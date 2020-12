Viisiviikkoinen aasivauva asuu kuuluisan Simo-sonnin naapurina.

Jos viiden viikon ikäinen aasinvarsa ei liikkuisi niin ketterästi äitinsä Rusinan perässä, sitä voisi luulla melkein pehmoleluksi. Sen nappisilmät ja pehmeä karva sulattavat paatuneimmankin sydämen.

Kun Teppo- ja Friidu-koirat nuuskivat pikkuaasia, se innostuu ottamaan jopa juoksuaskeleita. Sen jälkeen on kuitenkin palattava Rusinan ”maitobaariin”.

Darude on vielä kiinni äidissään Rusinassa. Parin kuukauden päästä se on jo rohkeampi.­

Darude on nyt viisi viikkoa vanha.­

Katso artikkelin yläpuolella olevalta videolta kooste Daruden ensimmäisistä viikoista.

Darude-nimistä aasia voi hyvällä syyllä kutsua yllätysvauvaksi, sillä sen olemassaolo varmistui vasta kaksi viikkoa ennen synnytystä. Rusina oli kantanut vauvaa sisällään jo vuoden päivät, ja Darude onnistui kertaalleen jopa piiloutumaan ultraääneltä.

– Laitoimme Danielin ja Rusinan yhteen kesäkuun puolivälissä, mutta vasta syksyllä tärppäsi, Niina Manninen kertoo.

Kun Manninen antaa Rusinalle piparkakkuja, ovat muutkin vaatimassa osaansa.­

Hän oli jo melko varma Rusinan raskaudesta, kun se ei tullut kiimaan keväällä. Kesällä aasit vietiin maisemanhoitajiksi läheiselle Kuralan kartanotilalle. Manninen pyysi omistajia tarkkailemaan Rusinan nisiä. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, ei edes silloin, kun aasit jäivät tilalle vähän pidemmäksi aikaa kauniin syksyn vuoksi.

– Kun menimme hakemaan heitä pois, ei nisissä vieläkään näkynyt mitään. Sitten huomasimme, että vatsa liikkuu tosi paljon. Neljän päivän päästä nisät alkoivat vihdoin kasvaa; tuttu ympäristö varmaan teki sen. Tiistai-iltana mahassa oli kova myllerrys, ja Eero sanoi, että varsa varmaan syntyy huomenna. Darude syntyi keskiviikkoaamuna 21. lokakuuta, Manninen kertoo.

– Minä olin töissä mutta katsoin synnytyksen etänä tallikamerasta, Eero Toikka kertoo.

Ensimmäisillä ulkoilukerroilla piti olla ”takki” päällä.­

Darude on harvinainen varsa, sillä Mannisen tietojen mukaan edellinen aasinvarsa on rekisteröity Varsinais-Suomessa viisi vuotta sitten.

– Voihan olla, että niitä on, mutta niitä ei ole rekisteröity. Ensi vuoden alusta tulee voimaan sääntö, että kaikki kavioeläimet pitää rekisteröidä.

Darude on vielä hiukan arka ja kiinni äidissään. Välillä se on silti livahtanut tervehtimään viereisessä aitauksessa päivänsä viettävää Daniel-isäänsä. Jo parin kuukauden kuluttua se on jo huomattavasti rohkeampi tutustumaan maailmaan, ja todennäköisesti talon koirista on silloin enemmän leikkiseuraa.

– Ensi kesänä Darude pääsee ponilaumaan, jossa on muita varsoja, Manninen kertoo.

Emä ja varsa viettävät päivät ulkona ja yöt tallissa.­

Darude jää Mannisen ja Toikan luokse, ja sen varalle on jo suunnitelmia.

– Ajatus olisi, että opettaisin Daruden ajamaan kärryä. Muuten se toimii maisemanhoitajana.

Mannisen haaveissa olisi saada Darudelle vielä siskopuoli. Siksi heillä on haussa toinen morsian Danielille. Vielä ei ole tärpännyt.

