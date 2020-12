Päiväkotilasten leikille tuli ikävä loppu Hämeenlinnassa – nyt tapauksen käsittely etenee jo korkeimpaan oikeuteen

Korkein oikeus ottaa kantaa siihen, syyllistyivätkö lastenhoitajat rikokseen.

Hämeenlinnalaisen päiväkodin neljän vuoden takaista puukalikkaepisodia puidaan korkeimmassa oikeudessa keskiviikkona. Kaksi lastenhoitajaa vaatii syytteensä kumoamista vammatuottamuksesta. Myös Hämeenlinnan kaupunki vaatii tuomion kumoamista, se oli tuomittu vahingonkorvauksiin.

Välikohtaus tapahtui noin puoli neljän aikoihin hämeenlinnalaisen päiväkodin leikkitasannerakennuksessa 1.9.2016.

Yleiskuva tapahtumapaikasta.­

Kaksi lastenhoitajanaista katsoi yhdeksän lapsen perään. Lapset olivat 2–5-vuotiaita.

Tapahtumahetkellä kumpikaan lastenhoitajista ei katsonut leikkitasanteelle. Toinen hoitajista selvitti lasten välistä riitaa leikkimökin luona, toinen puolestaan antoi kiikussa olevalle lapselle vauhtia.

Sitten kuului kopsahdus. Se tuli leikkitasanteelta, jossa kolme poikaa oli leikkinyt ”nuotioleikkiä” puukalikoilla. Leikkitasanteen lähistöllä olleet kummatkin lastenhoitajat ryntäsivät salamana paikalle.

Itkuinen poika osoitti lastenhoitajille päätänsä. Lastenhoitajien mukaan poika ei ollut sekava, eikä päässyt näkynyt esimerkiksi kuhmua. Lastenhoitajille jäi epäilys, että puukalikka olisi pudonnut ja osunut poikaan, kun muut lapset vetivät kalikkaa kaidetta pitkin ylöspäin.

Puukalikkaa vedettiin kuvassa näkyvää kaidetta pitkin, mistä se väitteen mukaan putosi poikaan. Kuvassa ylhäällä, rappusten päässä näkyvä vanerilevy laitettiin turman jälkeen.­

Pojalle annettiin mehua, minkä jälkeen hän jatkoi leikkiään, kunnes äiti tuli hakemaan pojan neljältä. Äidin mielestä poika oli väsynyt ja itkuinen. Äidin mukaan poika kertoi, että puukalikka osui lasta päähän. Myöhemmin pojan huoltajat havaitsivat, että pojalla oli myös polvessa mustelma.

Käräjäoikeudessa lastenhoitajien syyte vammantuottamuksesta kaatui. Sen mielestä varmuutta ei ollut edes siitä, osuiko kalikka poikaa päähän. Kanta-Hämeen käräjäoikeuden mielestä kyseessä oli tapaturma, josta työntekijöitä ei voitu laittaa rikosoikeudellisesti vastuuseen.

Turun Hovioikeus oli eri mieltä, ja se tuomitsi lastenhoitajat vammantuottamuksesta 15 päiväsakkoon. Hovioikeuden mukaan puukalikka osui poikaa päähän ja polveen. Tästä oli näyttönä vain pojan oma kertomus. Hovioikeus tuli lääkärien raporttien jälkeen myös siihen lopputulemaan, että pojalle aiheutui lievä aivovamma.

– Valvonnan puutteesta johtuen vahinkoriski on kyseessä olevassa tilanteessa realisoitunut ja puunkappale on pudonnut korkealta osuen alla leikkitasanteella leikkineen 4-vuotiaan lapsen päähän ja polveen, hovioikeus totesi.

Se jäi epäselväksi, mikä putoamiskorkeus oli metrimääräisesti. Myös puun paino jäi epäselväksi.

Lastenhoitajat sekä yhdessä heidän kanssaan vahingonkorvauksiin tuomittu Hämeenlinnan kaupunki saivat korkeimmalta oikeudelta valitusluvan. He vaativat tuomion kumoamista.

– Leikkipaikka on ollut yleisesti ottaen turvallinen ja leikki nuotiosta on rauhallista ja sellaista, mitä eri lapset ovat päiväkodilla tehneet vuosien ajan. Vastaajien on täytynyt voida sallia leikin jatkuminen, lastenhoitajien valituksessa kirjoitetaan.

– Vastaajien on täytynyt voida sallia päiväkodin pihassa tapahtuvan sellaisia asioita, joista mahdollisesti saattaa huonolla onnella seurata jonkinlaista vahinkoa. Muussa tapauksessa kaikki hyvin normaalit leikit (esim. keinuminen, liukumäestä liukuminen, erilaisten kovien esineiden käteen ottaminen, kiipeilytelineessä kiipeileminen ym.) päiväkodin pihassa tulisi kieltää. Kaikissa näissä vahinko on mahdollista, lastenhoitajien puolustus kirjoittaa.

Hämeenlinnan kaupunki toi omassa valituksessaan esille esimerkiksi sen, että kalikan putoamisesta on vain pojan kertomus.

– Epäselväksi jää, onko puun kappale tippunut ja onko se tippunut (pojan) päähän, Hämeenlinnan kaupungin valituksessa kirjoitetaan.

Lastenhoitajien puolustus kyseenalaistaa myös lääkärinlausunnon merkityksen todisteena. Puolustus huomautti, että lääkärinlausunto pohjautui pitkälti pojan vanhempien kertomukseen tämän käyttäytymisestä. Käräjäoikeuskin huomautti, että lääkärillä oli vääränlaisia tietoja tietoja puun painosta ja putoamiskorkeudesta, mikä saattoi vaikuttaa lääkärin johtopäätöksiin.

– Erityisesti tässä tilanteessa riski virhetulkinnalle on huomattavan suuri, kun toinen ihminen on kertonut toisen oireista, puolustuksen valituksessa todetaan.

– Vastaajat ovat esittäneet vaihtoehtoisena hypoteesina, että vanhemmat ovat ylireagoineet tilanteeseen. Tätä voidaan pitää hyvin uskottavana tilanteessa, jossa vanhemmat uskovat lapselleen tulleen aivovamman, puolustus kirjoittaa.

– Vanhemmat ovat saattaneet nähdä aivovamman oireita myös siellä, missä niitä ei ole todellisuudessa ollut, puolustus toteaa.

Syyttäjän toimittaman vastauksen mukaan hovioikeuden tuomio oli oikea, eikä sitä pidä muuttaa. Samaa mieltä on pojan puolustus.