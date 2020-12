Poliisi kiinnostui Sedu Koskisen jättijuhlista

Helsingin poliisi joutuu uuteen tilanteeseen ravintolamoguli Sedu Koskisen 30-vuotisyrittäjäbileiden kohdalla.

Helsingin kaupunki on määrännyt yli kymmenen hengen yleisötilaisuuden kiellettäviksi sisä- ja ulkotiloissa. Ravintolamoguli Seppo ”Sedu” Koskinen aikoo kuitenkin pitää suuret 30-vuotisyrittäjäjuhlat itsenäisyyspäivän aattona Helsingissä, keskellä koronarajoituksia. Hän pitää juhlia yksityistilaisuutena, johon pääsee maksamalla 200 euroa lahjatilille. Aluehallintovirasto on ihmetellyt tätä tulkintaa. Ilta-Sanomien haastatteleman Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinnon yksikön päällikön Riku-Matti Lehikoisen mukaan Koskisen tilaisuudessa on enemmän kyse yleisö- kuin yksityistilaisuudesta.

Helsingin poliisin komisario Jarmo Heinonen sanoo, että poliisi käy nyt tarkkaa arviointia kuinka Koskisen juhliin suhtaudutaan.

– Kyllä meitä kiinnostaa yleisesti lainvalvonta ja tietyt kokoontumiset on aluehallintoviraston päätöksellä nyt kielletty. Koskisen järjestämät juhlat ovat yksi tapaus, jota yritämme nyt rauhassa arvioida. Ne kiinnostavat meitä, mutta tilanne on uusi, eikä siihen ole valmista ratkaisua.

Heinonen huomauttaa, että järjestäjä ei voi yksin ilmoittaa, että kyseessä on yksityistilaisuus, vaan sen määrittää tilaisuuden luonne.

Hänen mukaansa on mahdollista, että poliisin toimeksi tulee antaa virka-apua asioiden toimeenpanossa. Mahdollisia päätöksiä voi tehdä aluehallinto- tai terveydenhuoltoviranomainen.

– Tartuntatautilain perusteella annetuissa päätöksissä etualalla on taudin leviämisen estäminen. Se ei ole tyypillisin asia jota poliisi selvästi valvoisi.

Sen sijaan kokoontumislain valvominen kuuluu poliisille. Heinosen mukaan viranomaiset voivat tarkastella asiaa joko ennen tilaisuutta, tai sen aikana.

– Asia kiinnostaa meitä, mutta tähän ei ole vielä olemassa valmista ratkaisua.

Heinonen kertoo, että tilaisuuden luonteesta riippumatta tilanteesta pyritään keskustelemaan rakentavasti järjestäjän kanssa.

Bileiden keskeyttäminen on ei ole ensimmäinen keino.

– Pyrimme neuvottelemalla löytämään tavat, jolla järjestäjän tahto toteutuu siten, ettei aiheuteta vaaraa muille tai toimita muuten lain vastaisesti.

Koskisen perjantaiksi kaavailemat yrittäjäjuhlat ovat saaneet ennakkoon runsasta kritiikkiä. Muun muassa hoitoalan työntekijät ovat pelänneet, että juhlat toimivat koronalinkona siitäkin huolimatta, että järjestäjä edellyttää maskien käyttöä ja järjestää käsidesiä hyvin saataville.

Koskinen kertoi maanantaina Ilta-Sanomille kritisoivansa ankarasti nykyhallitusta ja koronarajoitusten vaikutusta yrittäjiin.

– Sain viime viikonloppuna 300 kannustusviestiä tästä. Joku voi olla vastaan, mutta tiedän, että Suomen kansa ja suuri enemmistö on puolellani. Jos aletaan liikaa yksilönvapauksia rajoittaa, tästä tulee kapina.