”Me kiitämme, me kunnioitamme ja me muistamme” – lue presidentti Niinistön koskettava puhe Tuomas Gerdtin hautajaisissa

– Me kiitämme, me kunnioitamme ja me muistamme, lausui Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Tuomas Gerdtin haudalla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti koskettavan puheen viimeisen Mannerheim-ristin ritarin Tuomas Gerdtin hautajaisissa lauantaina Lappeenrannassa. Lue koskettava puhe sanasta sanaan alta.

”Tuomas Gerdt oli Mannerheim-ristin ritari. Heistä viimeinen lähti.

Surusanomassa on paljon lopullista, mutta samalla ikuisesti kestävää. Ritari Gerdt vältti tuomasta esiin kokemuksiaan ja urhoollisuuttaan sodissaan. Sodat oli käyty ja sovittu – elämä jatkui perheen, työn ja monien luottamustehtävien parissa.

Keskusteluissa hänestä henki vaatimaton, vakuuttava vakaus. Koko olemus kertoi, että hän on valan ja velvollisuuden ristinsä kantanut ja kunniaristinsä ansainnut. Uskomme, että aina oikealla asialla, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Näin sanoi Tuomas Gerdt sotilaana sotilaiden joukossa, kuten hän omaa osuuttaan kuvasi.

Monilla on varmaan silmissään kuva Tuomas Gerdtistä itsenäisyyspäivänä johdattamassa vieraita valtiosaliin Jääkärimarssin soidessa. Sisään ei tullut vain fyysinen henki. Katsojalle hän välitti vahvoja tuntemuksia velvollisuuden täyttämisestä, vapaudesta ja vastuusta. Sukupolvesta, joka uskoi tulevaan ja rakensi valtavan tuhon jäljiltä hyvinvoinnin. Ja hänestä huokui sovun ja sovinnon henki.

Mannerheim-ristin ritarien aikakausi on päättynyt, mutta perintö jää. Sodista nousseen Suomen menestystarina on ainutlaatuinen. Meillä on kestävyyttä kohdata vaikeuksia ja uskoa niiden voittamiseen. Meillä on tahtoa puolustaa armeijaamme ja maatamme.

Tästä kaikesta – ritari Tuomas Gerdt – me kiitämme, me kunnioitamme ja me muistamme.”