Kommentti: Kalman kilpajuoksu Suomessa – voittaako virus vai rokote?

Syksyn lupaavat koronauutiset maailmalta saattoivat vaikuttaa suomalaisten huolettomuuteen vaarallisella tavalla, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Suomella on kaksi tietä.

Toinen johtaa koronaviruksen hallitsemattomaan leviämiseen, tuhansiin vakaviin sairastumisiin ja satoihin kuolemiin vielä tänä talvena.

Toinen, maltin ja järjestyksen tie, pitää tartuntamäärän hallittavana kunnes ensi vuoden alussa päästään rokotuksiin. Silloinkin kuullaan suru-uutisia, mutta merkittävästi vähemmän.

Uhka ja toivo olivat läsnä myös THL:n tiedotustilaisuudessa tiistaina. THL:n projektipäällikkö Anna Katzin mukaan tilanne näyttää erittäin huolestuttavalta.

Suomi tulee jälkijunassa muuhun Eurooppaan verrattuna, mutta seuraa trendejä siellä. Euroopassa toisen aallon pahin piikki on jo katkennut. Suomessa se kohoaa yhä.

Tällä hetkellä uusia tartuntoja todetaan pahimpina päivinä yli 500. Testatuista 2,7 prosenttia on positiivisia. Se tarkoittaa, että virusta on liikkeellä paljon.

Toivon viestiä kertoivat muut asiantuntijat. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta arviointiprosessin vt. johtaja Marjo-Riitta Helle uskoi, että ensimmäisiä myyntilupia rokotteille annetaan joulun ja uuden vuoden maissa. Ne myöntää Euroopan lääkevirasto EMA. Sen käsittelyssä on nyt neljä rokotetta.

EU:lla on ennakkosopimus vielä useamman rokotevalmistajan kanssa. Kun näiden rokotteet hyväksytään, Suomi on mukana tilauksessa. STM:n ylilääkäri Sari Ekholm arvioi, että jos kaikki menee hyvin, rokotukset voivat alkaa ensi vuoden puolella.

Rokotteet eivät ratkaise kaikkea

Suomessa koettiin kesällä lyhyt lähes koronaton kausi. Syksyllä tilanne huononi, viime viikkoina nopeasti.

Voi sanoa, että näin on käynyt kaikkialla Euroopassa, mutta se ei riitä selitykseksi. Suomen hyvä tilanne sai kansalaiset liian luottavaiseksi. Samaa ovat tehneet uutiset rokotteiden nopeasta kehityksestä, vaikka ne pitävätkin paikkansa.

Muutama varaus on esitettävä. Asiantuntijoiden mukaan lupaukset jopa 90 prosentin rokotetehoista perustuvat vain valmistajien omiin ilmoituksiin. Ei ole selvää, estävätkö rokotukset vain taudin vakavia oireita vai myös viruksen tartuttamista eteenpäin. Rokotetta tarvitaan ilmeisesti kaksi annosta, mikä venyttää aikataulua ennen kuin immuniteettia alkaa syntyä.

Asiantuntija-arvioiden mukaan vähintään 60–70 prosenttia kansasta pitää rokottaa ennen kuin koronaviruksen vuoksi asetetuista rajoitustoimista voidaan alkaa luopua. Tähän menee kuukausia.

Toinen aalto on jo Suomessa. On täysin mahdollista, että se on ensimmäistä vakavampi. Odotettu kolmaskin aalto voi ehtiä Eurooppaan jo ennen kuin rokotukset alkavat todella tehota.

Se, että Suomessa eletään nyt ratkaisevia viikkoja on jo klisee. Se pitää vain puoliksi paikkansa. Eletään ratkaisevien kuukausien ensimmäisiä viikkoja.

Kannustusta. Kaikille.