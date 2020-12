Tapio Sadeojan kolumni: Omahyväisyyden aika on ohi

Vastoin kaikkea järkeä hallitus lähti syksyyn ja talveen takki auki: lähes kaikki rajoitukset purettiin elokuun alussa, eikä oikein mitään tullut tilalle, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Kenellekään on tuskin jäänyt selväksi, että pääministeri Sanna Marin (sd) on turhautunut Suomen nopeasti heikkenevään epidemiatilanteeseen. Eikä kauhean epäselväksi ole jäänyt, että turhautuminen on saanut seurakseen syyllisten etsinnän. Ja niitä onkin löytynyt: muut EU-maat, lainsäädäntö, pääkaupunkiseutu, aluehallintovirastot, kunnat ja jotkut hallituksensa ministerit, mutta ketkä, se jäi arvoitukseksi.

Eihän Marin täysin väärässä ole syyllisiä nimetessään, mutta jos välttämättä haluaa etsiä syyllisiä, niin aika turvallisesti voi sanoa, että yksi on joukosta poissa.

Pääministeri on valittanut, ettei tartuntatautilaki anna mahdollisuutta toimia ennakoivasti. Mutta lakia on ollut aikaa uudistaa yli puoli vuotta, eikä hallitus ole saanut sitä aikaiseksi. Syykin on ilmeisesti selvä, eikä varsinaisesti mikään yllätys: sosiaali -ja terveysministeriön (STM) luokaton lainvalmistelu.

Laki on kuitenkin myös niin kuin se luetaan. Husin diagnostiikkajohtaja, lääketieteen ja oikeustieteen tohtori Lasse Lehtonen kiistää tulkinnan, ettei laki antaisi mahdollisuutta ennakoivaan toimintaan.

”Tartuntatautilainsäädännön tarkoituksena on estää tartuntatautien leviäminen väestöön. Lainsäädäntö on lähtökohtaisesti ennakoivaa. Jos tartuntataudin leviämistä estäviin toimiin ryhdytään vasta, kun osa väestöstä on sairastunut tai kuollut, on julkinen valta rikkonut velvoitettaan suojata jokaisen henkeä ja terveyttä”, Lehtonen kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Hallitusta – eikä kieltämättä kyllä monia alueitakaan – ole voinut viime kuukausina syyttää liiasta ennakoimisesta. Ja kuten tiedämme, epidemia pysähtyy vain ennakoimalla. Vastoin kaikkea järkeä hallitus lähti syksyyn ja talveen takki auki: lähes kaikki rajoitukset purettiin elokuun alussa, eikä oikein mitään tullut tilalle. Lakiin vedoten hallitus kippasi vastuun alueille, jotka ovat sitten pärjänneet vaihtelevalla menestyksellä.

Marin valittaa kirjeenvaihdossaan ex-kansliapäällikkö Martti Hetemäen kanssa, ettei tilanteen vakavuutta ymmärretä. Hän on oikeassa, mutta kenen vastuulla on kriisitietouden herättäminen niin viranomaisissa kuin kansalaisissakin: hallituksen. Vasta viime viikkoina hallitus on alkanut soitella hälytyskelloja. Mutta silloin oli jo myöhäistä, epidemia oli jo riistäytynyt käsistä. Pandemia yllätti Suomen kuin talvi autoilijat.

Suomen kansan terveys ja kansantalous ovat hallituksen – toki myös osittain suomalaisten itsensä – käsissä. Lähikuukaudet ovat ratkaisevia. Epidemian toinen aalto on saatava kuriin – käytännössä tukahdutettava – ja rokotusten läpiviemisessä on onnistuttava vähintään niin hyvin, että paluu johonkin normaalin elämän tapaiseen tapahtuu samaan tahtiin kuin muissakin EU-maissa. Mutta on turha toivoa, että tässä onnistutaan, jos syyllisten etsintä ei vaihdu terveeseen itsekritiikkiin.

Tähän asti hallitusta ei olisi saanut arvostella, koska Suomihan on pärjännyt hienosti. Ei valitettavasti pärjää enää. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudun sairaalat ovat jouluun mennessä täynnä.

Omahyväisyyden aika on ohi, niin meillä kansalaisilla kuin hallituksellakin, pääministeriä myöten.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.