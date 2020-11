Sää auttaa nyt koronan leviämistä – professori kertoo, miksi

Professori Olli Vapalahden mukaan sään suoraa merkitystä vähentää se, että sää vaikuttaa virukseen lähinnä vain ulkoilmassa.

Ympäri maailmaa käydään parhaillaan kiivasta kamppailua koronavirustautia vastaan. Tähän aikaan vuodesta pohjoisella pallonpuoliskolla koronan puolella taistelee myös sää.

Sääpalveluyritys Foreca nosti viikonloppuna Twitterissä esiin, kuinka kosteaksi, pilviseksi ja tavallista lämpimämmäksi povattu talvi saattaisi vaikuttaa ikävällä tavalla koronatilanteeseen erityisesti ultraviolettisäteilyn vähäisyyden vuoksi.

Foreca vetosi romanialaiseen tutkimukseen, jossa selvitettiin muun muassa uv-säteilyn määrän yhteyttä koronaviruksen leviämiseen.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professorin Olli Vapalahden mukaan uv-säteilyn puute helpottaa koronan ja muiden ylähengitystieinfektioiden leviämistä, mutta ulkoilman kosteuden ja lämpötilan merkitystä yksinään on vaikea arvioida. Kovin kosteassa ja lämpimässä virus ei kuitenkaan säily.

– Vähempi ultraviolettisäteily ja kylmä ilma saavat aikaan sen, että virus säilyy paremmin esimerkiksi pinnoilla. Kuivassa pisarat leijailevat pienempinä ja kauemmin.

– Runsas ultraviolettisäteily, lämpö ja kosteus taas periaatteessa edesauttavat viruksen tuhoutumista. Ultraviolettisäteily myös edesauttaa d-vitamiinin syntymistä, ja sillä voi olla merkitystä.

Tyypillisen talvisään voidaan siis sanoa olevan virukselle eduksi.

– Kyllä tällainen viileä sää hankaloittaa tilannetta ja vaikeuttaa taistelua koronaa vastaan, mutta se on vain yksi tekijä muiden joukossa, Vapalahti summaa.

Vapalahden mukaan sään suoraa merkitystä vähentää se, että sää vaikuttaa virukseen lähinnä vain ulkoilmassa, jossa tartuntoja tapahtuu joka tapauksessa sisätiloja vähemmän.

– Sää vaikuttaa sen pienen hetken silloin, kun virus on yskäisty ulos tai se on jossain pinnalla, Vapalahti toteaa.

– Isompi vaikutus on varmaan sillä, että talvisää ei edistä ihmisten oleskelua väljästi ulkona, vaan ihmiset ovat keskimäärin enemmän sisällä.

Taudin leviämiselle erityisen otollinen yhdistelmä saadaankin aikaan, kun viileä lämpötila ja sisätilat yhdistetään toisiinsa.

– Tartuntoja on tullut erityisen helposti viileissä sisätiloissa, esimerkiksi kylmissä lihanleikkaamoissa ja jäähalleissa. Ihmisen sisällä on aina sopivat olosuhteet viruksen lisääntymiselle, mutta se lisääntyy sitten vielä vähän tehokkaammin ylähengitysteissä, joissa lämpötila on muutenkin viileämpi. Kuiva sisäilma on myös huono nenän limakalvoille.

– Mutta epidemiat ovat edenneet kaikkialla tropiikista koleampiin ilmoihin, ja suurin ajuri siinä on immuniteetin puute.