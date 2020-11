Vantaa ei suostu olemaan koronataistelun heikko lenkki – ”Ei ole oikein, että kannamme vastuuta koko valtakunnasta”

Helsinki-Vantaan lentokentän koronapositiivisten lähtömaita viime päivinä: Ukraina, Yhdysvallat, Iran, Ruotsi, Turkki, Turkki, Turkki, Turkki, Puola, Romania...

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen oli lauantaina Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa huolissaan koronaviruksen vastaisen taistelun Vantaan rintamana kestävyydestä.

Hän näki koronatilanteen olevan Vantaalla kriittisen, koska taudin ilmaantuvuus on korkeampi kuin Helsingissä, ja jäljitys onnistuu Lehtosen mukaan heikosti.

”Vaikka tilanne on Helsingissä huono, Helsingissä on resursseja ja pystytään ehkä kirimään tilanne kiinni. Vantaalla on paljon ohuempi terveydenhuollon organisaatio ja voimavarat heikommat”, Lehtonen harmitteli.

Lehtonen mainitsi myös Helsinki-Vantaan lentokentän, joka syö Vantaan vähäisiä voimavaroja.

– Jossain määrin meillä on sama tunne, mutta ei ihan täysin, sanoo Vantaan terveysasioiden apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Hän oli pannut merkille Lehtosen näkemyksen ja tutkinut tuoreimpia tilastoja.

– Lassen tulkinta ei ehkä perustu ihan täydellisen tarkkoihin tietoihin.

– Toki hänellä on tarkka tieto HUS-Labin näytteistä, koska hän johtaa diagnostiikkaa, mutta kun katsoo ihan tuoreinta tilastoa, niin eilen otettiin HUS-Labissa 6 388 näytettä, joista 239 oli positiivista eli vähän vähemmän kuin kahtena edellisenä päivänä.

Vantaan luku oli perjantaina 32 positiivista, torstaina 32 ja keskiviikkona 46.

– Helsingillä oli eilen 109 positiivista, Aronkytö vertaa.

– Kun ottaa huomioon väestömäärän, niin tässä ei ole mitään eroa Helsinkiin.

– Espoo oli eilen 42, Aronkytö lisää.

Helsingin väkiluku on 655 395, Espoon 291 086 ja Vantaan 235 768.

– Taudin esiintyvyydessä tunnumme olevan samoissa luvuissa. Ehkä Lasse ei ollut katsonut ihan viimeisimpiä lukuja.

Aronkydön mielestä tartuntojen jäljittäminen olisi paljon mielenkiintoisempi kysymys.

– Se on meillä se pullonkaula.

– Jos Helsingissä 30 prosenttia tartunnoista jää selvittämättä, Vantaalla se on 50 prosenttia.

Nämä luvut eivät kuitenkaan ole koko totuus, Aronkytö lisää.

– Näistä tietokannoista ei selviä, mikä on viive. Se on yhtä tärkeä tieto kuin kattavuus. Vaikka jäljitys olisi kattava, mutta jos viive on yli viisi vuorokautta, altistuneita ei saada ajoissa karanteeniin, vaan he pääsevät levittämään tautia.

– Karanteeni pitäisi saada aikaan neljän ensimmäisen päivän aikana, jotta siitä olisi hyötyä. Viidentenä päivänä ihminen sairastuu jos on sairastuakseen eikä enää levitä (oireettomana).

Arokydön mukaan aiemmin kolmasosa koronaan sairastuneita on ollut sellaisia, jotka oli määrätty karanteeniin ja ”saatu pois tautia levittämästä”.

– Nyt se on enää neljäsosa. Ja tämä tärkein parametri on meillä ja Helsingissä sama.

– Tämä on merkittävä asia, Aronkytö korostaa.

Täydestä sydämestä Aronkytö allekirjoittaa Lehtosen näkemyksen Helsinki-Vantaan lentokentästä.

– Joudumme jäljittämään kaikki sieltä löytynee tartunnat, vaikka kaupungin tehtävä olisi ennen kaikkea pitää huolta kaupunkilaisten terveysturvallisuudesta.

– Se ei ole oikein, että kannamme vastuuta koko valtakunnasta. Tarvitsemme sinne valtakunnantason resursseja. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole tullut avuksi, ja se meitä huolestuttaa.

Avuntarve on Aronkydön mukaan erityisen suuri, mikäli uusi tartuntatautilaki tulee voimaan.

Hän katsoo tuoretta tilastoa. Kaksi prosenttia lentokentällä testatuista on ollut koronapositiivisia. Viime päivinä tyypillisesti kahdeksan ihmistä päivää kohden.

– Ukraina, Yhdysvallat, Iran, Ruotsi, Turkki, Turkki, Turkki, Turkki, Puola, Romania, Aronkytö luettelee positiivisten lähtömaita.

Vantaa joutuu maanantain jälkeen lopettamaan Variston koronatestauspisteen, koska paikka, Hämeenkylän koulu, kärsii sisäilmaongelmista. Länsi-Vantaalle syntyy tyhjiö.

– Jos alkaa tulla paljon palautetta, perustetaan piste vaikka Myyrmanniin, drive in -parkkipaikalle, Aronkytö pohtii.

Aronkytöä on mietityttänyt Helsingin päätös luopua koululuokkien laajoista karanteeneista, jos yksi oppilas on sairastunut.

Hän ei ole vakuuttunut, että päätös on oikea. Ainakaan ennen tarkempia arvioita.