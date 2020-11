Poliisi pohtii vielä kuinka kokoontumisrajoitusten vastaisiin kokoontumisiin reagoidaan itsenäisyyspäivänä.

Viime vuosista poiketen itsenäisyyspäivästä saattaa tulla täysin mielenosoitusvapaa, ainakin Helsingissä.

Aluehallintovirasto on kieltänyt yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella joulukuun 18. päivään asti. Tarkoituksena on hillitä koronavirustartuntoja.

Helsingin poliisin komisario Jarmo Heinonen kertoo Ilta-Sanomille, että ennen kieltoa yksi taho oli ilmoittanut järjestävänsä mielenosoituksen itsenäisyyspäivänä.

– Jonkinlaista ennakkotietoa oli siitä, että niitä olisi saattanut olla muutama muukin. Tilanne on nyt kuitenkin muuttunut, kun kokoontumislinjauksia on tiukennettu. On täysin mahdollista, että niitä ei ole nyt lainkaan.

Useina vuosina nähty 612-soihtukulkueen järjestäjät ovat Heinosen mukaan jo aiemmin ilmoittaneet poliisille jättävänsä kulkueen tänä vuonna järjestämättä. Internetissä Herää Suomi -otsikolla kulkenut tapahtuma taas oli tarkoitus järjestää, Heinonen kertoo.

Poliisi valmistautumassa 612-soihtukulkueen ohitukseen itsenäisyyspäivänä 2019.­

– Lisäksi on Helsinki ilman natseja -mielenosoitus, joka meille jo ilmoitettiin järjestettäväksi, mutta se on ollut luonteeltaan vastamielenosoitus kansallismielisiksi itseään kutsuvien mielenosoituksille ja kulkueille. Jos näitä toisen puolen mielenosoituksia ei ole, niin voisi kuvitella, että Helsinki ilman natseja -mielenosoitustakaan ei ole.

Poliisi seuraa tilanteen kehittymistä, Heinonen kertoo. Poliisi myös pohtii suunnitelmia sen varalta, että mielenosoituksiin kokoonnutaan rajoituksista huolimatta. Vielä niitä ei ole, sillä tilanne on aivan uusi.

– Meillä ei vielä ole selkeitä suunnitelmia. Ainahan suunnitellaan etukäteen, mutta sitten sunnuntaina nähdään kuinka reagoidaan, jos kiellon vastaisia kokoontumisia tulee.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituskulkue Helsingissä itsenäisyyspäivänä 2019.­

Heinonen uskoo poliisin saavan viikon mittaan vielä tiedustelutietoa siitä, suunnitellaanko mielenosoituksia kielloista huolimatta. Hänen mukaansa tuoreimmat viestit ovat sen kaltaisia, että kokoontumisia siirrettäisiin pois Uudenmaan alueelta.

– Esimerkiksi Tampere on mainittu, sillä siellä ei ole vielä yhtä tiukkoja rajoituksia.

Myös Pirkanmaalle tulee keskiviikkona voimaan aiempaa tiukempia koronasuosituksia. Keskiviikosta alkaen julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan yleisömäärä rajattavaksi korkeintaan kymmeneen henkilöön.