Koronataistelu uuvutti hoitajat – sairaalan luottamusmies: ”Ihmiset, jotka pääsevät jonnekin, lähtevät samantien”

Innostus on aika nolla, tehohoitajana Meilahden sairaalassa Helsingissä toimiva luottamusmies kertoo tunnelmista.

Päteviä hoitajia on hakeutunut koronakevään jälkeen muihin töihin, Meilahden sairaalan tehohoitaja Terhi Tuominen-Seittonen tilittää (arkistokuva vuodelta 2018).­

Koronatilanne on pahentunut. Petipaikat täyttyvät sairaaloissa. Meilahden sairaalan tehohoitajan mielestä nyt lähestytään kevään kaoottista tilannetta.

– Kohta repeää tilanne taas käsistä täydellisesti, tehohoitaja, Meilahden tornisairaalan luottamusmies Terhi Tuominen-Seittonen ennakoi.

Tunnelma on hoitajien keskuudessa aivan erilainen kuin keväällä, Tuominen-Seittonen aistii. Keväällä vallitsi innostus ja taisteluhenki. Nyt ihmisillä on puhti poissa.

– Innostus on aika nolla. Työ on raskasta, ihmiset ovat väsyneitä, miehitykset ovat olleet pitkään surkeita.

Terhi Tuominen-Seittonen sanoo, että mielialaa on laskenut se, että hoitajat ovat nähneet, mihin suuntaan tilanne kuukausien aikana on kehittynyt.

– Kun on nähty, miten surkeasti valtio on hoitanut asioita, hoitajat rupeavat miettimään, kannattaako tässä laittaa kauheasti itseään likoon ellei ole pakko.

Aiemmin olisi hänen mielestään pitänyt määrätä maskit pakollisiksi ja rajoittaa kauppakeskusten ja ravintoloiden toimintaa.

– On Black Friday ja onhan se aivan törkeää, että ihmiset jonottavat ämpäreiden perässä.

Helsingin Meilahden sairaalassa on nähty, että kun on suuret juhlat, sen jälkeen alkaa potilaita hakeutua sairaalahoitoon.

Jos tulee taas pakkolaki voimaan ja määräys saapua töihin, mitä siitä seuraa?

– Sitten vain kitistään. Ei ole paljon vaihtoehtoja siinä kohtaa.

Hoitajat ovat olleet niin väsyneitä tilanteeseen, että sairaalasta on lähtenyt Tuominen-Seittosen mukaan kevään jälkeen paljon ammattilaisia.

– Monta pätevää on lähtenyt. Ihmiset, jotka pääsevät jonnekin, lähtevät samantien.

Hoitajia on kypsyttänyt se, ettei lomia ole voinut pitää kunnolla. Rankan koronakevään jälkeen ihmiset olisivat tarvinneet lomaa.

Tilanteeseen ei ole muuta ratkaisua kuin saada tauti talttumaan. Tuominen-Seittonen toivoo ihmisiltä vastuullisista käyttäytymistä.

Virus on levinnyt niin, ettei pelkällä turvavälien pitämisellä hänen mielestään enää pelasteta tilannetta.

– Aikuiset ihmiset voisivat miettiä, miten käyttäytyä ja mitä tehdä. Pysykää kotona, käyttäkää maskeja, välttäkää kontakteja.

Hän ihmettelee, että ihmiset menevät kauppoihin ja julkisiin kulkuneuvoihin, eikä heillä ole minkäänlaisia maskeja.

– Mennään joka paikkaan eikä ole edes maskeja. Pitääkö mennä? Jos on Black Friday keksitty, siellä on netti, josta voi tilata tavaroita. Ei tarvitse lähteä ämpärijonoon töröttämään.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo ymmärtävänsä hoitohenkilöstön turhautumisen.

Keväällä tehtiin Mäkijärven mukaan upeaa työtä ja asenne oli kohdillaan. Syksyllä kun ei ole ollut niin paljon koronapotilaita, on lyhennetty kovaa vauhtia hoitojonoja. Ihmiset ovat olleet siihen motivoituneita.

– On ajateltu, että ihanaa, että tulee joulu. Voi huokaista, kun painaa tämän syksyn. Nyt näyttää siltä, että korona piikittää juuri jouluna ja on mahdollista, että kaikki eivät saa lomia.

Mäkijärvi ymmärtää turhautumisen, mutta muistuttaa samalla, että potilaita varten hoitajat ja lääkärit ovat sairaalassa. Henkilöstöä pitää olla paikalla riittävä määrä silloin, kun on tarvetta.

– Varmaankin päästetään lomilla kaikki, jotka vain kyetään päästämään, ja koetaan vuorotella ja jakaa taakkaa tasaisesti.

Mäkijärvi sanoo, että sairaalasta on lähtenyt hoitajia jonkin verran. Vastaavasti sairaalaan on tullut uusiakin hoitajia.

– Mutta on selvää, että jos meiltä lähtee kokenut tehohoitaja, se on menetys. On vaikea saada tilalle yhtä kokenutta tehohoitajaa.