Terveyskeskuslääkäri kutsuu koronaohjeita ”poliitikkojen psykoosiksi” ja matkustelee itse Virossa ilman karanteenia

Eteläsuomalaisessa terveyskeskuksessa lääkärinä työskentelevä nainen rikkoo THL:n matkustussuosituksia ja kehottaa some-seuraajiaankin laiminlyömään korona-ohjeita, koska hänen mielestään ”sukulaisten ei pidä joutua kärsimään poliitikkojen psykoosista”.

Eteläsuomalaisessa terveyskeskuksessa lääkärinä työskentelevä nainen käy lapsineen vapaa-ajan matkoilla Virossa ja matkan jälkeen he kaikki palaavat Suomessa kouluun ja työpaikalle ilman karanteenia.

Lääkäri on kertonut asiasta itse avoimesti julkisessa Facebook-ryhmässä, missä hänen asenteensa herätti runsaasti ihmetystä muissa keskustelijoissa. Hän toi keskustelun aikana julki myös sen, että hän itse työskentelee terveydenhuoltoalalla. Samalla hän antoi omia ohjeitaan ryhmäläisille.

Keskustelu ryhmässä alkoi, kun yksi jäsenistä kyseli, täytyykö koululaisten jäädä 10 päivän omaehtoiseen karanteeniin, jos he ovat käyneet Virossa.

– Me emme ole koskaan karanteenissa. Sillä eihän Virosta tulevilla työntekijöillä ole karanteenia, joten miksi lasten pitäisi olla huonommassa asemassa? Olemme nytkin Virossa viikonlopun ja kun palaamme, menemme heti suoraan töihin ja kouluun, lääkäri kirjoitti marraskuun puolivälissä.

Kun naiselle huomautettiin keskustelussa, että karanteenista vapauttaminen Suomen ja Viron välillä koskee ainoastaan työmatkoja, hän kommentoi seuraavasti:

– Koulussa pitää olla vain kertomatta Virosta. Joka tapauksessa me olemme täällä (Virossa) vain isoäidin luona kotona. Sukulaisten ei pidä joutua kärsimään poliitikkojen psykoosista.

Lääkäri kehotti muita keskustelijoita myös ”palaamaan todelliseen maailmaan” ja väitti, että hänen työnantajansa on tietoinen hänen Viron-matkoistaan.

” Tämä virus tulee olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti ja minulla ei ole aikomustakaan piiloutua neljän seinän sisälle. Enkä kannata psykoosia.

– Johto on tietoinen, ja Espanjastakin tulin pois ilman karanteenia. Tämä virus tulee olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti ja minulla ei ole aikomustakaan piiloutua neljän seinän sisälle. Enkä kannata psykoosia.

Lääkärin tulkinta Viron-matkailusta on vastoin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) matkustussuosituksia, sillä hän itse työskentelee ja asuu vakituisesti Suomessa. Hänen Viron-käyntinsä ovat vapaa-ajalla tehtäviä sukulaisvierailuja.

Viron ja Suomen välisessä liikenteessä karanteenivapautus koskee säännöllistä työssäkäyntiä toisessa maassa sekä joitakin huoltovarmuuden kannalta välttämättömiä tehtäviä, jolloin omaehtoiseen karanteeniin ei tarvitse jäädä.

Terveydenhuoltoalalla on myös joitakin huoltovarmuuden kannalta välttämättömiä tehtäviä, mutta kaikki lääkärin työ ei ole sellaista – eikä mahdollinen karanteenivapautus tätäkään kohtaa sovellettaessa koskisi lääkärin omiin vapaa-ajan matkoihin liittyviä käyntejä punaiseksi luokitelluissa maissa, kuten esimerkiksi Viro on.

IS oli perjantaina yhteydessä kyseiseen lääkäriin. Lyhyeksi jääneen puhelun aikana hän vahvisti edelleen kantansa, jonka mukaan hänen ei tarvitse jäädä karanteeniin, koska hän rinnastaa itsensä niihin Virossa asuviin henkilöihin, joiden on lupa käydä Suomessa töissä ilman karanteenia.

– Jos ihmiset valehtelevat jotain, en voi kommentoida… Ei kannata istua karanteenissa ja se on piste, kiitos, lääkäri sanoi ja katkaisi puhelun.

” Ei kannata istua karanteenissa ja se on piste, kiitos.

Lääkärin esimies kertoi IS:lle, että terveyskeskuksen henkilökuntaa on ohjeistettu useita kertoja THL:n karanteenisuositusten noudattamisen tärkeydestä.

– Kurjalta kuulostaa. Jos henkilö on ollut antamassa muille sellaisia ohjeita, mitkä ovat vastoin THL:n suosituksia, niin sehän on vaarallista, ylilääkäri kommentoi.

Ylilääkärin mukaan terveyskeskuksen henkilökunnan tiedossa olleiden vapaa-ajan ulkomaanmatkojen kohdalla on toimittu esimerkiksi niin, että henkilö on siirretty palattuaan väliaikaisesti tehtäviin, joissa hän ei joudu kohtaamaan ihmisiä. Tai henkilö on jäänyt ensin omaehtoiseen karanteeniin, jota hän on voinut sen jälkeen lyhentää negatiivisten koronatestien jälkeen.

Ylilääkärin mukaan kyseiselle lääkärille ei ole annettu myöskään mitään erityislupia hänen vapaa-ajallaan tekemilleen ulkomaanmatkoille.

– Olemme olleet hänen työhönsä lääkärinä sinänsä hyvin tyytyväisiä. Työntekijöidemme vapaa-aikaa me emme voi tietenkään valvoa, mutta eihän hänen pitäisi missään nimessä toimia näin, ylilääkäri sanoi.