Laura löysi helpotuksen pilkkopimeisiin aamuihin

Kun aamut ovat sysimustia, tekniikasta voi olla hyötyä, Laura kirjoittaa:

Sarastusvalo on tuonut helpotuksen synkkiin aamuihin. Ajastan sen syttymään hiljalleen niin, että valo on päällä kun herätyskello soi. On todella paljon miellyttävämpää herätä sarastusvaloon kuin pilkkopimeään!

Laura, 43