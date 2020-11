Laittoiko korona harrastuksen tauolle? Asiantuntijat vinkkaavat, miten saat ajan kulumaan rajoitusten keskelläkin

Pääkaupunkiseudun uudet rajoitustoimet aiheuttavat monelle hankaluuksia normaalien puuhien jatkamisessa. Liikuntaneuvoja ja Marttojen neuvonnan johtaja vinkkaavat, miten arkeen voi löytää uutta tekemistä.

Koronaviruksesta johtuvat uudet rajoitustoimet tarkoittavat monille harrastusten ja tekemisen keskeytymistä.

Rajoitustoimien keskellä voikin nopeasti lannistua tekemisen puutteesta.

Kisakallion urheiluopiston terveysliikunnan asiantuntija ja fysioterapeutti Virpi Palmen ja Marttojen neuvonnan johtaja Teija Jerkku kertovat, miten itseään voi aktivoida myös rajoitusten aikana.

Virpi Palmen tietää, että liikunnasta innostuminen voi olla hankalaa. Siitä ei kuitenkaan kannata lannistua.

Kisakallion urheiluopiston terveysliikunnan asiantuntija ja fysioterapeutti Virpi Palmen.­

– Kaikilla on joskus huonoja päiviä. Itse saatan joskus pysäyttää auton vehreän alueen lähelle esimerkiksi työmatkan aikana, kun on vielä valoisaa. Teen lyhyen kävelyn ja imen itseeni valoa ja raikasta ilmaa. Se on välttämätöntä, että jaksaa, Palmen vinkkaa.

– Vaikka talvisin valoisan aika on lyhyt, voi pimeälläkin tehdä kivoja juttuja ulkona. Kun ottaa mukaan otsalampun tai jonkin muun pienen valon, metsäpolulle tai pururadalle saa vähän salaperäisyyttä, hän jatkaa.

Palmen valittiin Espoon positiivisimmaksi ihmiseksi vuonna 2019. Hän uskoo, että positiivisen ajattelun taustalla on luonto ja liikunta.

Kuntosalillekin löytyy vaihtoehto luonnosta.­

– Jokaisen olisi hyvä löytää lähimetsä. Voit ottaa mukaan esimerkiksi sauvat, tai juosta erilaisia polkuja pitkin. Olen itse suunnistaja ja esimerkiksi keväällä oli paljon omatoimirasteja, joita jokainen sai tehdä omalla ajalla ja omilla taidoilla.

Monesti lenkin aikana myös ystävälle soittaminen voi motivoida liikkumaan. Palmenin mukaan sosiaalisuutta ei tulisi unohtaa korona-aikana. Jos on aiemmin ollut ahkera kuntosalin käyttäjä, sillekin löytyy luonnosta vaihtoehto.

– Metsä tai oikeastaan mikä tahansa ulkoiluseutu toimii ulkosalina. Metsässä voit hyppiä alkulämmittelynä kivien ja juurien yli ja stepata tasaisen kannon tai kiven päällä. Puita vasten voi punnertaa, hän ohjeistaa.

Youtubesta löytyy erilaisia jumppia myös kotona tehtäväksi.­

Jos itseään ei saa ulos, voi Palmenin mukaan tehdä myös kotijumpan.

– Youtubesta ja telkkarista löytyy paljon mahdollisuuksia jumpata vaikka ihan vain neljä minuuttia. Jos haluaa hassutella, voi laittaa tonttulakin päähän ja tehdä joulujumpan esimerkiksi kaulimen kanssa, Palmen nauraa.

Teija Jerkku muistuttaa, että myös kotityöt käyvät liikunnasta, jos tulee aina istuttua sohvalla. Itseään voi huijata liikunnan tarpeella vaikka imuroimaan – siivouksen lopputulos miellyttää silmää, vaikka se ei aina tuntuisi niin kivalta askareelta.

Marttojen neuvonnan johtaja Teija Jerkku kehottaa ihmisiä esimerkiksi leipomaan joulutorttuja ja -pipareita.­

– Pimeää aikaa kannattaa käyttää hyödyksi. Voit opetella neulomaan tai pelata lautapelejä perheen kanssa. Myös etäyhteydellä voi järjestää tosi kivoja tietokilpailuja, pikkujouluja tai illanistujaisia. Nyt on aikaa rauhoittua, lukea hyviä kirjoja, katsoa sarjoja ja kuunnella musiikkia, Jerkku sanoo.

Myös joulun ajan voi käyttää hyödyksi. Marttojen neuvonnan johtaja kehottaa ihmisiä askartelemaan itse joulukortteja, tekemään joulukoristeita ja leipomaan esimerkiksi joulutorttuja ja -pipareita.

– Ei kaikkia jouluruokiakaan tarvitse aina syödä vasta jouluaattona. Niistä voi hyvin nautiskella ajoissa. Jos ei tykkää leipoa, esimerkiksi piparkakkutaloja saa nykyään ostettua valmiina. Koristelu on kivaa puuhaa, hän neuvoo.

Jouluherkuista voi nauttia jo ennen aattoakin.­

Jos ei ole jouluihminen, voi Jerkun mukaan askarrella koristeita tai tuunata esimerkiksi vanhoja huonekaluja muuten vaan. Kun kotona viettää aikaa, on myös aikaa siivota esimerkiksi jääkaappi, maustelaatikot ja kylpyhuoneen laatikot.

Hän muistuttaa, että valon saannista kannattaa huolehtia myös työpäivän aikana ja ulkona kannattaa käydä. Metsänomistajan luvalla metsästä voi myös kerätä sisälle oksia ja istuttaa esimerkiksi pienen kuusen ruukkuun.

– Jos jotain muuta positiivista tästä jatkuvasta pimeydestä pitäisi keksiä, niin ainakaan villakoirat eivät näy nurkissa, eikä likaisista ikkunoista tarvitse murehtia, hän nauraa.