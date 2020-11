Tämä tiedetään joulun säästä – meteorologi jättää ikkunan auki etelän valkoiselle ihmeelle

Valkea joulu on todennäköisin Lapissa.

Helsingin jouluviikko on todennäköisesti musta myös tänä vuonna.­

Jouluviikkoa vietetään näillä näkymin tavanomaista lämpimämmässä säässä.

Forecan päivystävän meteorologin Joanna Rinteen mukaan on odotettavissa, että sama kaava koskee myös koko loppuvuotta.

– Nähtävästi viikkojen keskilämpötilat ovat noin 2,5 astetta lämpimämpiä kuin samaan vuodenaikaan yleensä, Rinne kertoo kuusi viikkoa kattavaan kuukausiennusteeseen vedoten.

Onko siis turha toivo päästä lievittämään koronavuoden stressiä taianomaisessa, lumisessa joulumaisemassa?

– Ei tämä missään nimessä satavarmasti tarkoita sitä, että valkoinen joulu olisi hylätty ajatus. Se ei ole täysin mahdotonta aivan etelärannikollakaan, koska viikon keskilämpötila voi toteutua monella tavalla.

Rinne selittää, että jotkut jouluviikon päivät voivat olla jopa keskimääräistä kylmempiä, kunhan keskimääräistä lämpimämmät päivät taas nostavat koko viikon keskiarvon tavanomaista lämpimämmäksi.

– Ennuste on yhä oikeassa, kunhan kokonaisuus menee lämpimämmän puolelle.

Rinteen mukaan valkoisen joulun saaminen etelään vaatisi parin päivän kylmemmän pätkän jouluviikolle. Tällaisten päivien todennäköisyyttä uskalletaan lähteä ennustamaan tarkemmin vasta puolitoista viikkoa etukäteen, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että luminen juhla on etelässä epätodennäköinen.

Jouluna lunta nähdään näillä näkymin todennäköisimmin Lapissa.­

Kuukausiennuste kuitenkin vihjailee, että Lapissa jouluviikkona pitäisi päästä tekemään ainakin hetkellisiä havaintoja lumesta.

– Lapin tienoilla saattaa jouluviikon aikana tulla sateita jopa keskimääräistä enemmän, ja nämä pohjoisen sateet tulevat hyvin suurella todennäköisyydellä lumena.

– Eli jos Suomessa haluaa hakea lumista joulunviettopaikkaa, niin Lapissa sille on suurin todennäköisyys. Etelään siirryttäessä todennäköisyys taas vähenee.

Rinne tosin toteaa, että kuukausiennuste on heikompi ennustamaan sateita kuin lämpötiloja.

Keskivertoa lämpimämpi sää tarkoittaisi kuitenkin sitä, että ainakin pysyvän lumen raja siirtyisi tavallisesta.

– Keskimäärin maan keskivaiheille on jouluviikolla saapunut jo pysyvä lumi, mutta jos on lämpimämpää kuin yleensä, niin todennäköisesti pysyvän lumen raja on pohjoisempana kuin yleensä, Rinne avaa.

Näyttää myös siltä, että tällä hetkellä lännessä vaikuttavalle matalapaineelle jätetään joulukuun aikana hyvästit.

– Joulukuun puolivälissä ja sitten itse jouluviikolla idänpuoleinen korkeapaine saattaa vahvistua ja työntää matalapaineen pois tieltä myös Pohjois-Euroopan päältä.

– Se näyttäisi liittyvän siihen, että ilmamassa on yhtä aikaa lauhaa ja lämmintä, mikä taas tarkoittaa, että pilvistä säätä on aika paljon tiedossa. Eli vaikka olisi korkeapainetta, niin talvisin se usein meillä tarkoittaa pikemminkin pilvistä kuin aurinkoista.