– Morsmaikku voi olla kauempaakin kuin Varsinais-Suomesta. Ehkä se on parempi niin päin, että me otamme tamman tänne. Kyllä Danielinkin saa lainaan, mutta kaikki eivät halua tuota huutajaa, Manninen nauraa viitaten oriin komeaan ääneen, joka on tullut tutuksi naapurustolle kolmen kilometrin säteellä.

– Darudekin huutaa jo vähän, ainakin yritystä on, hän lisää.

Ilta-Sanomien viime vierailun aikaan kesällä syntynyt varsa on nyt kasvanut jo melko isoksi hevoseksi.­

Aasivauva on hyvä jatke Mannisen ja Toikan laumaan, joka käsittää tällä hetkellä kaksi koiraa, kolme ponia, seitsemän hevosta, kolme aasia, kukkoja ja kanoja, kolme kissaa, kolme kilpikonnaa, kaloja, sekä tietysti yhden kuuluisan sonnin.

Simo-sonni päätyi koko valtakunnan julkkikseksi, kun se vältti teuraskuoleman karkaamalla aitauksestaan ja liittymällä Mannisen ja Toikan hevoslaumaan. Tällä hetkellä yli 800-kiloinen Simo viettää talvipäiviä samassa aitauksessa kolmen hevosen kanssa.

– Kun Alli tuli laitumelle, se pisti hyrskyn myrskyn koko setin. Nykyään Alli on pomo, Arttu kakkonen, Simo kolmonen ja Iiro nelonen. Siellä on selkeä järjestys ja ruokailut menevät hienosti, Manninen kertoo.

– Muutama ontto kumahdus sieltä kuului, kun Alli antoi kaviosta Simolle suoraan otsaan. Simo vain katseli, että mitä sinä touhuat, Toikka nauraa.

Omistajat ovat rapsutelleet Simoa jo aiemmin, mutta nykyään se on myös vieraskesy. Julkkissonni seisoo rauhallisena, kun toimittaja rapsuttaa sen kylkeä.

– Nyt se on todistettu, että villin sonnin voi kesyttää. Vähän muunlaistakin keskustelua oli aikanaan, Toikka tuumii.

Simo ei enää kyräile enää edes vieraita. Siitä on tullut kesy sonni.­

800-kiloinen Simo on edelleen vaikuttava ilmestys.­

Danielille on haussa morsian, mutta Simolla olisi käyttöä toisenlaiselle joululahjalle.

– Voi kun jostain löytyisi sellainen 500-kiloinen pallo, jolla Simo voisi leikkiä, Toikka sanoo.

Danielille etsitään kovasti morsianta. Orilla on tapana kannella suussaan eri esineitä. Tällä kertaa tielle osui hanska.­

Jos Simo on päässyt kasvamaan, niin sama on tapahtunut lyhyessä ajassa myös pikku-Darudelle. Se oli syntyessään ison kissan kokoinen ja mahtui vielä pari viikkoa sitten helposti Toikan syliin. Nyt alkaa olla viimeisiä hetkiä, kun aasivauvan saa nostettua ylös.

Vielä pari viikkoa sitten Darude mahtui hyvin syliin.­

Nyt nostaminen ei olekaan enää niin helppoa.­

Vaikka isän ja emän nimet toimivat suurimpana varsan nimen innoittajina, on siinä taustalla kenties hiukan turkulaisen muusikonkin vaikutusta.

Toikka nimittäin törmäsi Sandstorm-hitin vuonna 1999 tehneeseen Ville Virtaseen jo pari vuotta aiemmin.

– Olin 90-luvun loppupuolella äänentoisto- valo- ja videofirmassa tekemässä huoltohommia. Pistimme silloin kamoja pystyyn keikkapaikoilla, kuten nuorisotaloilla. Siinä oli pari nuorta sälliä, jotka juttelivat koko ajan sämplereistä ja komppilaitteista, kaikista digitaalisista koneista, Toikka kertoo.

– Kuuntelin sitä juttua muutaman viikonlopun ajan ja sanoin sitten heille, että pojat hei, älkää puhuko noista, teillä menee vain rahat. Ei noilla koskaan tienaa. Ne kaverit olivat Darude ja JS16.