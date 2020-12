Helsinkiläiset ravintolat mainostavat nyt ”aamukahviloita” – Avilta tiukat terveiset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen muistuttaa kiellon rikkojia valvonnan keinoista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on huolissaan aikeista järjestää yksityisiä juhlia, vaikka koronarajoituksia on tiukennettu.

Helsingin Sanomien mukaan ainakin kaksi helsinkiläisravintolaa mainostaa nyt bileitä, jotka alkavat aamuyöllä viideltä. Anniskelun niissä saa aloittaa aamuyhdeksältä. Näitä kutsutaan ”aamukahviloiksi”.

Esillä ovat olleet myös ravintolamoguli Seppo ”Sedu” Koskinen aikeet pitää suuret 30-vuotisyrittäjäjuhlat itsenäisyyspäivän aattona Helsingissä.

Miten aluehallintovirasto voi puuttua siihen, jos ravintola rikkoo koronarajoituksia?

– Jos ravintola rikkoo tartuntalain 58 a pykälän koskevia rajoituksia, meillä on oikeus antaa määräys asian korjaamiseksi tai tarvittaessa jopa sulkea ravintola, alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen sanoo Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa asian harkinnassa on otettava huomioon se, että yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä, mutta ravintolatoiminta on sallittua.

– Jos kyseessä on normaali yleisötilaisuus, tilanne on toinen valvonnan kannalta. Silloin annamme ohjeistusta ravintolalle ja valvova viranomainen on poliisi, hän kertoo.

Mikä olisi selvä tartuntalain 58 a pykälän rikkomus?

– Aukioloaikojen, anniskeluaikojen tai huomattava sallitun asiakasmäärän ylitys, esimerkiksi.

Aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan lisäksi muun muassa, että yleisötilaisuuksien järjestäminen ravintolassa kuuluu aluehallintoviraston määräysten piiriin riippumatta siitä, edellyttääkö osallistuminen lippua tai muuta järjestäjän hyväksymistä.

Tartuntatautilain tarkoituksena on rajoittaa ja ehkäistä tartuntavaaraa tilanteissa, joissa ihmiset ovat keskenään verrattain läheisessä kontaktissa.

– Jokaisen toimijan pitäisi joka tapauksessa huomioida suositukset lähikontaktien välttämisestä miettiessään ohjelmallisten tilaisuuksien järjestämistä, aluehallintovirasto toteaa sivuillaan.