Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso maanantain tuoreimmat tiedot

Suomen sairaaloissa hoidossa yli 170 koronapotilasta, maanantaina kirjattiin kuusi uutta koronakuolemaa.

Suomessa on raportoitu kuusi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi maanantaina. Tautiin liittyviä kuolemia oli raportoitu maanantaihin mennessä yhteensä 399.

Sairaalahoidossa oli maanantaisten tietojen mukaan 175 ihmistä, mikä on 23 enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa on 18 ihmistä, mikä on taas yksi vähemmän kuin perjantaina.

Uusia koronatartuntoja raportoitiin 283 kappaletta.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu noin 5 500 tartuntaa, mikä on lähes 2 500 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana. Suomessa on raportoitu tähän mennessä yhteensä hieman yli 24 900 tartuntaa.

Väkilukuun suhteutettuna koronavirustartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana todettu eniten Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.

Yhä useampi alue on nyt koronan leviämisvaiheessa

Koronaepidemian leviämisvaiheeseen siirtyneiden alueiden määrä nousi maanantaina viiteen, kun sekä Kymenlaakson että Kanta-Hämeen linjattiin siirtyneen kolmiportaisen asteikon pahimpaan vaiheeseen. Leviämisvaiheessa ovat myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alue, Päijät-Häme ja Pohjois-Pohjanmaa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri puolestaan ilmoitti maanantaina alueen siirtyneen asteikon keskimmäiseen eli kiihtymisvaiheeseen.

Kymenlaakson tilanteesta päätti maanantaina alueen koronakoordinaatioryhmä Kymsoten esityksen perusteella. Alueelle on tulossa tilanteen vuoksi uusia rajoituksia ja suosituksia, joista kerrotaan tarkemmin tiistaina. Rajoitukset tulevat voimaan keskiviikkona kolmen viikon ajaksi.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kuvaili maanantaisessa tiedotteessa tilanteen olevan alueella vakava.

Rajoitustoimenpiteitä ja suosituksia valmistellaan tiedotteen mukaan muun muassa yleisten kokoontumisten ja opetuksen järjestämisen osalta.

Testaus ruuhkautunut Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeen tilanteesta linjasi alueen pandemiaryhmä, joka käsitteli koronavirustilannetta maanantaina ylimääräisessä kokouksessaan. Alueelliset erot ovat maakunnan sisällä toistaiseksi kohtuullisen suuria, mutta pandemiaryhmä oli yksimielinen siitä, että Kanta-Hämettä on toiminnallisen selvyyden vuoksi tarkoituksenmukaista kohdella rajoitusten ja suositusten osalta yhtenä alueena.

– Taudin ilmaantuvuus on kaksinkertaistunut kahdessa viikossa, ollen tällä hetkellä 48 per 100 000 asukasta. Testaus on ruuhkautunut viikonlopun aikana, eikä kaikkia tuloksia ole vielä loppuviikon osalta saatu, sanoi tiedotteessa maakuntaryhmän puheenjohtaja ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

– Näillä luvuilla odotamme sairaalahoitoon merkittävää kuormitusta joulun ajaksi ja myös tartuntojen jäljitystyön vaikeutuvan, joten perusteet ennakoiville toimille ovat painavat.

Etelä-Suomessa kiristetään kokoontumisrajoituksia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi maanantaina kokoontumisrajoitusten kiristyvän joulukuussa Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla.

Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilla kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa tiistaista alkaen aina 20. joulukuuta asti. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella kielto puolestaan koskee yli 50 hengen kokoontumisia, ja se on voimassa koko joulukuun.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ottivat maanantaina käyttöön uusia koronarajoituksia, jotka jatkuvat ainakin joulukuun 20. päivään asti. Muun muassa sisätiloissa järjestettävä ohjattu harrastustoiminta keskeytetään. Yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot perutaan myös ulkokentiltä. Toisen asteen koulutuksen etäopetus alkaa 3. joulukuuta ja jatkuu vuoden loppuun.

Pirkanmaalla astuu lisärajoituksia voimaan keskiviikkona. Yksityistilaisuuksissa jatketaan enintään 10 osallistujan suositusta ja esimerkiksi sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi. Pirkanmaan on arvioitu olevan lähellä leviämisvaihetta.

Pohjois-Pohjanmaalla tuli sunnuntaina voimaan suosituksia, joilla pyritään esimerkiksi rajaamaan yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä 10 henkeen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on valmistellut kokoontumisrajoituksista päätöstä, josta on määrä tiedottaa tiistaina.