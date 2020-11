Hoitajat joutuvat venymään – näin taakkaa yritetään helpottaa pahimmilla korona-alueilla

Henkilöstön kannalta on ikävää, jos työvuoroasiat ja siirrot pitää varmistaa valmiuslailla, sanoo johtajaylilääkäri.

Koronaepidemian pahimmassa eli leviämisvaiheessa on Suomessa kolme sairaanhoitopiiriä: Helsinki-Uusimaa HUS, Pohjois-Pohjanmaa ja Päijät-Häme.

HUSin tehohoitaja ja luottamusmies Terhi Tuominen-Seittonen kertoo IS:lle, että hoitajat ovat uupuneita. Motivaatio on mennyt.

– Innostus on aika nolla. Työ on raskasta, ihmiset ovat väsyneitä, miehitykset ovat olleet pitkään surkeita.

Mielialoja synkentää se, että maassa on väläytetty valmiuslain säätämistä. Hoitajilta voidaan siirtää lomia ja heidät voidaan määrätä jouluksi töihin.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Tuomo Niemisen mukaan korona-aika on ollut henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta jatkuva haaste.

– Tietenkin kun tämä on kestänyt, ja vielä valitettavasti kestää, niin eihän tilanne mitenkään myönteinen ole. Henkilöstö on joutunut venymään hyvin paljon, Nieminen sanoo.

– Meillä on pääosin henkilöstö riittänyt. Tietenkin on ollut tilanteita, että on ollut liian vähän. Rekrytointiakin on tehty, ja on tiettyjä asioita ihan koronatyössä, joihin on saatu hyvin rekrytoitua väkeä.

Niemisen mukaan isossa kuvassa henkilöstökatoa ei ole ilmennyt, mutta huoli on kuitenkin olemassa.

– Kieltämättä sen tyyppinen huoli on, että pidempään joitain asioita hoitaneet hakeutuisivat ihan muun tyyppisiin tehtäviin, Nieminen kertoo.

Niemisen mukaan tämänhetkinen tilanne ja lähitulevaisuuden ennuste on sellainen, että toimeen täytyy tulla ilman valmiuslain mahdollistamia keinoja.

– Jos valmiuslain käyttöönottoa perusteltaisiin sen tyyppisillä asioilla, että pitäisi varmistaa vaikkapa henkilöstön työvuoroasiat ja siirrot, niin se on tietysti henkilöstön kannalta hyvin ikävä näkökulma, Nieminen toteaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä hoitajat pystyvät pitämään heille luvatut joululomat, vakuuttaa johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

– Meillä on varauduttu siihen, että pystytään hoitamaan enemmän koronapotilaita kuin on tällä hetkellä.

Sairaala on perustanut hoitorinkejä, jotka toimivat vapaaehtoiselta pohjalta. Hoitoringistä sairaala saa ylimääräisiä hoitajia vuoroihin.

– Suuri joukko on tähän ilmoittautunut. Silloin joutuu tekemään tuplavuoroja tai ylimääräisiä työpäiviä.

Varallaolojärjestelmästä henkilökunta saa sovitun korvauksen.

Korpelainen uskoo, että kun ihmiset tietävät omat jouluvapansa, se tuo motivaatiota työhön.

– Kyllähän tässä harmitusta ja monenlaista ärsytystä on tullut. Kevät ja kesä menivät niin, etteivät kaikki työntekijät siitä tykänneet. Nyt on tasaisempaa.

Koronapotilaiden hoidosta on tullut hänen mielestään rutiinia.

Pohjois-Pohjanmaalla koronatilanne on ollut sairaalan kannalta useita kuukausia samanlainen. Sairaalassa on alle kymmenen koronapotilasta.

Korpelainen arvelee, ettei Pohjois-Pohjanmaalla koronatilanne synkkene yhtä nopeasti kuin pääkaupunkiseudulla.

Pohjois-Pohjanmaa julistautui viime viikolla leviämisvaiheen alueeksi. Kyseessä oli Korpelaisen mukaan ennakoiva toimi.

– Kaikki leviämisalueen kriteerit ei meillä edes täyty. Vain tartuntaluvut ja prosentuaalinen osuus ovat selkeästi leviämisvaiheessa. Loput kriteerit eivät oikein täyty.

Koronan jäljitys onnistuu Pohjois-Pohjanmaalla. Tartunnoista 90 prosenttia pystytään jäljittämään ja ketjut saadaan kiinni.

– Olemme nähneet, että nyt on hetki panostaa ja koettaa katkaista kehitys. Leviämisvaihe julistettiin tässä vaiheessa kokonaisarvion perusteella.