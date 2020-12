Monin paikoin työvoimapula ei ole normaalia joulunaikaa suurempi.

Koronaepidemia näyttäisi kiihtyvän monin paikoin joulua kohden. Tartuntamäärät ja muutkin tilastot osoittavat, että tilanne on lukujen valossa jopa kevättä synkempi. Keväällä koronatilannetta suitsittiin valmiuslailla, jonka mahdollisuutta on väläytelty jälleen.

Valmiuslaki mahdollistaisi lääkäreiden ja hoitajien lomien perumisen ja työaikalainsäädännöstä joustamisen. Ilta-Sanomien lähteiden mukaan osalla sairaanhoitopiireistä haasteita joulun ajan terveydenhuoltoon voivat tuoda niin sanotut lomarästit.

Kevään valmiuslain tieltä siirtyneet lomat pitäisi normaalitilanteessa pitää tämän vuoden lopussa tai alkuvuonna, mikä voisi aiheuttaa työvoimapulaa jouluksi.

Monin paikoin mahdollista työvoimapulaa pyritään ehkäisemään siirtämällä henkilöstöä tehtävistä toisiin. Lisäksi kevään tavoin esimerkiksi ei-akuutteja leikkauksia on siirretty tulevaisuuteen.

– Aika lailla äärirajoilla mennään. Jos tilanne lähtee eskaloitumaan, niin meillä on ongelma saada sijaisia. Joudumme silloin turvautumaan työehtosopimuksen mukaisiin henkilöstön siirtoihin vähintään kahdeksaksi viikoksi muihin tehtäviin, jotta potilaat voidaan hoitaa, kertoo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Kari Jokinen.

Alueella on myös pyritty sijoittamaan lomia mahdollisimman vähän joulun ja vuodenvaihteen viikoille.

Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä pidetään mahdollisena, että henkilöstöä joudutaan siirtämään koronapotilaiden hoitoon ja vähentämään ei-päivystyspotilaiden määrää. HR-johtaja Raija Ruoranen sanoo, ettei lomien peruuttamista kuitenkaan ole näköpiirissä.

Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kiireetöntä hoitoa vähennetään. Joulu on normaalistikin haastavaa aikaa pyhävapaiden vuoksi.

– Olemme pyrkineet varautumaan korona- ja muiden potilaiden hoitoon niin, että meillä on riittävä henkilöstö heidän hoitamiseksi. Ei-kiireellistä hoitoa on vähennetty joulun aikaan aiempinakin vuosina, Husin viestinnästä vastataan.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä lomia ei ole vielä joulukuun 21. päivästä eteenpäin vahvistettu. Ne vahvistetaan johtajaylilääkäri Sally Järvelän mukaan tilanteen tarkentuessa. Lisäksi sairaanhoitopiiri on tehnyt lisärekrytointeja, jotka on ajoitettu kestämään maaliskuuhun saakka.

Suuressa osassa sairaanhoitopiirejä uhkaa ei kuitenkaan ole tunnistettu. Joulun aika on normaalistikin kiireistä, mutta useissa sairaanhoitopiireissä tilanne ei ainakaan toistaiseksi ole kriittinen.

” Meillä ei ole nyt akuuttia hätää ja lomia ei ole lähdetty perumaan.

Esimerkiksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ei ole vielä peruttu joulun ajan lomia. Alueen tartuntatilanne on parantunut parin viikon takaisesta, jolloin Länsi-Pohja kiilasi ilmaantuvuudessaan Suomen kärkeen. Naapurimaakuntien Pohjois-Pohjanmaan ja Ruotsin Norrbottenin tartuntatilanne on huonontunut radikaalisti ja se aiheuttaa huolta myös Länsi-Pohjassa.

– Meillä ei ole nyt akuuttia hätää ja lomia ei ole lähdetty perumaan. Se olisi iso asia ja varmaankin valtiovalta joutuu miettimään valmiuslakiasioita, jos tilanne tästä pahenee, toteaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

Jyri J. Taskila työskentelee Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärinä.­

Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä joulusta selvitään melko normaalilla tavalla. Mahdollista työvoimapulaa voidaan tarvittaessa paikata vasta eläköityneillä hoitajilla tai loppuvaiheen opiskelijoilla.

