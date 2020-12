Sateita luvassa aamusta iltaan

Sää on tänään pilvinen ja sadealue liikkuu Suomen yli itään.

Maan pohjois- ja keskiosassa sataa lunta ja räntää. Lounaisrannikolla tulee vettä, muuallakin etelässä sade muuttuu vedeksi.

Päivällä sää jo poutaantuu Pohjanmaalla ja muuttuu selkeämmäksi. Illansuussa etelässä satelee vielä vettä, idässä Itä-Lappia myöten lunta.

Päivälämpötila on etelässä 2 - 5 astetta, lauhinta on etelärannikon tuntumassa. Maan keskiosassa on yhdestä pakkasasteesta kahteen asteeseen ja pohjoisessa on pakkasta 2 - 5 astetta.

Keskiviikkona eteläinen ilmavirtaus voimistuu. Pohjois-Lapissa tuulee navakasti.

Aamulla lännessä sekä Lapissa on vielä selkeää, muuten sää on pilvinen.

Sää on suuressa osassa maata poutaista. Maan eteläosaan leviää etelästä hajanaisia heikkoja vesisateita, jotka siirtyvät illan aikana maan keskiosaan.

Päivälämpötila on etelässä 2 – 4 astetta, maan keskiosassa kahdesta pakkasasteesta yhteen lämpöasteeseen ja maan pohjoisosassa on pakkasta 3 - 7 astetta.

Torstaina Suomessa vallitsee eteläinen ilmavirtaus. Sää on pilvinen ja Lapissa satelee vähän lunta. Heikot lumisateet ovat mahdollisia myös muualla, pääosin on kuitenkin poutaa.

Päivälämpötila on lounaisrannikolla sekä Meri-Lapissa vähän nollan yläpuolella, muualla maassa on pakkasta enimmäkseen 0 - 2 asteen välillä.