konsanaan, Mäkijärvi kuvailee.

Mäkijärvi sanoo, että jos koronapotilasmäärät yhä merkittävästi kasvavat, jouluksi myönnettyjä lomia joudutaan ehkä hätätilanteessa perumaan. Näin tehtiin keväälläkin.

– Jos ajatellaan, että potilaspiikki on jouluna, niin keväälläkin kesti kymmenen viikkoa ennen kuin potilasmäärät palautuivat normaaliksi eli tammi-helmikuu mentäisiin vielä palautumisvaiheessa.

Tilanteeseen vaikuttaa myös koronaviruksen vuodenaikavaihtelu.

– On yleisesti tiedossa, että marraskuusta maaliskuuhun on tiettyjen virusten esiintymisaika, myös koronaviruksen. Ja vaikka potilasmäärien kasvu hidastuisi tai loppuisi, saattaa olla, että palautuminen kestääkin kauemmin ja on rankempi kuin keväällä.

Hus pyrkii koko ajan rekrytoimaan henkilökuntaa koronapotilaiden hoitoon.

– Ongelma on se, että osaavaa henkilökuntaa ei ole paljoa tarjolla, he ovat jo töissä. Ja kolmivuorotyö koronapotilaan hoidossa on aika rankka työ, se ei kaikkia houkuttele.

Joulua toivotaan juhlittavan pienessä lähipiirissä

Joulusuunnitelmiaan tekeviltä Mäkijärvi toivoo nyt yhteistyökykyä ja ymmärrystä.

– Vilpittömästi toivon, että jokainen kansalainen tekee oman osuutensa koronaepidemian taltuttamiseksi. Nyt kannattaa jäädä jouluksi kotiin omaan pieneen lähipiiriin ja noudattaa ohjeita etäisyyksistä ja käsihygieniasta. On väärin ajatella, että kyllä lääkärit ja hoitajat hoitavat, jos satun sairastumaan. Kun sairastumistodennäköisyyteen voi itse vaikuttaa.