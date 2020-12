Soinin kunnan mukaan Erämaan Elämyskeskus on keskittynyt liiketoiminnassaan vain ongelmien keksimiseen ja velvoitteidensa laiminlyömiseen.

Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Soinin kunta yrittää häätää petoksista tuomitun yrittäjän Jorma Leppäniemen yhtiön mailtaan oikeusteitse.

Soppa alkoi kiehua jo runsas vuosi sitten. Tuolloin parin tuhannen asukkaan kunta teki sopimuksen siitä, että vuosia käyttämättömänä ollut Vuorenmaan rinnealue vuokrataan Erämaan Elämyskeskus Oy:lle, jota hallinnoi ja rahoittaa Leppäniemen edustama yritys.

Muun muassa lässähtäneestä dinosauruspuisto Jurase Parkista tunnetun yrittäjän taustat olivat Soinin kunnan tiedossa. Silloinen Soinin kunnanjohtaja Juha Viitasaari kommentoi IS:lle tuoreeltaan päätöstä ”tietoiseksi riskiksi”.

– Olemme ihan avoimesti puhuneet niistä taustoista. Ymmärtääkseni heillä on uusi aloitus mielessä. -- Kunnalla on silti todella pieni riski. Käytännössä vuokrataan vain alue, joka on valmiiksi kunnan hallussa. Riski on harkittu tarkkaan.

Leppäniemellä oli suuret suunnitelmat alueen kehittämiseksi. Hän visioi, että Vuorenmaahan tulisi ympärivuotinen elämyskeskus, jossa olisi iglukylä, Suomen paras alamäkiluistelurata, mönkijöitä ja moottorikelkkoja.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen jätetystä haastehakemuksesta käy ilmi, että kunnan ja Erämaan Elämyskeskuksen sukset menivät ristiin miltei heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Elämyskeskus ryhtyi uhkailemaan kuntaa mittavilla vahingonkorvausvaatimuksilla ja sopimuksen uloslunastusvaateilla.

Soinin kunnan näkemyksen mukaan tämä viittaa siihen, ettei Leppäniemen edustamalla yhtiöllä ollut edes aikomusta yrittää tehdä omaa osuuttaan sopimussuhteessa, vaan pyrkiä rahastamaan kuntaa.

Kunnan näkemyksen mukaan alueesta ei ole maksettu kertaakaan sovittua vuokraa ja myös rinnealueen turvallisuudessa on ollut puutteita.

Soinin kunnan selostus asiasta on muutenkin kovaa luettavaa. Kunnan mukaan Erämaan Elämyskeskuksen ”toiminta” on koostunut lähinnä laiminlyönneistä ja perusteettomista laskuista.

– Yhtiö on keskittynyt liiketoiminnassaan pitkälti vain aiheuttamaan, keksimään ja liioittelemaan toimintaan liittyviä teknisiä ongelmia ja laiminlyömään omia toimintavelvoitteitaan sekä lähettelemään kunnalle ”omiin hinnastoihinsa” perustuvia laskuja väittämistään sille aiheutuneista vahingoista.

Toukokuuhun 2020 mennessä Leppäniemen yhtiö oli lähettänyt kunnalle laskuja yli 2,5 miljoonan euron edestä.

Soinin kunnanhallitus päätti irtisanoa vuokrasopimuksen, mutta yrittäjä ei ole suostunut lähtemään ilman tuntuvaa korvausta. Kunnan mukaan Leppäniemi on sähköpostitse ilmoittanut vaativansa ”sopimusrikkomuksista” kahden miljoonan euron vahingonkorvausta.

Nyt Soinin kunta vaatii oikeudessa, että vuokrasopimus rinnealueesta ja toiminnoista vahvistetaan päättyneeksi 1.9.2020, ja että Leppäniemen yhtiö velvoitetaan häädön uhalla luovuttamaan vuokra-alue kunnan vapaaseen hallintaan.

Erämaan Elämyskeskus vastustaa häätöä. Yhtiön mukaan kaikki kunnan väitteet ovat ”virheellisiä ja keksittyjä”.

– Erämaan Elämyskeskuksella oli paljon isommat ajatukset kuin pyörittää vain muutama kuukausi vuodessa "kapulahissiä", kirjoittaa Leppäniemi vastauksessaan käräjäoikeudelle.

– Asiassa ei ole esitetty yhtäkään rikkomuskohtaa, jolla kunta voisi purkaa 10 vuoden maanvuokrasopimuksen.

Asiaa käsitellään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa tiistaina.