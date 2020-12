Havainnot pyydetään ilmoittamaan yleiseen hätänumeroon.

Poliisi pyytää havaintoja viikonloppuna Eurasta kadonneesta 74-vuotiaasta miehestä. Mies liikkuu sinisellä vuoden 2004 sedan-mallisella Nissan Almera -henkilöautolla. Rekisteritunnus CGN-561.

Poliisi on julkaissut miehen tuntomerkit. Mies kävelee huonosti ja tarvitsee apuvälineen. Hänellä on parta ja hän käyttää lippalakkia. Mies on mahdollisesti pukeutunut verryttelyasuun, lenkkareihin sekä lippalakkiin.

Havainnot ajoneuvosta sekä kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112.