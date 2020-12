Koronan yksi vaikutuksista: D-vitamiinin kysyntä räjähti huimaan kasvuun

Arviot D-vitamiinin mahdollisesta hyödystä koronan vaikean muodon estämisessä ovat kääntäneet vitamiinin myynnin jyrkkään nousuun.

Vaikka kova tutkimusnäyttö D-vitamiinin hoitovaikutuksista koronainfektion suhteen puuttuu, ei lääketieteellinen epävarmuus ole rajoittanut vitamiinin kysynnän liki räjähdysmäistä kasvua.

Esimerkiksi S-ryhmän sisällä D-vitamiinin myynti on kasvanut yli 40 prosenttia vuoden takaiseen nähden. Sama kehitys on havaittu myös K-ryhmän sisällä, missä D-vitamiinin kysyntä on noussut vieläkin jyrkemmin 50 prosenttia.

Päivittäistavarakaupassa olevien D-vitamiinivalmisteiden kysynnän kasvun syyksi epäillään julkisuudessa olleita arvioita, joissa D-vitamiinin on arveltu estävän koronavirustartunnan kehittymistä sen vaikeaksi muodoksi.

Esimerkiksi lääketieteen tohtori, professori Juhani Knuuti on Twitterissä pitänyt D-vitamiinin käytön lisäämistä nykyisessä koronavirustilanteessa perusteltuna, vaikka se suojavaikutukseen liittyy tiettyä epävarmuutta.

Ihmisten kiinnostus itsehoitolääkkeisiin näkyi hyvin nopeasti keväällä, kun koronavirus alkoi levitä väestön keskuudessa. Ensin haettiin apua perinteisestä flunssavitamiinista eli C-vitamiinista.

– Suurin nousu oli C-vitamiinilla heti keväällä. Sen jälkeen nousua on ollut D-vitamiinissa, mutta myös muissa vastustuskykyvalmisteissa, viestinnän vanhempi asiantuntija Kai Ovaskainen SOK:sta kertoo.

Kilpailevan päivittäistavaraketjun K-ryhmän päivittäistavarapuolella on havaittu sama trendi.

– Kaikkein voimakkainta on ollut D-vitamiinin kysynnän kasvu, mutta myös C- ja monivitamiinivalmisteiden myynti on lisääntynyt viime keväästä, osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä Keskolta sanoo.

Vaikka Suomessa kasvu on ollut huomattavaa, eivät lukemat ole vielä Ruotsin luokaa. Länsinaapurissa D-vitamiinivalmisteiden myynti on kaksinkertaistunut. Varastot ovat loppumassa ja D-vitamiinivalmisteiden saatavuudessa alkaa olla ongelmia.

– Apteekeista on vielä jäljellä, mutta suurin osa varastosta on loppu ja toimittajalla on suuria ongelmia raaka-aineen saannissa, apteekkiketju Hjärtatin johtaja Annika Svedberg kertoi Aftonbladetille.

Suomessa apteekeille päättyvä vuosi on ollut myynnin kannalta lievä pettymys. Keväällä kuume- ja kipulääkkeiden myynnissä nähtiin piikki, nähtiin jopa hamstrausta, kun viranomaiset kehottivat varautumaan koronaan. Sittemmin itsehoitolääkkeiden myynti on tasoittunut ja kääntynyt laskuun. Päivittäistavarakaupan puolella nähtyä C- ja D-vitamiinivalmisteiden kysynnän voimakasta kasvua ei ole nähty.

– Myynnin kasvu jää tänä vuonna sen alle, mihin on totuttu, viestintäjohtaja Erkki Kostiainen Apteekkariliitosta sanoo.

Apteekkikohtaiset erot ovat korostuneet, kun ihmisten liikkuminen on koronarajoitusten vuoksi muuttunut. Osa apteekeista on kärsinyt, osa taas saanut suhteellista hyötyä.

– Apteekkikohtaiset erot koronavaikutuksissa ovat olleet suuria. Keskimäärin vähiten ovat kärsineet kivijalka-apteekit, Kostiainen sanoo.

Päivittäistavarakaupan puolella myynnissä olevien itsehoitotuotteiden, kuten ravintolisien ja vitamiinien myynti on ollut tasaisessa kasvussa viime vuodet.