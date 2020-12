Sedu Koskinen järjestää megabileet koronarajoitusten keskellä: ”Olen itse riskiryhmässä” – hoitajat tyrmistyivät

Hoitoalalla työskentelevät pelkäävät, että he näkevät välinpitämättömyyden seuraukset pian suoraan työssään.

Ravintolamoguli Seppo ”Sedu” Koskinen aikoo järjestää itsenäisyyspäivän aattona Helsingissä juhlat 30-vuotisen yrittäjätaipaleensa kunniaksi. Suuret kekkerit ovat herättäneet pahennusta keskellä koronapandemiaa, jossa pääkaupunkiseudulla kaikki yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty maanantaista lähtien. Yksityistilaisuuksia, kuten perhejuhlia ei suositella järjestettävän lainkaan.

Koskisen aikeet ovat herättäneet kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa ja moni hoitoalalla työskentelevä on hämmästellyt asiaa Twitterissä. Meilahden silmäklinikan päivystyksessä työskentelevä HYKS:in ammattiosaston puheenjohtaja Tuukka Harring ihmettelee ravintolamogulin juhlasuunnitelmia.

– On kyseenalaista ja hyvin tuomittavaa järjestää tällaiset juhlat tällaisella hetkellä, kun useampi maakunta on epidemian kiihtymisvaiheessa. On nähty, että vaikka minkälaisia rajoituksia yritetään pitää sisätiloissa, ihmiset aina pakkaantuvat vierekkäin, Harring huomauttaa.

Koskinen on sanonut, että hänen juhlissaan kaikkia velvoitetaan pitämään maskia. Harringin mukaan kaikki kasvomaskit eivät kuitenkaan anna kostuessaan yhtä hyvää suojaa ihmisen vierellä oleville kuin edessä seisoville.

– En itse menisi juhliin, vaikka olisi minkälainen maskipakko ja kuinka paljon käsidesiä. Tarkoitus on vähentää kontakteja, joten miksi mennä juhliin, jossa voi saada tartunnan.

Hoitaja kuvailee nykyistä koronatilannetta huolestuttavaksi: hän ihmettelee, onko kansalle tullut taisteluväsymys koronan suhteen, vai miksi asiaan suhtaudutaan niin välittömästi. Harring tekee itse vain päivystyksessä satunnaisesti työtä koronapotilaiden parissa, mutta pandemia-aika on ollut raskasta kaikille hoitoalan ammattilaisille.

– Joillekin kollegoille nämä asiat ovat tulleet painajaisiin. Sitä joutuu miettimään, tuonko tartunnan töistä kotiin.

Meilahden sairaalan silmäklinikan päivystyksessä työskentelevä Tuukka Harring pitää Koskisen suunnitelmaa kyseenalaisena ja tuomittavana.­

Joulun ajasta odotetaan epidemiatilanteen kannalta synkkää. Harring arvelee, että hoitajien joulu menee töissä.

– Lomat pyörivät vielä tällä hetkellä sovitusti, mutta jos poikkeuslaki tulee voimaan, on se riski, että vahvistetut lomat perutaan.

Koronapotilaiden parissa Meilahden sairaalan teho-osastolla keväällä työskennellyt hoitaja paheksuu niin ikään tilaisuuden järjestämistä nyt, kun koronaepidemia on Uudellamaalla leviämisvaiheessa ja koronapotilaiden määrä sairaaloissa lisääntyy.

– On se kyllä aika älytöntä ja hurjaa tässä tilanteessa.

Nimettömänä asiaa kommentoiva hoitaja ei tällä hetkellä hoida koronapotilaita, mutta pelkää, että jos tilanne pahenee joulukuun aikana, voidaan hänet määrätä kevään tehtäviin nopeastikin.

– On todella ajattelematonta järjestää noin suuret juhlat. Itse peruin viime viikonlopulta omat pikkujoulut, johon olisi tullut alle kymmenen henkeä.

Julkisuudessa on kerrottu, että Koskisen juhlissa on yhdeksän esiintyjää, runsaasti henkilökuntaa ja tekniikkaa. Koskinen ei osaa sanoa, kuinka paljon vieraita on lopulta tulossa. MTV:n mukaan juhliin on tulossa parisataa ihmistä.

– Juhlat järjestetään sataprosenttisen varmasti. Kyse on yksityisjuhlista, joita olen suunnitellut 1,5 vuotta. Jos minulla on yksityisjuhlat, se ei kuulu kenellekään. Se on suomalaisen ihmisen perusoikeus, Koskinen sanoo IS:lle.

Ravintolamogulin mukaan tilaisuudessa kaikilla on maskit päällä koko ajan, kaikilta mitataan kuume otsasta ja kysytään, onko heillä flunssaa tai oireita.

– Ketään sairasta sinne ei päästetä missään nimessä. Olen itse riskiryhmässä, enkä halua missään nimessä sairastua, 63-vuotias Koskinen kertoo.

Hän ihmettelee, miksi juhlista on noussut niin suuri kohu, kun samaan aikaan edellisviikonloppuna kaupoissa rynni tuhansia ihmisiä Black Friday -tarjousten perässä.

– Kukaan ei ole sanonut siitä mitään. Minun pikkubileet ovat maailman tärkein asia, vaikka kaupunki ja Suomi on täynnä yksityisbileitä, joissa on helvetisti porukkaa.

