Sairaanhoitajien motivointi voi olla vaikeaa tehdyn palkkaratkaisun jälkeen, arvioi Husin diagnostiikkajohtaja.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on huolissaan koronan pahenemisesta. Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen varoittaa, että tällä vauhdilla sairaalassa on paljon potilaita joulun pyhinä.

Potilasmäärät kasvavat Lehtosen arvion mukaan todennäköisesti seuraavat kolme viikkoa. Lisäksi koronapotilaiden hoitoajat ovat pitkiä.

– Joulun aikaan on sairaalassa täyskuormitus näillä näkymin.

Husin arvion mukaan joulun pyhinä sairaalahoidossa on sen alueella 170 koronapotilasta. Tehohoidossa on 40–50. Potilasmäärät ylittäisivät silloin viime kevään lukemat.

– Kymmenen pisteen kysymys on, pysähtyykö potilasmäärän kasvu, ovatko rajoitustoimet tehokkaita vai kasvaako se yli. Sitten alkaa tulla vaikeuksia.

Pääkaupunkiseudun koronanyrkki päätti tällä viikolla uusista rajoituksista. Julkiset sisätilat menevät kiinni, kouluja siirtyy etäopetukseen, kasvomaskien käytölle on vahva suositus.

Jännityksen paikka on Lehtosen mukaan, miten rajoitukset purevat. Parin kolmen viikon päästä näkyy, ovatko rajoitukset olleet riittäviä.

Lehtonen sanoo, että Hus pystyy kyllä hoitamaan jouluksi ennustetut koronapotilaat ja kasvavia koronapotilaismääriä.

– Kaikkien muiden potilaiden alkaa sitten kärsiä. Joudutaan keskittymään koronapotilaisiin, muiden potilaiden hoito siirtyy.

Diagnostiikkajohtaja Lehtonen pelkää, että kun tartuntamäärät nousevat suuriksi, rajoitustoimin on enää hankala saada tartuntaketjuja katkeamaan.

Lehtonen pitää ongelmallisimpana Vantaata.

Vantaalla koronatilanne on kriittisin. Vantaalla taudin ilmaantuvuus on korkeampi kuin Helsingissä. Koronan jäljitys onnistuu heikosti.

– Vaikka tilanne on Helsingissä huono, Helsingissä on resursseja ja pystytään ehkä kirimään tilanne kiinni. Vantaalla on paljon ohuempi terveydenhuollon organisaatio ja voimavarat heikommat.

Vantaalla vähäisiä voimavaroja sitoo Helsinki-Vantaan valvonta.

Pahenevan koronatilanteen avuksi on julkisuudessa väläytetty valmiuslain käyttöönottoa. Valmiuslain avulla voitaisiin hoitajia määrätä tarvittaessa koronatöihin.

Lehtosen mielestä hoitajien osallistumiseen vaikuttaa enemmän se, että saadaan motivaatiota osallistua hoitamiseen. Työhön pakottaminen voi Lehtosen mielestä aiheuttaa enemmän ongelmia kuin motivoida.

– Kymmenen kuukautta on painettu terveydenhuollossa hommia ja sitten on jouluksi duunia eikä saa muuta kuin keppiä selkään.

Lehtonen sanoo, että tärkeintä olisi löytää muita motivaation keinoja kuin pakottaminen. Keväällä nähtiin, miten ihmiset olivat motivoituneita hoitamaan koronapotilaita.

– Kieltämättä palkkaratkaisun ja kaiken muun jälkeen hoitajilla on pahaa mieltä siitä, että heitä aina vaan velvoitetaan tekemään erilaisia asioita, eikä tule kompensaatiota asiasta.

Sairaalamaailmassa on Lehtosen mukaan nähty, että kun on iso onnettomuus, kuten tsunami tai terrori-isku, ihmiset ryntäävät vapaaehtoisesti sairaalaan.

– Auttamishalua on ihmisissä. Mutta kun puolitoista vuotta kestää savotta, pitäisi muutakin tulla kuin kahvit työnantajalta.

Jos sosiaalisten kontaktien rajoitukset eivät tepsi eivätkä ihmiset noudata ohjeita, valmiuslain äärimmäisenä keinona tulee Lehtosen mukaan erilaisten liikkumisrajoitusten määrääminen.

Lehtonen uskoo, että tilanteen täytyy olla todella huono ennen kuin valmiuslakiin turvaudutaan.

Liikkumisrajoitus tarkoittaisi käytännössä sitä, että pääkaupunkiseudulla rajoitetaan liikkumista samaan tapaan kuin Euroopassa. Tiettyihin kellonaikoihin ei saa liikkua ulkona muuta kun välttämättömästä syystä.

Huoli Lehtosella on siitä, että keväällä rajoitustoimia enemmän koronan hillitsemisessä vaikutti ihmisten käyttäytyminen.

– Jos ihmiset eivät muuta nyt käyttäytymistään, huonosti käy.

Vaikka koronarokote on tulossa, ihmisten pitäisi Lehtosen mielestä skarpata. Hän vertaa tilannetta juoksumatkaan. Pitää jaksaa kirittää, kun maali on näkyvissä eikä saa sammahtaa kesken matkaa.

– Realiteetti on, että tässä ottelussa on kolme erää. Kaksi erää on kohta takana. Ensi kevät pitäisi vielä jaksaa.

Lehtonen arvioi, että rokotukset alkavat alkuvuonna. Rokotussuoja on riittävä loppukeväällä tai alkukesällä.