Rauhanpuolustajien vetoomuksen allekirjoittajina on useita kulttuurin veteraanivaikuttajia.

200 tutkijaa, taiteilijaa ja muuta kansalaistoimijaa haluaa, että Suomen suunnittelema hävittäjähankinta arvioitaisiin uudestaan. Vetoomus toimitettiin eduskuntaan tiistaina.

Vaatimuksena on, että HX-hävittäjähankeelle otettaisiin aikalisä, sitä harkittaisiin uudestaan ja vaihtoehtoja selvitettäisiin. Asevarustelun sijasta varoja haluttaisiin muun muassa ilmastotekoihin, terveydenhuoltoon ja maailmanlaajuisen eriarvoisuuden vähentämiseen.

Rauhanpuolustajien sivulla emeritusprofessori Pertti Haaparanta arvioi, että ”konfliktien syyt ovat muuttumassa” ja ”perinteiset keinot, erityisesti sotilaallinen uhka, eivät niihin pure”.

Hänen mielestään nyt uhkana ovat ilmastonmuutos ja pandemiat. Niiden leviämistä yli rajojen ei voi lievittää kuin kansainvälisin toimin.

Samassa yhteydessä kirjailija Risto Isomäki pitää hävittäjiä ”tyhmimpänä mahdollisena valintana”, jos Suomi haluaa vahvistaa puolustuskykyään Venäjää vastaan. Hänen mielestään Venäjän S-400, ”maailman parhaana pidetty ilmatorjuntaohjus” pystyisi ampumaan myös Suomen uudet hävittäjät suhteellisen helposti alas.

Sdp:n veteraanipoliitikko Arja Alho sanoo, että ”aseilla ei vaikuteta pandemioihin tai ilmastonmuutokseen eikä luoda sosiaalista turvaa”.

Mukana kulttuuriveteraaneja

Vetoomuksen allekirjoittajajoukko koostuu vahvasti vanhemman polven kulttuurivaikuttajista, joista monet ovat aiemminkin kannattaneet rauhanaatetta näkyvästi. Monet tunnetaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta vasemmistolaisissa liikkeissä.

Mukana ovat mm. näyttelijä Erkki Saarela, ohjaaja Neil Hardwick, professori Heikki Hiilamo, elokuvaohjaaja Matti Ijäs, dosentti Vappu Taipale ja Skp:n entinen puheenjohtaja Yrjö Hakanen.

Musiikkipuolta edustavat mm. säveltäjät Kaj Chydenius ja Kalevi Aho, Pelle Miljoona ja hieman nuoremman polven Karri ”Paleface” Miettinen.

Jättihanke etenee

HX-hävittäjähanketta on valmisteltu pitkää ja se on etenemässä loppusuoralla. Kyse on Suomen historian suurimmasta sotilaspanostuksesta, kun ilmavoimien Horneteille etsitään seuraajaa.

Hankkeen kriitikot ovat halunneet vähintäänkin sen siirtämistä pitkälle tulevaisuuteen pandemian aiheuttaman talouskriisin vuoksi. Pääministeri Sanna Marin (sd) on kuitenkin pitänyt kiinni siitä, että hävittäjät hankitaan suurin piirtein aiempien suunnitelmien mukaan.

Hallituspuolueista nihkeimmin asiaan on suhtautunut vasemmistoliitto. Suomen Kuvalehti kertoi syyskuussa, että puheenjohtaja Li Andersson oli torpannut halut leikata hävittäjähanketta budjettiriihessä. Se olisi voinut avata ”Pandoran lippaan” ja vaarantaa muun muassa vasemmistoliitolle tärkeän oppivelvollisuusuudistuksen, kun muut puolueet olisivat lähteneet myös etsimään leikkauskohteita.