Koskinen väittää, että rajoituksista ei ole mitään hyötyä, koska joka tapauksessa lähes kaikki tulevat sairastumaan.

– Tauti tulee olemaan täällä vuosia, vaikka tulisi mitä rokotteita. Virukset eivät häviä mihinkään maailmasta. Kaikenlaiset testaukset ovat ihan turhia, mutta niihin laitetaan miljoonia suomalaisten verotuloja.

Mitä jos juhlissa joku sairastuu?

– Jos siellä joku sairastuu, hoidan sen. Jos siitä tulee jotain kustannuksia, hoidan ne.

Koetko edelleen olevasi oikealla asialla?

– En usko mihinkään 20 hengen rajoituksiin, kun niitä rikotaan koko ajan. Viime viikonloppuna kävin maski päällä katsomassa, niin kaksissa yksityisbileissä oli 400–500 ihmistä. Siellä kukaan ei huolehtinut mistään, mutta minä huolehdin kaikesta.

Koskinen kritisoi ankarasti nykyhallitusta ja koronarajoitusten vaikutusta yrittäjiin.

– Sain viime viikonloppuna 300 kannustusviestiä tästä. Joku voi olla vastaan, mutta tiedän, että Suomen kansa ja suuri enemmistö on puolellani. Jos aletaan liikaa yksilönvapauksia rajoittaa, tästä tulee kapina.

Seppo ”Sedu” Koskinen.­

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinnon yksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoisen mukaan viranomaiset voivat vielä puuttua Koskisen juhliin. Lehikoinen kertoo keskustelleensa ravintolamogulin kanssa viime viikolla siitä, onko kyse yksityis- vai yleisötilaisuudesta.

– Aluehallintoviraston valvoja ei voi mennä tilaisuuteen, mutta sinne voi mennä poliisi. Poliisi käyttää kokoontumislakiin liittyviä valtuuksia. Viranomaisvalvonnan ulkopuolella tuollainenkaan tilaisuus ei ole.

Lehikoisen käsityksen mukaan Koskisen tilaisuudessa on enemmän kyse yleisö- kuin yksityistilaisuudesta. Yli 10 hengen yleisötilaisuudet ovat tällä hetkellä kielletty.

– Koskinen oli tästä eri mieltä. Hän sanoi, että hän tekee juhlista enemmän yksityistilaisuuden kaltaisen vain sukulaisille ja kavereille.

Koskinen on kertonut Facebookissa, että juhliin pääsee vain maksamalla 200 euroa lahjatilille. Viranomaisen mielestä maksu kuulostaa sisäänpääsymaksulta, mutta Koskinen on sanonut Lehikoiselle, että kyse on lahjasta.

– Emme tee juhlista mitään päätöstä, onko se kiellettyä vai laillista. Tilaisuus vaatii anniskeluluvan, jos siellä on alkoholijuomia ja niistä maksetaan suoraan tai välillisesti. Jos sinne tulee kuka tahansa kadunmies vaikka maksamalla 200 euroa, niin se hyvin äkkiä tulkitaan yleisötilaisuudeksi.

Lehikoisen mukaan tässä tilanteessa viranomaiset kehottavat välttämään kaikkia yksityistilaisuuksia ja muita kuin pakollisia kokoontumisia.

– Tämä on suositusten vastaista toimintaa. En epäile hetkeäkään, etteikö Sedu kantaisi huolta tästä tilanteesta. Nyt kuitenkin kaikenlaisia yksityistilaisuuksia pitäisi välttää. Yleisötilaisuuksia ei saa järjestää, mutta yksityistilaisuuksista ei voida tällaista määräystä antaa. Mutta niin vahva suositus kuin mahdollista voidaan antaa, niin älkää nyt vaan pitäkö tällaisia. Nyt on väärä aika.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen.­

Työterveyslääkäri Eira Roos pitää megabileiden järjestämistä korona-aikana täysin vastuuttomana.

– On eri asia, mikä on sallittua ja mikä on fiksua, Roos kommentoi Sedu Koskisen viittausta siihen, että kyse on yksityisbileistä ja juhlat voidaan järjestää.

Roos sanoo, että juhlia voi monella tapaa. Juhlia voi vastuullisemmin huolehtimalla muun muassa turvaväleistä ja maskeista.

– Tiedämme ihmisten käytöksestä, että kun alkoholi liittyy kuvaan mukaan, vastuullisen käytöksen asiat unohtuvat.

Lääkärinä Roosia harmittaa se, että samaan aikaan hän näkee, miten kollegat Husin tornissa hikoilevat vaatteissaan.

– Suojavarusteissa on tosi kuuma. Selkää pitkin valuu hiki. On tuskallista olla hoitamassa potilaita ja on huoli henkilökunnan ja paikkojen riittävyydestä.

Roosia harmittaa, että samaan aikaan järjestetään tilaisuuksia, joissa virukset pääsevät leviämään.

Minkälaisia ajatuksia herättää Sedu Koskisen vetoaminen siihen, että tavallinen influenssa aiheuttaa sairastumisia?

– Tämä on eri asia kuin influenssa. Meillä ei koskaan influenssan vuoksi ole tilattu ruumiskontteja sairaalan ulkopuolelle, Roos huomauttaa.