Jos tilanne pahenee, Varsinais-Suomessa henkilökuntaa hälytetään töihin maksamalla normaalit hälytyskorvaukset.

Myöskään Kainuun sairaanhoitopiirissä ei toistaiseksi ole uhkaa työvoimapulasta, viestinnästä kerrotaan. Rästiin jääneet lomat saatiin pidettyä rauhallisen kesän ja alkusyksyn aikana. Samanlainen tilanne on Pohjois-Pohjanmaalla.

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä tilanne on hyvä, sillä ammattilaisista ei ole pulaa normaalia enempää.

– Meillä on aina työvoimapulaa, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveyspalveluiden johtaja Santeri Seppälä kertoo.­

Vaikka akuuttia uhkaa työvoimapulasta ei olisikaan, on sote-alan tilanne hankala.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveyspalveluiden johtaja Santeri Seppälä kuvaa, että tilanne alueella on työvoiman suhteen aina hankala.

– Meillä on aina työvoimapulaa, mutta juuri nyt se ei johdu loma-ajoista, Seppälä sanoo.

Hän korostaa, että kun koronatilanne joskus viimein hellittää, voi edessä olla haasteita myös lomien ajoittamisen suhteen. Sitä ennen keskitytään ajankohtaisempiin huoliin, kuten siihen, joudutaanko alueelle avaamaan mahdollisesti toinen koronaosasto.

” Tilanne on niin hyvä, kun se tässä tilanteessa voi olla.

Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine kuvaa tilannetta vakavaksi. Työvoimapulaa ei ole, mutta uuden sairaalan avaaminen ensi tammikuussa ja lähes koko vuoden kestänyt koronakurimus on ajanut työntekijät koville. Tilannetta seurataan huolestuneena.

– Sijaisrekrytoinnit on hoidettu joulun suhteen hyvissä ajoin. Tilanne on niin hyvä, kun se tässä tilanteessa voi olla. Ensisijaisena tahtotilana on, että ihmiset saisivat pidettyä tarpeeseen tulevia lomia, eikä valmiuslaki tulisi uudestaan voimaan.

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen sanoo, että toisaalta tieto siitä, että aiotaanko valmiuslakia käyttää, voisi jopa helpottaa lomasuunnittelua.

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä toivotaan, että hoitohenkilökunta pääsisi lomille.­

Nyt sairaanhoitopiiri voi myöntää lomia vain kuukauden etukäteen, sillä tilanne on hyvin elävä.

– Valmiuslain myötä lomat voitaisiin alustavasti myöntää vaikka minne asti ja tarvittaessa ne sitten peruttaisiin. Työntekijän kannalta se lisäisi luonnollisesti epävarmuutta, joten tämä on kaksiteräinen miekka, Bjerregård Madsen sanoo.

Hän sanoo toivovansa sydämensä pohjasta, että hoitohenkilökunta pääsisi lomille. Vuosi on hänen mukaansa ollut henkilöstölle erityisen kuluttava.

” Varsinkin hoitajat ovat hyvin kuormittuneita nykyisessä tilanteessa.

Myös Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin Tuula Karhula sanoo, että hoitohenkilökunta on hyvin kuormittunutta.

– Olemme pystyneet varautumaan eli työvoiman riittävyydestä ei ole toistaiseksi suurta huolta. Varsinkin hoitajat ovat kuitenkin hyvin kuormittuneita nykyisessä tilanteessa.

Vaasan sairaanhoitopiirillä on muista poiketen jopa poikkeuksellisen hyvä työllisyystilanne.

– Jos nyt koputetaan puuta, niin tilanne näyttää suht hyvältä, kun työvuorolistoja tehdään. Täällä valmistuu joulun alla sekä suomen- että ruotsinkielisiltä kursseilta yhteensä lähemmäs 60 sairaanhoitajaa, jotka lähtevät monesti töihin Ruotsiin ja Norjaan. Nyt sinne ei ole samanlaista vetoa, joten he ovat hakeutumassa meille sijaisuuksia tekemää, Johtajaylihoitaja Arja Tuomaala toteaa.