Yli 20 ihmisen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäviksi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) alue on siirtynyt kokonaisuudessaan koronan kiihtymisvaiheeseen. Asia selviää KSSHP:n alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän tiedotteesta.

Johtoryhmä suosittelee, ettei alueella järjestetä yli 20 ihmisen yksityistilaisuuksia. Suositus on voimassa seuraavat kaksi viikkoa. Kunnat ja kaupungit voivat antaa tiukempia kokoontumisrajoituksia tarvittaessa. Jyväskylän kaupunki antoi jo viime viikolla suosituksen siitä, ettei yli kymmenen ihmisen yksityistilaisuuksia järjestettäisi.

Yksityistilaisuuksia ovat muun muassa ylioppilasjuhlat ja syntymäpäiväjuhlat. Aluehallintoviranomaiset tekevät päätöksiä julkisten yleisötilaisuuksien mahdollisista rajoituksista myöhemmin tällä viikolla.

Päätös siirtymisestä perustasolta kiihtymisvaiheeseen johtuu taudin ilmaantuvuuden kasvusta viimeisen kahden viikon ajalta. Johtoryhmässä oltiin erityisen huolissaan siitä, että tartuntoja on todettu viime aikoina myös vanhemmissa ikäryhmissä.

Maanantaina ilmoitettiin, että sairaalahoidossa on Suomessa nyt 175 ihmistä, mikä on 23 enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa on 18 ihmistä, mikä on yksi vähemmän kuin perjantaina. Viime viikon tilannekatsauksessaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö kertoivat, että sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut lokakuusta alkaen.